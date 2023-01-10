Безумные монархи: Величайшие правители в истории, которые сошли с ума

Люди, облечённые властью, обречены находиться в центре внимания. Так было всегда, во все времена. Ими восхищались, их ненавидели. В древние века лишь не было таблоидов, для освещения захватывающих подробностей личной жизни великих людей, как сегодня. Некоторые же монаршие особы прославились совсем не своей политической деятельностью, и даже не любовными похождениями, а тем, что повредились рассудком. О самых вопиющих случаях в истории, далее в обзоре.

«Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, когда они у власти, портят власть».

Джордж Бернард Шоу

1. Навуходоносор II Вавилонский (604-562 гг. до н.э.)

Навуходоносор в расцвете славы.

Навуходоносор II был великим правителем древности. Он прославился тем, что возвёл сразу два чуда света – Вавилонскую башню и Висячие сады Семирамиды. Кроме этого, при его правлении были построены ворота Иштар — уникальный по своей красоте памятник древнего зодчества, который сохранился до наших дней.

В наше время Навуходоносора посчитали бы невероятно эффективным менеджером и воистину блестящим управленцем. Но, к сожалению, прославился этот царь не только этим. Вавилонский царь Навуходоносор по праву считается прародителем всех царственных безумцев. О сумасшествии этого правителя есть рассказ от первого лица в Ветхом Завете Библии, в книге пророка Даниила. Согласно этой захватывающей истории, высокомерный царь был наказан за своё неверие в Бога. В результате семь лет своей жизни он провёл в пустыне, как дикое животное. Библейская история безумия Навуходоносора стала той основой, через которую царское безумие стало рассматриваться в христианском мире.

Картина Уильяма Блейка, изображающая схватку Навуходоносора с безумием.

2. Калигула, император Рима (12–41 гг. н. э.)

Император Калигула.

Этот римский император обошёл по жестокости и эксцентричным выходкам даже своего сумасшедшего племянника Нерона. Калигулу считают самым жестоким и безумным правителем Римской империи. Он широко известен своей щедростью, масштабными проектами, а наряду с этим жутким садизмом и весьма экстравагантными поступками.

Однажды он приказал своей армии построить трёхкилометровый плавучий мост, чтобы он мог скакать по нему на своей лошади. Другой эпизод описывает, как император приказал своему войску «грабить море», собирая снаряды в свои шлемы. Говорят, что очень высокий и волосатый Калигула запретил упоминание коз в своем присутствии. Также Калигула очень любил корчить страшные рожи, пугая своих подданных. Правитель Рима построил роскошный дом для своего коня, а также хотел назначить его консулом. Убийство Калигулы помешало этому карьерному взлёту.

О жизни и периоде правления этого римского императора был снят один из самых скандальных фильмов 20 века. Историческая драма с элементами порнографии приоткрыла завесу над тайными забавами древнеримской элиты. Режиссёром картины стал гениальный Тинто Брасс, а роль Калигулы блестяще исполнил Малкольм МакДауэлл.

Малкольм МакДауэлл в роли императора Калигулы в одноимённом фильме.

3. Генрих VI Английский (1421–1471)

Король Генрих VI Английский.

Генрих VI удостоился чести стать героем шекспировского драматического цикла, описанного в трёх частях. Генрих был коронован в раннем детстве. Целые десятилетия своей жизни он боролся с тяжёлым психическим заболеванием. Королевство за это время уступило часть земли Франции и погрузилось в хаос Войны роз.

Генрих был коронован ещё ребёнком.

Генрих никогда не был сильным лидером. Полное психическое расстройство постигло его в 1453 году, оставив в абсолютном ступоре, без общения более чем на год. После короткого периода временного выздоровления, состояние короля ухудшилось в 1456 году. Более того, монарх погрузился в летаргию, перемежающуюся рутиной религиозных обрядов. Он был свергнут в 1461 году силами Йорков и сослан в Шотландию. В 1470 году Генрих был ненадолго восстановлен на троне, но затем снова заключён в тюрьму, а уже в следующем году – убит.

4. Китайский император Чжэндэ (1491-1521)

Император Чжэндэ.

Один из самых известных правителей династии Мин, император Чжэндэ прославился как своей глупостью, так и жестокостью. По своему капризу он любил организовывать и возглавлять военные экспедиции. В них Чжэндэ занимался тем, что отдавал приказы воображаемому двойнику, которого он назвал генералом Чжу Шоу. В течение первых пяти лет своего правления он неблагоразумно поручил старшему евнуху Лю Цзиню отвечать за большую часть государственных дел. Когда пять лет спустя они поссорились, император приказал казнить Лю с помощью трёхдневного процесса медленного разрезания (Лю скончался на второй день). Романы эпохи Мин, такие как «Император Чжэндэ бродит по Цзяннаню», изображают императора глупым и легковерным, наслаждающимся миской рисовой каши, которая, как он полагал, была приготовлена из варёного жемчуга.

5. Иоанна Кастильская (1479–1555)

Иоанна Кастильская.

Жизнь королев не всегда была так хороша, как нам кажется. Есть истории совсем печальные и даже трагичные. Например, история «Хуаны ла Лока», чья семья и соперники вступили в сговор, чтобы отстранить её от престола.

Иоанна родилась четвёртой в очереди на престол своих родителей Фердинанда и Изабеллы. В шестнадцать лет её выдали замуж за Филиппа «Красивого» Бургундского. Принцесса была по уши влюблена в своего мужа, её не интересовало ничего больше в жизни — ни власть, ни деньги. Филипп же был повесой и постоянно изменял жене. Она безумно ревновала и постоянно устраивала ему безобразные сцены, часто публичные. В результате её не любили придворные, считая чужестранку «не умеющей сохранять достоинство». Иоанна старалась не оставлять горячо любимого супруга ни на минуту. Судьба распорядилась жестоко с ней.

В монаршей семье Иоанны произошла целая череда смертей, в результате чего она стала наследницей престола. Собственный муж объявил ее недееспособной, договорившись с тестем, и держал в заточении. Это позволило Филиппу стать регентом. После того, как он умер, последовало десятилетие регентства отца Иоанны, Фердинанда. В течение всего времени она оставалась узницей. Справедливости ради, стоит сказать, что к этому времени женщина действительно повредилась в уме на почве смерти любимого мужа Филиппа.

После смерти горячо любимого супруга Филиппа, рассудок и правда покинул Иоанну.

В 1516 году Фердинанд умер, и престол занял сын Хуаны ла Лока. Подросток продолжил дело своих родственников и держал мать взаперти. Когда в стране была вспышка чумы, Чарльз специально организовывал фальшивые похоронные процессии под её окнами, чтобы она боялась выйти из дома и сбежать.

Несчастную женщину освободили повстанцы в 1520 году. Они объявили её нормальной и способной править страной. После того, как Иоанна отказалась поддержать их, они передумали и мучения Хуаны продолжились. Её поместили в монастырь, там она и умерла в 1555 году, номинально являясь королевой.

6. Иван Грозный (1533-1584)

Иван Грозный.

Первый царь всея Руси Иван IV (получивший прозвище Грозный) прославился насильственным объединением Московского княжества и земель древней Киевской Руси. Грозным его прозвали не только за его ужасающую жестокость, но и за то, что царь был весьма изворотливым политиком и дипломатом. Иван провозгласил широкомасштабные реформы, централизованное управление и создал одетых в чёрное предшественников страшной тайной полиции России. При этом царе прошли налоговая, денежная, губная и земская реформы, а также создан полноценный судебник. Несмотря на все эти положительные изменения, экономический подъём (Казань царь тоже брал, кстати), Ивану Грозному даже не принято ставить памятники.

Он с огромным удовольствием заставлял представителей знати подчиняться, используя пытки и весьма садистские казни. Устав от власти, Иван попытался отречься от престола в 1564 году, но через год его убедили вернуться. Затем он создал свою собственную вотчину, «опричнину», через которую полностью контролировал до одной трети московских владений. Опричники — это были воины-монахи, игуменом которых был сам Иван Грозный. В 1581 году Иван в припадке ярости убил собственного сына и наследника, ударив его острым посохом. Умер царь в 1584 году при весьма загадочных обстоятельствах.

«Иван Грозный убивает своего сына», картина русского художника Ильи Репина, 1883-1885 гг.

7. Рудольф II, император Священной Римской империи (1552-1612)

Рудольф II, император Священной Римской империи.

Один из самых эксцентричных правителей европейского Возрождения, Рудольф II был, пожалуй, величайшим коллекционером своего времени и горячим покровителем искусств, наук и псевдонаук. Его замковый комплекс в Праге представлял собой обширный зверинец, где были, в том числе львы, тигры, орангутан и живая птица додо. Его кабинет редкостей включал в себя головокружительное множество ценных артефактов, чётко рассортированным по категориям. На протяжении всей жизни у Рудольфа чередовались приступы бурного восторга и периодов тяжёлой меланхолии. Он покидал двор на долгие недели, разговаривал с подчинёнными едва слышным голосом. Рудольф оказал щедрую поддержку астрономам Тихо Браге и Иоганну Кеплеру, заложив тем самым основы научной революции. Благословенный и проклятый, как выразился один историк, он был фактически свергнут и умер в 1612 году.

8. Георг III Английский (1738-1820)

Георг III Английский.

Поэт Перси Биши Шелли называет Георга «старым, безумным, слепым, презираемым и умирающим королем». Первые признаки психического расстройства Георг III проявил в 1765 году, в самом начале своего правления. Ему удавалось бороться с недугом до 1810 года. За год до того парламент сделал его сына регентом. Георг III правил в очень бурную эпоху. Это было время Американской революции, Французской революции, за которой последовали наполеоновские войны. Некоторые историки от медицины полагают, что болезнь короля, которая характеризовалась галлюцинациями, паранойей, общими расстройствами и болями в животе, была вызвана порфирией, вызванной ферментным расстройством. Хотя конечно же ретроспективная постановка диагноза сложна, и оставляет место для сомнений и споров.

9. Карлота Мексиканская (1840-1927)

Карлота Мексиканская.

Трудно представить себе более странную жизнь, чем жизнь Карлоты, первой и единственной императрицы Мексики из рода Габсбургов. Уроженка Бельгии, Шарлотта, была дочерью короля Леопольда I и двоюродной сестрой королевы Виктории. В весьма юном возрасте она вышла замуж за Максимилиана, тогдашнего эрцгерцога Австрии, и поселилась с ним в замке в Италии. В 1864 году группа мексиканских архиконсерваторов вступила в сговор с французским Наполеоном III, чтобы свергнуть либерального президента Бенито Хуараса и назначить Максимилиана императором Мексики. Максимилиан и Карлота (так её стали называть на испанский манер) прибыли в Веракрус. При поддержке французских войск, а также сторонников консерваторов, направились в Мехико.

Три года королевская чета изо всех сил старалась завоевать расположение мексиканского народа, с энтузиазмом говоря по-испански, поскольку они продвигали либеральные программы, включая земельную реформу и лучшую политику в отношении коренных общин страны. Однако при этом они потеряли своих консервативных сторонников. После того, как французы вывели свои войска в 1866 году, империя Максимилиана и Карлоты осталась нестабильной. Карлота была отправлена в Европу, чтобы вернуть себе поддержку со стороны французов и папы. Когда ей это не удалось, у неё случился психический срыв, и её поместили в лечебное учреждение.

Фотография императрицы Карлоты.

Бенито Хуарес приказал казнить Максимилиана в 1867 году. Карлота прожила ещё шесть десятилетий, так и не восстановив рассудок и оставаясь изолированной в замке своей семьи 14-го века в Бельгии.

10. Людвиг II Баварский (1845–1886)

Людвиг II Баварский.

Поклонник оперы, строитель дворцов грёз, расточитель, свергнутый монарх и вероятная жертва убийства. Людвиг II был прототипом «безумного короля», который, возможно, вовсе и не был сумасшедшим. Сегодня наиболее известен Нойшванштайн, сказочный дворец, который он приказал построить на вершине баварского холма. Людвиг был восторженным покровителем искусства.

Взойдя на баварский престол в 18 лет, он быстро призвал своего героя, композитора Рихарда Вагнера, для длительной аудиенции. Людвиг стал одним из главных покровителей Вагнера, предоставив ему финансирование для работы над некоторыми из самых известных опер той эпохи. Однако строительство замка загнало Людвига в жуткие долги. В 1886 году группа заговорщиков подала медицинское заключение (составленное врачами, никогда не осматривавшими его), в котором король был объявлен невменяемым и непригодным для правления.

Трудно было найти более восторженного поклонника искусства, чем король Людвиг.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/271220/48570/