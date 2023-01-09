6 монархов, которые сели на трон в детском возрасте, но принимали очень взрослые решения

Бремя власти отягощает зрелых и опытных. Что же говорить о тех, кому пришлось принять тяжкую обязанность правления целой страной в весьма нежном возрасте? Словом, молоко ещё на губах не обсохло, а он уже на царском троне. Кто-то умудрился укрепить государство, кто-то нанести непоправимый вред, который не могли исправить несколько последующих поколений мудрых правителей. Узнайте о шести монархах, которым суждено было взойти на престол ребёнком, но чьи действия и решения имели очень взрослые последствия.

«Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!»

(«Борис Годунов» А.С. Пушкин)

1. Птолемей XIII Теос Филопатор

Птолемей XIII.

13-й правитель династии Птолемеев всю свою короткую жизнь зубами и ногтями отчаянно цеплялся за власть, которая постоянно ускользала от него. Юный фараон взошёл на трон Египта в 11-летнем возрасте. Согласно древнеегипетским обычаям он женился на своей сестре Клеопатре. Это имя знакомо всем, в отличие от имени Птолемея. Она не только затмила собой своего мужа-брата, она его полностью уничтожила. Птолемей даже поднял восстание против Клеопатры, вынудив её бежать из Египта.

Цезарь и Клеопатра, кадр из одноимённого фильма.

Молодой правитель также вступил в союз с римским военачальником Помпеем. Тот в то время находился в состоянии войны с Юлием Цезарем. Птолемей оказался не очень хорошим и разборчивым в средствах союзником. Когда опальный полководец потерпел поражение и бежал в Египет в поисках убежища, фараон убил его. Так он попытался произвести впечатление на Цезаря, чтобы завоевать его расположение. Ему это не удалось, его жена оказалась проворнее и изворотливее. Клеопатра не просто вступила в политический союз с римским правителем, она завоевала его сердце. В результате Птолемей XIII был побеждён и повержен. Он утонул в реке Нил, спасаясь бегством от мести своей жёнушки.

2. Фулинь, император Шуньчжи

Фулинь, император Шуньчжи.

Третьим императором китайской династии Цин стал пятилетний мальчик по имени Фулинь. Впоследствии он приобрёл известность как император Шуньчжи. Власть ему досталась после смерти отца в 1643 году. Так как маленький ребёнок не мог управлять страной, в течение нескольких лет от его имени правил империей его дядя, Доргон. По стечению обстоятельств он тоже скончался вскоре. После его кончины управлять государством стал сам Фулинь, которому на то время исполнилось лишь двенадцать.

Несмотря на столь юный возраст, император проявил себя с самого начала весьма мудрым и продуманным правителем. Существовала опасность заговора с целью его свержения, и Фулинь заключил союз с влиятельными придворными евнухами. Это было хлипкое соглашение, но оно спасло и монарха, и империю. Фулинь не терял времени даром. Он приложил все усилия, чтобы побороть коррупцию и консолидировать империю под властью Цин.

Император Шуньчжи запомнился как мудрый лидер и образованный человек. Он очень много времени уделял изучению и развитию науки. Очень терпимо относился к различным религиям. Примерно в 1652 году он устроил в Пекине изысканный прием для Пятого Далай-ламы. При этом он также регулярно беседовал и советовался по различным вопросам с австрийским миссионером-иезуитом по имени Иоганн Адам Шалл фон Белл. Несмотря на то, что в католичество император не перешёл, но своего советника Шала он считал самым ближайшим. Фулинь даже называл его «дедушкой». Шуньчжи скончался в 1661 году от оспы. Ему было всего 22 года. Его сын, император Канси, правил более полувека.

3. Император Гелиогабал (Элагабал)

Марк Аврелий Антонин Гелиогабал или Элагабал.

Элагабал примерил венец императора Римской империи в пятнадцатилетнем возрасте. Правил он всего четыре года, но это было весьма бурное время. Юный император был уроженцем Сирии. Власть он получил в 218 году в результате восстания, которое подняли его мать и бабка. Элагабал был незаконнорожденным сыном недавно убитого императора Каракаллы. Молодой правитель сразу приобрёл весьма скандальную репутацию. Он заявил, что сирийский бог солнца Элагабал – верховное божество Рима. Первосвященником этого культа был он сам. Правление этого императора запомнилось подданным безобразными сексуальными оргиями. Элагабал любил переодеватья то мужчиной, то женщиной и даже вступал в отношения с животными. Кроме всего прочего император позволил своей матери входить в залы сената, которые были предназначены исключительно для мужчин. Этим он заслужил ещё большее всеобщее презрение.

Больше всего император запомнился своими оргиями и разного рода извращёнными причудами.

Казалось, что все извращения Элагабал перебрал и ему нечем более удивить общественность. Дно пробил скандал, когда правитель женился на весталке. Это были жрицы, которые должны были блюсти целомудрие. Дело было не только в нарушении религиозных норм, император заявил, что этот брак произведёт богоподобное потомство. В результате терпение римлян иссякло и Элагабала убили. На трон империи был возведён его двоюродный брат Александр Северус. Позже Элагабала характеризовали как одного из самых декадентских римских правителей. Некоторые же современные историки утверждают, что эксцентричность его поведения, вероятно, была преувеличена его политическими противниками в попытке дискредитировать.

4. Тутанхамон

Тутанхамон.

Тутанхамон унаследовал трон в возрасте девяти лет в 14 веке до нашей эры. Правил он Египтом десять лет. Его правление ничем особенным не ознаменовалось, кроме одной, но очень важной вещи. Юный фараон отказался от непопулярных реформ своего отца, «царя еретиков» Эхнатона. Он внёс серьёзные изменения в общество, отменив указ Эхнатона о том, что бог солнца Атон является единственным божеством. Египетский бог Амон вновь занял своё место. Также Тутанхамон восстановил в качестве столицы государства город Фивы.

Фараон скончался в юном возрасте при весьма загадочных обстоятельствах. Его смерть оказалась самым важным вкладом в историю. Дело в том, что более трёх тысячелетий спустя, британский египтолог Говард Картер обнаружил последнее пристанище Тутанхамона в Долине царей. Это было одно из наиболее хорошо сохранившихся египетских захоронений, когда-либо обнаруженных. Именно оно помогло сформировать всё современное понимание древнеегипетских обычаев.

После смерти Тутанхамон оказался полезнее, чем при жизни.

5. Мария, королева Шотландии

Мария Стюарт.

Мария Стюарт, более известна в истории как Мария, королева Шотландии. Она стала королевой, будучи новорождённым младенцем шести дней от роду. Естественно, править страной она не могла. За неё правил шотландский парламент. Генрих VIII бредил объединением королевств и хотел женить на Марии своего сына Эдуарда. Шотландцы этому противились и прятали новорождённую королеву в разных замках.

Франциск II Мария Стюарт.

Когда Марии исполнилось пять лет, её увезли во Францию. Там в шестнадцатилетнем возрасте она вышла замуж за Франциска II и ненадолго примерила французскую корону. Супруг скончался всего несколько лет спустя, и Мария вернулась в Шотландию. Там она ещё дважды выходила замуж. В 1567 году королева Шотландии отреклась от престола из-за восстания и сбежала в Англию. Почти два десятка лет Мария Стюарт провела в тюрьме. Она была казнена за участие в заговоре с целью свержения королевы Елизаветы I.

6. Балдуин IV Иерусалимский

Балдуин IV Иерусалимский.

Царь Балдуин IV принял правление в 15 лет, после смерти отца, Амальрика I. Кроме того, что он был совсем юным, мальчик ещё страдал от ужасной неизлечимой болезни. Подросток с детства болел проказой. Несмотря на всё это молодой правитель прославился тем, что спас Иерусалим. Балдуин IV неоднократно защищал своё христианское царство от Саладина, знаменитого мусульманского завоевателя, который был султаном Египта и Сирии.

Балдуин был прокажённым и носил маску.

Когда Саладин двинулся на Аскалон в 1177 году, молодой царь Балдуин IV бросился туда с небольшим отрядом пехоты и несколькими сотнями рыцарей-тамплиеров. Осаждённый в стенах города превосходящими силами Саладина, мальчик сумел вывести свою армию из крепости. После этого он разгромил мусульман в битве при Монжизаре. Заключив краткое мирное соглашение с Саладином, подросток вернулся в Иерусалим героем. Он продолжал сражаться с мусульманскими силами после окончания перемирия. Царь часто приходилось передвигаться на носилках, когда проказа делала его слишком слабым, чтобы ездить на лошади. Состояние Балдуина IV стремительно ухудшалось в течение следующих нескольких лет. Когда молодому человеку исполнилось 23 года, он умер. Только после смерти умного и отважного царя Саладину удалось одержать решающую победу в битве при Хаттине. После этого Иерусалимское царство практически окончило своё существование.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/270721/50570/