Выставка современного искусства

Современное искусство — совокупность художественных практик, сложившихся во второй половине XX века, передовое искусство со времени окончания Второй мировой войны до настоящего.

Ну посмотрим, что сегодня творят.

«Гигантская тыква №1» британской художницы Антеи Гамильтон во время выставки Frieze Art Fair в Риджентс-парке в Лондоне, 12 октября 2022. (Фото Guy Bell):

Выставка Frieze Art Fair в Риджентс-парке в Лондоне. (Фото Henry Nicholls):

Выставка Frieze Art Fair в Риджентс-парке в Лондоне. (Фото Henry Nicholls):

Скульптура «Движущиеся цепи». (Фото Shannon Stapleton):

Гигантская статуя мертвого цыпленка, созданная мексиканским архитектором Хуаном Хосе Гурролой. Музей в Мехико, Мексика, 14 октября 2022. (Фото Raquel Cunha):

Гигантская инсталляция художницы Алисии Кваде на Вандомской площади в Париже в рамках мероприятия Art Basel Hors les Murs. (Фото Stephane de Sakutin):

Скульптура Shell Resonance от Capto Collaborative выставлена вдоль прибрежной прогулки от Бонди до Тамарамы в рамках выставки «Скульптура у моря» в Сиднее, Австралия. (Фото Bianca de Marchi):

Скульптор Люк Перри в Крэдли-Хит, Великобритания. Статуя матери и детеныша орангутанга, чтобы подчеркнуть тяжелое положение исчезающих видов. (Фото Jacob King):

Голова Джо Байдена в The Eden Project в Паре, Англия. Инсталляция «Mount Recyclemore», изображающая головы мировых лидеров из переработанного мусора, была изготовлена компанией Mutoid Waste Company. (Фото Hugh Hastings):

Ярмарка в Париже, Франция. (Фото Christian Hartmann):

«Сверкающие огни душ»:

«Желтая тыква»:

Выставка во Флоренции, 2022:

Музей современного искусства Сан-Диего:

Инсталляция японской художницы в Гонконге, 9 ноября 2022. (Фото Tyrone Siu):

Источник: https://loveopium.ru/arxitektura/vystavka-sovremennogo-iskusstva.html