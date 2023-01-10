Прозрачный лед, цветущая пустыня и Русский Прованс. Когда ехать в самые красивые места России: календарь на год

Есть места, которые хороши в любое время года: всеми любимый Петербург, величественный Эльбрус, невероятно живописный Алтай, загадочный Кольский полуостров. Но в России есть и такие туристические места, которые нужно посетить в строго определенные периоды: чтобы увидеть знаменитый идеальный лед Байкала, уникальную цветущую пустыню, бескрайние лавандовые поля или осенние кипарисы посреди озера Сукко. «Лента.ру» подготовила календарь для путешественников, чтобы им точно не пришлось жалеть об упущенном моменте.

Январь. Полярное сияние на Кольском полуострове

Кольский давно стал одним из главных мест притяжения туристов в России. Многие приезжают только ради того, чтобы увидеть полярное сияние. Его там можно наблюдать с конца ноября до начала апреля, но самым популярным временем были и остаются новогодние праздники.

В погоне за полярным сиянием туристы могут обратиться к мурманским туроператорам или организовать путешествие самостоятельно. Лучше всего подгадать то время, когда полярная ночь самая длинная: так будет больше шансов поймать заветные огни. Главное — помните: никто не может со стопроцентной уверенностью гарантировать, что вы увидите северное сияние. «Туристы несколько часов перемещаются с места на место в надежде увидеть знаменитую Аврору», — объясняет исследователь арктической природы и народов Севера Алена Богомолова.

Северное сияние в Териберке, Мурманская область

Место, которое первым приходит на ум, когда слышишь «полярное сияние», — село Териберка. Именно там был сделан снимок москвички Татьяны Мерзляковой, которая стала первой россиянкой, победившей в конкурсе фотографий на iPhone в категории «Путешествия». При помощи своего смартфона она сняла волшебные зеленые всполохи в небе над Териберкой. Эта фотография принесла ей мировую известность.

Сурового северного климата бояться не стоит. По словам Богомоловой, зимы на Кольском гораздо мягче, чем в других городах Русского Заполярья: средняя температура — каких-то 10-15 градусов мороза. Так что вооружайтесь фотоаппаратами — и вперед!

Февраль. Марсианский лед на Байкале

Впереди зима, поэтому начинаем календарь с конца февраля. Именно в это время замерзает Байкал. Тысячи туристов каждый год едут к знаменитому озеру зимой, чтобы увидеть завораживающий марсианский лед толщиной в метр, а то и больше. Байкал начинает замерзать при температуре минус 20 градусов. Бывает, что уже в январе все озеро покрывается кристально чистым иссиня-синим льдом. Благодаря своей толщине он способен выдержать трактор, при этом через него можно разглядеть дно.

Лед на озере Байкал

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Лед на Байкале никогда не повторяется и из года в год удивляет туристов все новыми узорами из причудливых трещин и снежных глыб. Отполированная северными ветрами поверхность льда настолько ровная и гладкая, что там можно кататься на коньках. Местные даже организуют специальные туры. Говорят, впечатления от такого катания просто незабываемые!

Если решите ехать на Байкал зимой, советуем не ограничиваться одним лишь льдом, а обратить внимание и на такие природные достопримечательности, как сокуи. Сокуй образуется вдоль берега при первоначальном замерзании озера и представляет собой ледяные наплески в виде остроугольных сталактитов высотой до десяти метров. Издалека они напоминают застывшую морскую пену, а вблизи — таинственные ледяные пещеры. Чаще всего сокуи можно увидеть на мысе Кобылья Голова в Малом Море и на Ольхоне, севернее пади Узур.

Апрель. Тюльпановые поля в Калмыкии

От ледяного Байкала — к цветущим полям тюльпанов. Чтобы полюбоваться этим по-настоящему весенним цветком, лучше места, чем Калмыкия, придумать нельзя. Ведь именно там тюльпаны растут в естественных условиях.

Дикие тюльпаны на берегу озера Маныч-Гудило в Калмыкии

Фото: Ольга Шуклина / Фотобанк Лори

Тюльпановые острова на озере Маныч-Гудило в Калмыкии

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Во второй половине апреле в калмыцкой степи можно встретить три вида тюльпанов. Первыми показываются белые тюльпаны — так называемые подснежники. Вслед за ними расцветают желтые и красные тюльпаны Биберштейна и Шренка. Помните: срывать степные тюльпаны ни в коем случае нельзя! Зато можно гулять, дышать кристально чистым воздухом и фотографировать.

Самые инстаграмные поля степных тюльпанов ищите вдоль озера Маныч-Гудило. Это примерно в ста километрах от Элисты. Возможно, вам даже повезет найти черный тюльпан. По легенде, этот цветок приносит счастье нашедшему, но его нельзя даже касаться. Впрочем, сделать пару кадров наверняка можно.

Май. Забайкальские подснежники в Чарских песках

История возникновения этого песчаного чуда природы довольно долго занимала ученых-геологов. Откуда в Забайкалье, среди болот и тайги, взялась пустыня?

Чарская долина расположена между двумя горными системами. Ее окружают Кодарский хребет с севера и Удоканский и Каларский хребты — с юга. Но секрет формирования самой северной и самой «неправильной» пустыни в мире связывают именно с Кодаром.

Цветки забайкальской сон-травы

Фото: Валерий Лаврушин / Фотобанк Лори

Чарские пески в районе хребта Кодар

Фото: Денис Черкашин / Фотобанк Лори

Как рассказал геолог, блогер и путешественник Александр Леснянский, около 45 тысяч лет назад ледник сполз с Кодара в Чарское урочище, полностью перегородив его в районе реки Сулумат. «Образовалась гигантская чаша, — объясняет ученый, — и огромное озеро разлилось по всей Чарской впадине. Ледники сползали с гор прямо в озеро, волоча за собой миллионы тонн глины и песка». Со временем озеро высохло, а его донные отложения превратились в пески.

С середины по конец мая Чарская пустыня делает то, что обычным пустыням, как правило, несвойственно: она начинает цвести. Пески покрываются местной сон-травой, которая привлекает фотографов со всей России. Ее еще называют забайкальскими подснежниками, по виду они очень похожи.

«Ты окружен на 360 градусов белоснежными горами, а на хребте Кодар еще лежит снег, и выглядит это все очень красиво», — делится впечатлениями фотограф Даниил Коржонов, который сделал целый фотопроект, посвященный этому необычному явлению.

Май. Маковые поля у подножия горы Бештау в Пятигорске

Если вас не вдохновляют пустынные пейзажи, самое время переместиться с настоящую Страну Оз. Главное — не потеряйте ваши волшебные башмачки, когда будете сломя голову нестись к подножию горы Бештау ради сказочных снимков в окружении редчайших реликтовых маков. Они начинают цвести в конце мая, как раз после забайкальской сон-травы.

Маки на горе Бештау в Ставропольском крае

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Ценности для фармакологии эти маки не представляют, поскольку содержание алкалоидов, вызывающих галлюциногенный эффект, в них практически нулевое. По сути это обычный цветок, поэтому участь Элли из сказки про волшебника Изумрудного города вам точно не грозит. Но и срывать эти маки нельзя: во-первых, прицветниковый мак занесен в Красную книгу; во-вторых, практически сразу после срезания маки теряют свежесть, поэтому довезти до дома вам их все равно не удастся.

Реликтовые маки отличаются от обычных полевых цветов главным образом своими габаритами — они очень высокие и стройные. Чтобы полюбоваться краснокнижным растением, придется проделать большой путь в гору. Но, как утверждают туристы, оно того стоит.

Июнь-июль. Русский Прованс в Крыму

Оригинальный Прованс — то есть французский — славится своими травами. Миллионы туристов со всего мира едут туда, чтобы вдохнуть волшебный аромат лавандовых полей. Но не все знают, что для этого совсем не обязательно лететь во Францию: цветет лаванда и в крымском селе Тургеневка.

Сезон лаванды — с июня по начало июля. Если вам повезло спланировать отпуск в Крыму именно на это время, обязательно посетите Тургеневку. Лучше всего — на закате, в так называемый золотой час. Сочные, яркие снимки гарантированы.

Лавандовые поля в Тургеневке Бахчисарайского района

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Туристам в Крыму разрешается нарвать немного лаванды с собой. Ее можно засушить и использовать в качестве ароматизатора, а можно сделать мыло ручной работы. Но вообще исторически лаванду выращивают для того, чтобы использовать в качестве добавки к пище. Растение настолько универсально, что идеально подходит как для десертов, так и для мясных блюд. Кроме того, лаванда обладает антисептическими свойствами и прекрасно успокаивает нервную систему.

Интересный факт: лавандовые поля в Крыму настолько обширные, что, говорят, это эфиромасличное растение даже экспортируют во Францию.

Июль-сентябрь. Долина лотосов в дельте Волги

У многих Волга ассоциируется главным образом с судоходством — это самая крупная и полноводная река Европы. Но и при таких колоссальных масштабах всегда найдутся маленькие радости, а именно — необычайной красоты лотосы, которые цветут в дельте Волги с конца июля по начало сентября.

Долина лотосов находится в Астрахани. Добраться туда можно самостоятельно или с экскурсией. Если решите выбрать первый вариант, то придется немного потрудиться физически, но наградой станут нежно-розовые цветки, растущие прямо на воде. Гиды сами прокатят вас на традиционных для Астраханской области лодках — бударках. Помните, что лотосы находятся на заповедной территории, и чтобы попасть туда, нужно заранее оформить пропуск.

Цветение лотосов в дельте Волги

Фото: Oleg Borunov / Фотобанк Лори

Да, путешествие предстоит не из простых. Но как только вы увидите эти нежнейшие бутоны, ваше сердце растает, как масло на горячем тосте. Цветут лотосы очень интересно. Цветок живет примерно пару дней, затем его лепестки опадают, но вскоре отрастают и раскрываются новые. Получается своего рода постоянно обновляющийся розовый ковер.

Срывать лотосы ни в коем случае нельзя! Растение занесено в Красную книгу. Штраф за срывание лотосов достигает 20 тысяч рублей.

Октябрь. Алые кипарисы на озере Сукко

Завершаем нашу подборку осенними красками. Осень прекрасна в любом городе и в любом регионе, но что может быть красивее ярко-алых деревьев над зеркальной гладью озера? Если вы ищете именно такие пейзажи для своих фотографий, посетите озеро Сукко недалеко от Анапы.

Растущие в озере Сукко кипарисы

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Высота кипарисов достигает 30 метров. Эти деревья знамениты своими эфирными маслами, которые помогают при заболеваниях дыхательных путей. В 1930-е кипарисы решили высадить в искусственно созданном водоеме на Кубани. Дереву нужен особый климат, и, как правило, нигде, кроме Северной Америки, оно не приживается. Но на Кубани прижились!

Дерево очень устойчиво к воде и процессам гниения. Ежегодно озеро мельчает, и к заветным кипарисам можно пройти прямо по воде. Знаменитый ярко-красный цвет они обретают примерно в середине октября, как раз к концу бархатного сезона. Поэтому если ваш отпуск на море состоится осенью, рекомендуем не зацикливаться исключительно на пляжном отдыхе (тем более что там уже прохладно) и обязательно посетить это место.

Инга Разумовская

Источник: https://lenta.ru/articles/2023/01/04/season/