Как портрет Софьи Крамской превратил ее жизнь в ад, а полотно с «девочкой в маковом венке» дало ребенку шанс на светлое будущее

Умение хорошо рисовать – это дар, который дается человеку свыше. Однако не все художники достигают известности, а их картины становятся дорогими, а иногда и бесценными шедеврами. Поговаривали, что если нарисовать портрет человека, то можно повлиять на его дальнейшую судьбу. Вероятно, в этом есть доля правды. А может просто это и есть судьба человека, который позировал художнику. Истории Сарры Фермор Вишнякова, Галины Адеркас Кустодиева, Софьи Крамской Крамского и Мариучче Кипренского, тому подтверждение.

Сарра Фермор на картине Вишнякова

Ивана Вишнякова относят к художникам-портретистам XVIII века. Он рисовал портреты не только высокопоставленных особ, но и расписывал интерьеры. Несмотря на то, что художник очень много рисовал, в итоге сохранилось не более 10 его работ. Среди них, портрет Сарры Фермор, 1750. На полотне художник изобразил 10-летнюю Сарру Элеонору, которая была старшей дочкой генерала Виллима Фермора и Доротеи Брюс (Дарьи Романовны). Ее отец был шотландцем, но находился на службе у русских монархов. У представителей высшей знати в те времена было принято иметь портреты своей семьи, особенно детей.

Для картины художника Вишнякова позировала Сарра Фермор (дочь Виллима Фермора).

Если внимательно рассмотреть детали полотна, то можно увидеть, как 10-летняя девочка изысканно себя умеет держать. Удивительно, как маленькая девочка может изумительно выдавать себя за взрослую придворную даму. В ней отлично сочетаются идеальная осанка и правильная для портрета поза. Даже взгляд у девочки какой-то особенный. С малых лет детей в богатых семьях воспитывали как правильно нужно себя вести в обществе. Известна и дальнейшая судьба Сарры. Она стала супругой графа Якоба Стенбока. Ему было 21, а девушке 25 лет. По меркам того времени это считался позднее замужество.



Сарра вышла замуж за Якоба Стенбока, и прожила счастливую и роскошную жизнь в дворце в Вышгороде (старой части Таллина). / Фото:www.visitestonia.com

Тем не менее, это не помешало молодым стать счастливыми и жить в достатке. Сарра родила Якобу 9 детей. Семья жила в роскошном дворце Стенбоков, который находился в российской Эстляндии. Сейчас их дом принадлежит правительству Эстонии и используется для приемов и встреч. Дворец расположен в старой части Таллинна. В случае с Саррой Элеонорой Фермор, ее портрет только благотворно повлиял на ее судьбу. Хотя, возможно, такая насыщенная и роскошная жизнь, была уготована с рождения этой девочке. Картина, нарисованная Вишняковым, не смогла ничего изменить в ее судьбе.

Галина Адеркас на картине Кустодиева

Этого художника относят к мастерам XX века, деятельность которого началась в дореволюционный период, а закончилось в советское время. Он не только был первоклассным портретистом, но и иллюстратором книг, театральным декоратором. Художник писал не только портреты, но и картины, которые передавали красоту природы и насыщенность жизни. В частности, на его картинах часто можно было увидеть яркие моменты сытой и веселой жизни в России, ярмарки с обилием блюд, потешки народных масс.

Картина Купчиха за чаем была детищем художника Бориса Кустодиева.

Интересно, что некоторые картины Борис Кустодиев писал в тяжелое голодное время для страны. Он передавал через свои работы то, о чем мечтал, а не то, что было в реальности. Одна из его ярких картин – это «Купчиха за чаем», написанная им в 1918 году. В те времена о купчихах ходило много разговоров. Эти женщины жили в богатстве, выглядели колоритно, но, как правило, одеваться изысканно и вести правильно себя в обществе, не умели. Для картины Кустодиева позировала не купчиха, а женщина с аристократическими корнями баронесса Галина Адеркас. Девушка была соседкой художника по дому. А познакомила ее супруга Кустодиева Юлия.

На картине художник изобразил богатый стол и роскошную купчиху, но в то время в стране было трудно с провизией, а в роли купчихи была баронесса.

В то время она училась на врача на медицинском факультете. Галина не была стройной девушкой, а наоборот, имела пышные формы. Поэтому она отлично походила на купчиху. Девушка все-таки стала хирургом, но проработав какое-то время, поняла, что это не ее предназначение. Потом были поиски себя в жизни. Она пела в хоре, озвучивала фильмы, потом стала окончательно цирковой артисткой. Галина вышла замуж за Богуславского, но о детях ничего не известно. Интересно, что кот на картине, принадлежал семье Кустодиева и, был запечатлен на нескольких полотнах на бытовую тему.

Софья Крамская на картине Крамского

Картину Неизвестная написал Иван Крамской.

Иван Крамской был русским талантливым художником XIX века. Мастер-портретист не только известных людей, но и членов своей семьи. Они были для него утешением, отрадой и вдохновением. Рисовал мастер сначала жену Соню, а позже дочь Соню. Видимо, дочери тоже передался талант отца, и она тоже увлеклась искусством. Большой известностью пользуется картина Ивана Крамского «Неизвестная». Там изображена молодая и красивая девушка, во взгляде которой не иначе как вызов обществу.

Эта картина стала предметов немалых пересудов. Всем хотелось узнать кто же эта красавица. Иван Крамской на картине изобразил свою родную дочь Софью Крамскую.

Для картины позировала дочь художника Софья Крамская, которую часто любил рисовать Иван Крамской.

Поговаривали, что это полотно негативно влияет на судьбу владельцев и их семьи. Но и в жизнь его автора Ивана Крамского эта картина, похоже, тоже принесла немало бед. Его два маленьких сына умерли так и не пожив. А в жизни дочери Софьи было жестокое предательство, тюрьма и смерть. В детстве девочка не отличалась привлекательностью, но всегда была умна, весела и активна. Однако к 16 годам Соня начала расцветать как бутон розы. Ее фигура вытянулась и приобрела изящные формы, а личико стало миловидным. К тому же веселый нрав и остроумие как магнитом притягивало поклонников.

Софья Крамская унаследовала талант отца и сама стала известной художницей.

Она влюбилась в начинающего доктора Сергея Боткина. Их отношения развивались стремительно, и дело шло к свадьбе. Но буквально перед венчанием Сергей бросает невесту и женится на ее близкой подруге Александре Третьяковой. Крамская тяжело переживала измену. Она решила оставить свои амурные дела, полностью посвятив себя карьере художницы. Действительно, Софья стала известным художником. В 35 лет она все-таки вышла замуж за некоего Георгия Юнкера. Далее ее судьба сложилась трагически. Она была репрессирована за контрреволюционную пропаганду (а точнее за помощь друзьям дворянам). Через год ее оправдали, но пребывание в тяжелых условиях ссылки негативно сказалось на ее здоровье. Она вскоре умерла.

Мариучча на картине Кипренского

Картину Девочка в маковом венке написал художник Орест Кипренский.

Орест Кипренский — известный русский портретист XIX века. За всю свою карьеру он нарисовал более 200 картин. Многие эксперты утверждают, что у мастера была интересная, насыщенная, но непростая жизнь. Рисовал он не только знаменитых людей (например, Пушкина и Гете), но и представителей более бедных сословий. Известный портрет Кипренского «Девочка в маковом венке» появился, когда художник отправился в путешествие по Европе. Юную натурщицу мастер нашел в Италии в 1819 году. Этого ребенка звали Мария Фалькуччи. Хотя все ее называли проще – Мариучча.

Малышка была очень мила и, ее ангельский образ художник умело смог отобразить на картине. Известно, что мать у девочки занималась проституцией. Они жили очень бедно. Мариучча была плохо одета и постоянно недоедала, но ее глаза излучали доброту и душевную глубину. Работая над портретом Марии, Кипренский очень привязался к ребенку. Он «выкупил» малышку у матери, той было все равно, и стал ее официальным опекуном. Однако художник был вынужден отдать Марию в монастырский приют недалеко от городка Ареццо. Девочка содержалась за счет казны римских властей. Ни неблагополучной матери, ни художнику было запрещено приближаться к ребенку.

Кипренский нашел Анну Марию спустя время, и женился на 25-летней красавице.

К тому же Кипренский попал в одну скандальную историю, после которой вынужден был покинуть Италию. В его мастерской нашли мертвую натурщицу. Позже настоящего убийцу нашли, но его репутация сильно пострадала. Интересен дальнейший поворот в судьбе Марии. Орест Кипренский вернулся в Италию, когда девочка подросла. Он предложил 25-летней девушке стать его супругой. Ему тогда уже исполнилось 55 лет. Правда, в браке им довелось прожить всего 3 месяца из-за скорой кончины художника от воспаления легких. Мариучча была в положении и уже, будучи вдовой, родила дочь Клотильду. Через 3 года она уехала из Рима, встретила мужчина и вышла за него замуж. Дальнейшая ее судьба и дочери от Кипренского неизвестна.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/120123/55197/?fbclid=IwAR2b1nLnUcD9_ZGEMxP-VZm9tC2srUt0P-BeGB9Gz7QsY2WNeC5ETHzMgv8