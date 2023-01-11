Как королева Англии в 7 лет стала женой, а в 11 — вдовой: Трагическая история Изабеллы Валуа

Изабелла де Валуа прожила очень короткую и очень несчастную жизнь. Будучи совсем ребёнком, она стала разменной монетой между двумя воюющими государствами — её выдали замуж. Супругом семилетней девочки стал 29-летний король Англии Ричард II. Как сложилась жизнь юной английской королевы, которая в 11 лет стала вдовой и чьим приданым были детские куклы — далее в обзоре.

Война и чума

Современным девушкам кажется не просто весьма странной, а даже дикой практика заключения брака родителями, без их на то согласия. А как бы отнеслись в нынешнем просвещённом обществе к браку между взрослым мужчиной и ребёнком? Риторический вопрос, не требующий ответа.

В 14 веке все эти вопросы общество не особо заботили. Особенно, когда речь шла о королевских семьях. В то время между Англией и Францией шла война, которая получила название — Столетняя. Стороны были измотаны и нуждались в перемирии. Так возникла идея династического брака между королём Англии Ричардом II и младшей на тот момент дочерью французского короля Карла VI и Изабеллы Баварской, Изабеллой де Валуа. Чисто политический союз, который был призван стать хотя бы временным решением проблемы.

Свадьба Ричарда II, короля Англии, с его малолетней невестой Изабеллой Валуа, которую здесь изобразили намного старше её настоящих семи лет.

Сейчас размышления английского короля на эту тему назвали бы не только подозрительными, но весьма зловещими — он был рад браку с маленькой девочкой. На то у него были весьма уважительные причины. Ричард II совсем недавно стал вдовцом. Его горячо любимая жена Анна Богемская, которую в народе называли Анной Доброй, скончалась от чумы, что свирепствовала в то время. Король был просто безутешен. Он даже приказал снести крыло замка, где испустила дух его супруга.

Прижизненных портретов повзрослевшей Изабеллы де Валуа до наших дней не дошло. Все они были созданы гораздо позже.

Когда советники предложили королю вступить в брак вторично — он был категорически против. Уговорить его удалось только благодаря нежному возрасту невесты. Ричард надеялся, что пока девочка подрастёт достаточно, чтобы брак был заключён не только на бумаге, боль от утраты любимой супруги Анны утихнет. Кроме того, приданое будет не лишним, а из ребёнка можно слепить себе идеальную будущую королеву.

Современники изображали встречу супругов и их свадьбу так.

Осенью 1396 года Ричард II и Изабелла Валуа поженились. При дворе шутили, что приданое невесты включало несколько сундуков с куклами. Исторические документы говорят, что Изабелла была очень красивой девочкой, с детства обладала весьма изящными манерами. Она была очень доброй и милой со всеми. Несмотря на всю неоднозначность личности её матери, воспитала она дочь прекрасно.

Супруги стали близкими друзьями

Всё ещё тоскующий по первой супруге Анне король Ричард очень тепло относился к девочке, которая волею судьбы стала его женой. Изабелла отвечала ему взаимностью. Они были очень дружны и между ними даже установились весьма доверительные отношения. Король относился к супруге как к дочери, которой у него никогда не было. Он дарил ей игрушки и с удовольствием проводил вместе с ней время.

Супруги подружились.

Коронация Изабеллы.

Вскоре Изабелла была коронована и поселилась в Виндзорском замке, где должна была достичь совершеннолетия, чтобы стать полноценной женой для своего мужа. Через некоторое время юная королева переехала в замок Уоллингфорд. Супруг тем временем проводил военную кампанию в Ирландии. Прошло не так много времени и отсутствием законного монарха решил воспользоваться известный мятежник лорд Генри Болингброк. В результате государственного переворота, Ричард II был свергнут и брошен в Тауэр. Изабеллу поместили под домашний арест в Беркшире.

Руины замка Уоллингфорд сегодня.

Через полгода в тюрьме загадочным образом умирает низложенный король. Историки предполагают, что он скончался от голода. В 11 лет девочка становится вдовой. Она умоляет тюремщиков отпустить её домой, на родину. Зачинщик мятежа, объявивший себя королём Генрихом IV, не желает отпускать её. Он хочет выдать Изабеллу замуж за своего сына и таким образом укрепить свои претензии на престол.

Траур, бегство из Англии и трагический конец Изабеллы

Несмотря на столь юный возраст, девочка ясно даёт понять взрослым, что больше не желает быть пешкой в их грязных политических играх. Она одевается в траур и категорически отказывается от брака. Изабелла говорит, что даже если они не отпустят её домой, во Францию, она всё равно останется верна покойному Ричарду и замуж никогда не выйдет. Сломить волю девочки не удалось. Год спустя её отправляют на родину. Правда, приданое не возвращают.

Женой наследника Болингброка, короля Генриха V, в конце концов стала сестра Изабеллы, Екатерина Валуа. Только случилось это десять лет спустя после трагической смерти бывшей королевы Англии.

Екатерина Валуа.

Изабелла де Валуа через пять лет после этих бурных событий, вышла замуж за своего кузена Карла, герцога Орлеанского. Историки точно не знают сколько ему было на тот момент лет. Кто-то говорит, что пятнадцать, кто-то, что двенадцать… Три года спустя Изабелла скончалась при родах, дав жизнь дочери Жанне.

https://www.youtube.com/watch?v=p6MY07Dk0EQ

По причудливой иронии судьбы, второй муж Изабеллы Валуа был взят в заложники англичанами после битвы при Азенкуре в 1415 году. Он провёл четверть века в английской тюрьме. Времени там даром не терял, а сочинял стихи.

Не зря правление называют бременем. Каково же бывает, когда это нелёгкое бремя ложится на детские плечи?

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/080123/55164/