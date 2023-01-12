Выставка современного искусства
Современное искусство — совокупность художественных практик, сложившихся во второй половине XX века, передовое искусство со времени окончания Второй мировой войны до настоящего.
Ну посмотрим, что сегодня творят.
«Гигантская тыква №1» британской художницы Антеи Гамильтон во время выставки Frieze Art Fair в Риджентс-парке в Лондоне, 12 октября 2022. (Фото Guy Bell):
Выставка Frieze Art Fair в Риджентс-парке в Лондоне. (Фото Henry Nicholls):
Выставка Frieze Art Fair в Риджентс-парке в Лондоне. (Фото Henry Nicholls):
Скульптура «Движущиеся цепи». (Фото Shannon Stapleton):
Гигантская статуя мертвого цыпленка, созданная мексиканским архитектором Хуаном Хосе Гурролой. Музей в Мехико, Мексика, 14 октября 2022. (Фото Raquel Cunha):
Гигантская инсталляция художницы Алисии Кваде на Вандомской площади в Париже в рамках мероприятия Art Basel Hors les Murs. (Фото Stephane de Sakutin):
Скульптура Shell Resonance от Capto Collaborative выставлена вдоль прибрежной прогулки от Бонди до Тамарамы в рамках выставки «Скульптура у моря» в Сиднее, Австралия. (Фото Bianca de Marchi):
Скульптор Люк Перри в Крэдли-Хит, Великобритания. Статуя матери и детеныша орангутанга, чтобы подчеркнуть тяжелое положение исчезающих видов. (Фото Jacob King):
Голова Джо Байдена в The Eden Project в Паре, Англия. Инсталляция «Mount Recyclemore», изображающая головы мировых лидеров из переработанного мусора, была изготовлена компанией Mutoid Waste Company. (Фото Hugh Hastings):
Ярмарка в Париже, Франция. (Фото Christian Hartmann):
«Сверкающие огни душ»:
«Желтая тыква»:
Выставка во Флоренции, 2022:
Музей современного искусства Сан-Диего:
Инсталляция японской художницы в Гонконге, 9 ноября 2022. (Фото Tyrone Siu):
Источник: https://loveopium.ru/arxitektura/vystavka-sovremennogo-iskusstva.html
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