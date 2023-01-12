Беспринципный палач или герой-мученик: Каким на самом деле был Че Гевара

Наследие Че Гевары — это тема, которая при обсуждении часто вызывает споры. Теоретик и тактик партизанской войны, видный коммунистический деятель Кубинской революции и лидер партизан в Южной Америке, он стал для многих настоящим кумиром. После его казни боливийской армией поколения левых во всём мире считали Эрнесто героем-мучеником, а его образ стал иконой левого радикализма и антиимпериализма.

Ранние годы

Слева направо: Че Гевара в возрасте одного года, 1929 год. \ Эрнесто Гевара в Мар-дель-Плата (Аргентина), 1943 год.

Эрнесто «Че» Гевара родился в Аргентине в июне 1928 года. Он был старшим из пятерых детей, его семья была относительно обеспеченной и питала сильные симпатии к левым движениям. Его отец, ярый сторонник республиканцев во время гражданской войны в Испании, часто принимал у себя дома ветеранов войны-республиканцев.

Семья Че Гевары. Слева направо: Че Гевара, мать, сестра Селия, брат Роберто, отец с сыном Хуаном Мартином на руках и сестра Анна-Мария. \ Фото: google.com.

Че также был опытным спортсменом, который любил регби. Он играл за «Клуб Университарио де Буэнос-Айрес» и был известен своим чрезвычайно агрессивным стилем игры. Таким образом, ещё с раннего возраста Эрнесто находился под влиянием левых идеалов и имел склонность к агрессии. Однако не только его окружение и атлетизм определяли его раннюю жизнь. Он был интеллигентным человеком, участвовавшим во многих интеллектуальных занятиях. В возрасте двенадцати лет он начал принимать участие в шахматных турнирах. Дома Эрнесто проводил большую часть своего времени за книгами, читая широкий круг тем, включая политику, религию, идеологию, философию, поэзию, социологию, историю, археологию, математику и инженерное дело. Его интересы, казалось, не имели границ. Че продолжал изучать медицину и много путешествовал по Южной Америке. Во время своих путешествий он столкнулся с крайней нищетой и ужасающими условиями, в которых жили многие люди. Одним из случаев, который сильно повлиял на его идеалы, было наблюдение за ребёнком, который не мог получить медицинскую помощь из-за нехватки денег.

Слева направо: Молодой Че Гевара около 1950 года. \ Постер к фильму «Дневники мотоциклиста», 2004 год.

Подобные ситуации заставили Гевару осознать, что он хочет провести свою жизнь, помогая этим людям. Он решил оставить медицину и войти в сферу политики, где он мог бы решать фундаментальные проблемы с помощью вооружённой борьбы. Марксистская борьба против капитализма и имперского капитализма Соединённых Штатов стала отличительными чертами его характера. Это противостояние капитализму является существенным фактором в оценке феномена Эрнесто как иконы для левых в том, что касается современного мира. Многие люди, особенно молодое поколение на Западе, разочаровались в капитализме, который, по их мнению, находится в упадке и открывает эру безнадежной олигархии.

Эрнесто путешествовал на мотоцикле со своим другом Альберто Гранадой и документировал свои путешествия. Его заметки были превращены в книгу, а впоследствии в фильм «Дневники мотоциклиста». Несмотря на то, что фильм фокусируется только на его ранней жизни до того, как он стал революционером, он добавляет героической загадочности Геваре, что сделало его героем среди левых

Революционер

Эрнесто Гевара (первый справа) с товарищами по регби, 1947 год. \ Фото: bing.com.

В 1953 году Эрнесто отправился в Гватемалу, чтобы поддержать демократически избранное правительство Хуана Хакобо (Якобо) Арбенса. Правительство провело ряд реформ, направленных на перераспределение собственности на землю. Подстёгнутые таким развитием событий, Соединённые Штаты усилили свои попытки отстранить Арбенса от власти. Они наполнили страну антиарбензскими листовками, вооружили антиарбензских партизан и начали бомбардировки на самолётах без опознавательных знаков. Правительство было свергнуто, а подозреваемые коммунисты казнены. Это событие укрепило ненависть Гевары к американскому империализму.

Также в это время Эрнесто познакомился с кубинскими революционерами в изгнании, которые определили путь его карьеры. Из Гватемалы он отправился на работу в Мексику, где получил дальнейшую партизанскую подготовку. Следующим шагом в его карьере стала Кубинская революция.

Слева направо: Хакобо Арбенс. \ Родители Арбенса, Ханс Якоб Арбенс и Октавия Гусман Кабальерос.

Кубинская революция была чрезвычайно трудным временем для Че. Начальная фаза войны сопровождалась большими страданиями, и шестьдесят из первоначальных восьмидесяти двух революционеров были убиты. После этого партизанское движение распространилось в сельских районах Кубы. Гевара стал заместителем Фиделя Кастро и, несмотря на строгость, пользовался большой любовью людей, с которыми у него были общие контакты. Отчасти это связано с тем, что он способствовал строительству школ, мастерских, печей и многих других объектов для улучшения жизни сельского населения (и увеличения численности партизанского движения).

Арбенс, Хорхе Ториелло (в центре) и Франсиско Арана (справа) в 1944 году. Трое мужчин сформировали хунту , правившую Гватемалой от Октябрьской революции до выборов Аревало. \ Фото: lavozdexela.com.

В последовавших боях Че проявил себя невероятным тактиком и выигрывал сражения, несмотря на низкие шансы. Он также был отмечен как чрезвычайно храбрый и даже безрассудный человек, вызывавший восхищение как у своих друзей, так и у врагов. В 1959 году Гевара много путешествовал, посетив страны Бандунгской конференции. Он вернулся на Кубу, но к 1960 году у Эрнесто и Фиделя возникли идеологические разногласия, и, сославшись на то, что его работа в Кубинской революции была выполнена, он покинул остров, дабы продолжить революционную работу по всей остальной Латинской Америке.

Портрет Че на Кубе. \ Фото: wordpress.com.

В течение следующих семи лет он боролся за смену режима в нескольких странах Латинской Америки и Африки. Тем не менее, бои были жестокими, и получить поддержку было трудно, так как многие крестьяне не хотели вести образ жизни коммунистического партизана или жить в районе, сформированном партизанскими восстаниями. В 1967 году Эрнесто в возрасте тридцати девяти лет был выслежен и схвачен в Боливии. Похитители казнили его вместо того, чтобы отдать под суд, зная, что, поскольку в Боливии нет смертной казни, худшее, что он получит — это пожизненное заключение. Длительный судебный процесс привлёк бы много нежелательного внимания со стороны коммунистических стран. Таким образом, он умер смертью героя, идеальный образ мученика, приготовленного к мировой славе и почитанию.

Идеология и наследие

Слева направо: Эрнесто Че Гевара в 1945 году. \ Путь, который проделали Че Гевара и Альберто Гранадо.

У Эрнесто действительно была суровая и брутальная сторона. Он руководил расстрельными командами Фиделя Кастро. По приказу Гевары было казнено около двухсот врагов революции, многие из которых были сотрудниками тайной полиции Батисты.

Но по версии учёных, есть момент, который удобно опущен в этом аргументе: в лагере для военнопленных Ла-Кабанья, которым руководил Гевара, главными жертвами были члены бывшего правительства Батисты, которые сами были виновны в жестоких репрессиях и убийствах. Можно утверждать, что судебные процессы в Ла-Кабанья были кубинским Нюрнбергским процессом. Однако следует отметить, что судебные процессы не были ни длительными, ни исчерпывающими при установлении истины.

Солдаты позируют с телом Че Гевары. \ Фото: newframe.com.

Также утверждается, что Гевара казнил людей без суда, о чём свидетельствует комментарий, который он сделал перед смертью: «Чтобы отправить людей на расстрел, судебные доказательства не нужны. Эти процедуры — архаичная буржуазная деталь».

Эрнесто также создал идею «нового человека» – идеализированный образ идеального революционера, который был склонен к сотрудничеству, бескорыстен и антикапиталистичен. Любой, кто отклонялся от этого идеала, подвергался преследованиям. Также утверждается, что Гевара был гомофобом и, как сообщается, вместе с Кастро рассматривал нетрадиционную ориентацию как «буржуазный упадок».

Слева направо: Платье с изображением Че Гевары, представленное на подиуме. \ Че Гевара как символ борьбы с капитализмом.

Также не раз говорили о том, что Че сыграл важную роль в создании трудовых лагерей, которые впоследствии превратились в концентрационные, куда отправляли людей, которые не соответствовали образу Кубинской революции. По словам журналиста Пола Бермана, сюда входили геи, диссиденты и люди, больные СПИДом.

Несмотря на действия Эрнесто, ясно, что большая часть настроений против Че является продуктом тех, кто придерживается антикоммунистических взглядов, и на него нападают за то, что он был коммунистом, а не за то, что он был военным преступником. Че Гевара, как и многие коммунистические революционеры и лидеры, является обычным козлом отпущения, на которого вешают злодеяния.

Слева направо: Эрнесто Че Геваро. \ Эрнесто и Ильда Гадеа во время медового месяца на полуострове Юкатан, 1955 год.

Даже в известных публикациях Эрнесто берёт на себя вину за коммунистические мятежи и гражданские войны, охватившие южноамериканский континент. Комментируя «культ Че», многие историки, писатели и журналисты осудили популярность Гевары в наше время. Её объясняют «его способностью вызывать сочувствие у избалованной молодежи богатого Запада», утверждает консервативный американский писатель Марк Фалькофф, в то время как ирландский журналист Шон О’Хаган заметил: «Если бы Че не родился таким красивым, он не был бы мифическим революционером».

Рауль Кастро с Эрнесто Че Геварой в горах Сьерра-дель Кристаль к югу от Гаваны, 1958 год. \ Фото: wikipedia.org.

Образ того, что представляет собой Че Гевара, разнообразен. История его жизни искажена сторонниками обеих сторон политического спектра, и правдивость заявлений с обеих сторон является предметом массовых дебатов. Перед лицом индивидуализма образ Эрнесто остаётся спорным. У каждого есть свой собственный набор принципов с разными представлениями о том, что оправдано, а что должно быть осуждено. Таким образом, никогда не может быть международного консенсуса относительно того, что именно представляет собой Че Гевара. И, возможно, этого не должно было быть.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/070123/55156/