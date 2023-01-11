Ралли "Дакар"

Фото: Zuma/ТАСС

Ралли-марафон "Дакар" проходит с 31 декабря по 15 января на территории Саудовской Аравии

Фото: Zuma/ТАСС

Фото: Zuma/ТАСС

Фото: Zuma/ТАСС

Фото: Zuma/ТАСС

Фото: Zuma/ТАСС

Фото: Zuma/ТАСС

Фото: Zuma/ТАСС

Фото: Zuma/ТАСС

Фото: Zuma/ТАСС

Фото: Zuma/ТАСС

Фото: Zuma/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6111/63276