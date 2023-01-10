19 фото о том, как выглядели украинки 100 лет назад
Знаменитый художник Илья Репин весьма высоко оценивал вкус украинок и их умение одеваться, украинские национальные костюмы приводили его в восторг! Живописец считал, что в тонкости вкуса, элегантности и красоте убранства с парижанками могут состязаться лишь украинские девушки. Давайте же взглянем на украинок из прошлого, которые покорили сердце Репина.
Стоит отметить, что аксессуары, вышивка на одежде и элементы костюмов, которые носили украинские женщины 100 лет назад, разнились в зависимости от региона проживания и статуса в обществе. Впрочем, вне зависимости от этого, все наряды действительно поражают воображение своей сложностью, оригинальностью и красотой.
Источник: adfave.xyz
Источник: https://lavender.land/19-foto-o-tom-kak-vyiglyadeli-ukrainki-100-let-nazad/?fbclid=IwAR0KtoNytIhpFNSioek7oFfFVEIXuLh6B8nX_QBG4dCCOI_-BV4YyVburQc
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