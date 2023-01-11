В лондонском метро "без штанов": впервые после начала эпидемии коронавируса.
Associated Press
8 января 2023 года в лондонском метро прошла акция "No Trousers Tube Ride", в которой приняли участие сотни мужчин и женщин.
В 2020-2022 годах в Лондоне эта акция не проводилась из-за карантинных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.
Идея раздеться до нижнего белья на глазах у пассажиров подземки возникла в 2002 году у семерых смелых жителей Нью-Йорка. Они вошли в один из вагонов метро (станция, на которой это произойдет, была определена заранее), делая вид, что незнакомы друг с другом. Все семеро были без штанов и на вопросы пассажиров отвечали, что "забыли их дома". За прошедшие 20 лет порядок проведения акции не изменился. В ряды любителей эпатажа влились и женщины. Как правило, участники акции предпочитают "прикольное" нижнее белье, в яркий "цветочек" или "горошек", с изображением героев мультфильмов. Обычно акция не привлекает к себе внимания со стороны полицейских, которые относятся снисходительно к странным людям без штанов.
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/11jan2023/no_trousers_br2023.html
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