14 самых невероятных рекламных постов, которые просто невозможно не заметить
Сегодня мы представим вам 14 самых крутых и невероятных примеров рекламы, мимо которых вы точно не сможете пройти. Эта реклама заметна уже издалека.
Она привлекает к себе внимание не только ярким изображением, но и несет глубокую смысловую нагрузку. Глядя на такие рекламные стенды и афиши, думаешь: «Кто же он? Тот гений, которому удалось придумать такую рекламу!».
Готовы? Тогда смотрите и ведитесь на рекламу!
Гениально придумали!
Я бы сразу захотела купить этот «Марс»
Социальная реклама
Супер
Креатив этой рекламы просто зашкаливает!
И даже если ничего не надо покупать, я бы оторвала один зубик
Высший класс рекламы
Не знаю, что они продают, но выглядит гениально!
Лучше не придумаешь!
Мимо такой рекламы точно не пройдешь
Девушки оценили, да?
Вот это колесо…
Какой креатив
Блюстители порядка
Источник: interesno.cc
Источник: https://leprechaun.land/14-samyih-neveroyatnyih-reklamnyih-postov-kotoryie-prosto-nevozmozhno-ne-zametit/?fbclid=IwAR1DUKxqka17Fa52oTQ4UD6NVwlkLOb4gNq_9_AEAhkFslyt9IpoMPzsRRo
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