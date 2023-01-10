Cможет ли ходить и как живёт спасённый белый медведь Диксон, за которого переживала вся страна

Раненого медведя обнаружили в поселке Диксон в начале сентября местные жители. Несчастный зверь лежал на спине засыпанный углем, он шевелил передними лапами и стонал. Специалисты тогда не спешили давать прогнозы, заключая: шанс, что медведь выживет, примерно один на миллион. А Диксон, как окрестили беднягу, взял и выжил. И пошел на поправку. Конечно, не сам по себе, а благодаря специалистам Московского зоопарка и вообще всем, кто принимал участие в его спасении. Рассказываем, как живет героический зверь сейчас и сможет ли он в будущем ходить.

Живодеры «постарались», но он выжил

Из-за перелома позвоночника у Диксона оказалась парализована задняя часть тела. Тяжелораненого медведя (кстати, сначала все решили, что это медведица, и уже позже специалисты обнаружили, что это самец) доставили в Норильск, а 6 сентября — в столицу, где его лечением и реабилитацией занялись ветеринары Московского зоопарка. Медведю сделали МРТ, но сканировали только грудную клетку, поскольку в его теле могли быть металлические осколки. В результате исследования выяснилось, что у Диксона перелом позвоночника, ребер, контузия и повреждение спинного мозга.

От вида раненого медведя в куче угля дрогнуло сердце даже у мужчин.

В голове и теле белого медведя специалисты насчитали около трех десятков отверстий от картечи размером от 4 до 10 мм. Также, как предположил ветеринар-невролог, его могли еще и сбить машиной. Предполагалось, что в позвоночнике у него еще и застряла пуля, но в итоге ее не нашли.

Несчастный медведь не мог двигаться и только стонал… /Видеокадр.

Какие изуверы так издевались над медведем и зачем – ради забавы или в процессе жестокой охоты? Это так и осталось загадкой. По самой вероятной версии, несчастный зверь стал жертвой браконьеров.

Медведя доставили в Норильск, а потом в Москву.

В Московском зоопарке Диксону выделили отдельный вольер, и хотя специалисты утверждали, что передвигаться он не сможет, он очень быстро стал восстанавливаться. С первых дней реабилитации у Диксона был хороший аппетит.

Работники зоопарка шевелили его лапы специальной палкой, и оказалось, что у конечностей сохранилась чувствительность: они реагировали на раздражитель. В итоге Диксон начал передвигаться по вольеру, с легкостью находил спрятанную рыбу, он быстро привык к людям и не боялся есть с рук.

Диксон привык к людям и снова им доверяет, хотя именно люди чуть его не убили и сделали инвалидом. /Видеокадр.

Чтобы создать медведю привычную для него среду и дать ему возможность больше двигаться, работники зоопарка обустроили ему бассейн с удобным, пологим заходом в воду.

Диксон плавает в бассейне при помощи только передних лап. Задние неподвижны.

Последние новости из жизни Диксона

Сейчас Диксон чувствует себя замечательно. Ему дают дают овсянку, приготовленную на говяжьем бульоне, разные виды мяса и рыбы, яйца, и он с аппетитом все это уплетает. Кстати, через пару месяцев после приезда в зоопарк Диксону сделали небольшую операцию, а точнее, манипуляцию: ему под наркозом удалили поврежденный клык. Сделать это сразу не представлялось возможным, поскольку мишке нужно было окрепнуть после тяжелейшего ранения. Наркоз пациент перенес легко.

Как рассказали нам работники зоопарка, гулять белый медведь любит в первой половине дня, а вечером отдыхает. Однако иногда он выходит из крытой части вольера и вечером. На прогулке Диксон активно ползает и плавает, а любимое его занятие – валяться в снегу. Особенно сейчас, когда в Москве то и дело случаются сильные снегопады. Правда, задние лапы у героического зверя ходить все еще не могут, поэтому передвигается он, как тюлень, лишь с помощью передних.

Когда Диксон передвигается, он похож на тюленя, и его становится очень жалко.

Зато теперь даже скептики признают, что Диксон – медведь уникальный: случаев, чтобы животное с таким количеством огнестрельных ранений выжило да еще смогло при параличе нижних конечностей активно двигаться, садиться, самостоятельно переворачиваться, плавать, выполнять несложные упражнения, пожалуй, еще не было. Так что исключать то, что задние конечности его когда-нибудь восстановятся и он сможет полноценно ходить, нельзя. А ведь раньше животных с такими ранениями просто усыпляли…

Диксон на прогулке этой зимой.

Посетители Московского зоопарка то и дело интересуются, как поживает Диксон, и надеются его увидеть. Рассказываем, где на него можно посмотреть. Сектор «Ластоногие», где живёт спасённый медведь, расположен в начале новой (дальней) части зоопарка сразу после перехода. Вольер Диксона со стороны посетителей закрыт стеной-баннером с изображением медведя, но в этом баннере есть отверстия, через которые видно, что происходит внутри. Так что если повезет и во время вашего посещения Диксон выйдет в открытую часть вольера погулять, вы его увидите. Приходить, напомним, лучше утром.

Через отверстия можно увидеть, как Диксон гуляет.

Некоторые граждане, увидев мишку на фотографиях или в зоопарке, задаются вопросом, почему его шерсть не белая, а светло-жёлтая. Сотрудники зоопарка дали этому объяснение. Все дело в том, что естественный уличный свет и искусственное освещение внутри помещения дают такой эффект, что в вольере шерсть животного кажется белоснежной, а на улице на фоне снега – желтоватой. К тому же, Диксон долгое время не мог полноценно купаться и поэтому его шубка утратила былую белизну.

Шерсть Диксона имеет желтоватый оттенок, но это нормально.

Кстати, на Новый год сотрудники зоопарка устроили Диксону настоящий праздник. Они установили на его «территории» свежесрубленную сосну и украсили ее яблоками. Медведь с удовольствием достал все угощения и с большим аппетитом их съел. А еще под «ёлочкой» его ждал настоящий новогодний подарок – коробка, обернутая праздничной бумагой, а внутри – свежая рыбка. Этому гостинцу Диксон особенно обрадовался.

Новогодний сюрприз.

К счастью, не все люди так жестоки, как неизвестные браконьеры, которые сделали инвалидом белого медведя. И, как известно, живодёров на нашей планете единицы. Подавляющее бльинство людей любят животных и очень многие занимаются волонтёрством.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/070123/55182/