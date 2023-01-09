Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Мужчина, собиравший все лето шишки, удивил окружающих своим талантом

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Мужчина в течение всего лета собирал еловые шишки. Окружающие усмехались над ним и не понимали, зачем их таскать домой. Но когда умелый мастер выставил у себя дома и в саду красивые оригинальные поделки из плодов ели, все были поражены.

И ведь на самом деле, шишки – это прекрасный материал для создания различного вида декора. Вариантов для рукодельных изделий множество, и для них не требуются особые дизайнерские навыки.

1. Одна из прекрасных работ талантливого мужчины

2. Еще одно творение умельца

3. Сложная в выполнении, но невероятно красивая напольная ваза

4. Вазочка, оклеенная пластинами из шишек

5. Корзина для цветов или фруктов

6. Самая красивая гирлянда

7. Украшение праздничного стола

8. Горшки для растений из экологичного материала

9. Еловые шишки в свадебном букете

10. Красочная летняя композиция

11. Хорошая идея для украшения подарков или кондитерских изделий

12. Элегантный декор из шишек, окрашенных в белый цвет

13. Домик для феи или другие фигуры

14. Цветы, которые никогда не вянут

15. Подсвечник из шишек

Источник: prikolno.cc

Источник: https://kakao.im/muzhchina-sobiravshiy-vse-leto-shishki-udivil-okruzhayushhih-svoim-talantom/?fbclid=IwAR05P8Yveuq2GQyT0IQb5dZiHTHDDessNMTYMsM7_X7f6Ze-RtvEwRkQ5eU

09.01.2023 - Posted by | Умелые руки...

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