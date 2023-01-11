"Красота – это навсегда". Обладательница титула "Мисс Вселенная 2021" год спустя

Фото: Miss Universe, Associated Press

14-15 января в Новом Орлеане (Луизиана, США) пройдет финал конкурса "Мисс Вселенная 2022". Особое внимание фоторепортеров привлекает 22-летняя Харнааз Сандху, обладательница титула "Мисс Вселенная 2021", которая будет короновать новую "королеву вселенной".

Финал конкурса "Мисс Вселенная 2021"

Харнааз заметно отличается от участниц конкурса – прежде всего, своей фигурой. Многие отмечают, что никогда прежде королева красоты так сильно не менялась за один год. Но сама Сандху, хоть и жаловалась летом в интервью журналу People на оскорбления в соцсетях по поводу значительного набора веса, говорит, что чувствует себя превосходно и комфортно. После победы на международном конкурсе она перестала мучить себя изнурительной диетой, наслаждается домашней едой, отказалась от многочасовых ежедневных тренировок. По мнению фанатов, Харнааз Сандху теперь соответствует идеалам красоты индийского кинематографа.

Напомним, что в прошлом году в Эйлате она весьма впечатлила жюри, изобразив на сцене уверенную в себе грациозную кошку. И грациозности своей Харнааз не утратила, танцует она по-прежнему великолепно, ничуть не уступая стройным претенденткам на всемирный титул.

Сайт Outlook India приводил в прошлом году определение красоты от Харнааз Сандху. Она считает, что красота – не только то, насколько человек хорошо собой внешне, но и то, насколько он сам чувствует себя красивым и насколько это помогает ему в трудных ситуациях. "Речь идет о вашей индивидуальности, об ауре… О том, как вы можете преобразить все, что вас окружает", – говорила она. И далее: "Для меня красота – это навсегда. Это то, что остается в вас, и вы можете найти красоту во всем, куда бы вы ни пошли, независимо от того, что вы видите. И вы благодарны за это. Она (красота) бессмертна. Она остается навсегда, даже после смерти".

Харнааз Каур Сандху родилась 3 марта 2000 года в деревне Кохали в округе Гурдаспур (Пенджаб). В 2006 году семья переехала в Англию, а через два года вернулась в Индию и поселилась в городе Чандигарх. Девочка посещала государственную школу Шивалик и последипломный государственный колледж для девочек в Чандигархе, получила степень магистра государственного управления. В то же время Харнааз выступала в роли профессиональной модели. В сентябре 2021 года она победила на конкурсе "Мисс Вселенная Индия", а спустя несколько месяцев завоевала корону победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2021", прошедшего в Эйлате.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/10jan2023/harnaaz.html