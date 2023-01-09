Как копейки стали выгоднее рублей, и ещё 4 занимательных факта о монетах Советского Союза

Обычно монеты являются предметом интереса нумизматов. Но на самом деле металлические деньги — это часть эпохи, во время которой они были выпущены. Вот и советские червонцы и копейки исключением не стали, тем более, что в их истории тоже найдётся немало страниц, несомненно, интересных для всех интересующимся периодом СССР. Вашему вниманию «пятёрка» занимательных фактов о монетах Советского Союза.

1. О первых монетах Советской России

История монет СССР началась в первые годы. /Фото: skupka-primorskiy.ru

Первые монеты в истории Советского Союза, а если быть точнее, то на тот момент она была еще Советской Россией, были выпущены более ста лет назад, в 1921 году. Тогдашние номиналы выглядели следующим образом – 10, 15, 20, 50 копеек, а также 1 рубль. Кроме того, рублёвые и 50-копеечные монеты изготавливались из серебра 900-ой пробы, все остальные — из 500-ой пробы. Правда, серебряные монеты для обращения выпускали вплоть до 1927 года, а потому бюджет страны уже не был способен отдавать столько серебра на чеканку денег, поэтому было принято решение сэкономить на материале, применяемом во время изготовления монет.

2. О редких монетах СССР

Самые редкие советские монеты. /Фото: 10hobby.ru

Пожалуй, любой нумизмат, интересующийся советской эпохой, будет желать заполучить монеты с датой «1947 год». Хотя на первый взгляд такое желание кажется странным, ведь именно в тот год в стране проводилась денежная реформа, и монеты выпускались миллионными тиражами. Но самое интересное, что найти их практически нереально. А ответ можно найти, например, в воспоминаниях министра финансов А. Г. Зверева: на тот момент было изменено количество Союзных республик, а трафареты для чеканки не сменились — вот и получилась путаница с количеством витков на советском гербе, так как каждый из них обозначал одну республику. Поэтому тираж отправился на переплавку, однако часть монет, всё-таки, успели попасть в обращение. Ещё одними редкими монеты являются те, которые выпущены в 1958 году: по данным редакции Novate.ru, за одну такую монетку можно получить несколько десятков тысяч рублей.

3. О деноминации рубля

Кадр из мультфильма «Дорогая копейка», посвящённый деноминации. /Фото: wikipedia.org

В 1961 году советские власти решили провести деноминацию рубля в десять раз. В результате в соотношении 10:1 старые банкноты и монеты обменивали на новые. Одновременно с этим, мелкие монеты номиналом в 1, 2 и 3 копейки обмену не подвергались — более того, сохраняли свою стоимость. Вот тут-то и подсуетились отдельные предприимчивые советские граждане: они догадались вовремя обменять свои сбережения на выгодную мелочь, что позволило им увеличить своё состояние ровно в 10 раз.

Это интересно: эта реформа породила забавную легенду о том, что одна копейка образца 1961 года была изготовлена из чистого золота. Однако в реальности копеечная монетка 1961 года выпуска по материалу ничем не отличается от остальных, соответственно, была произведена из медно-цинкового сплава.

4. О золотом советском червонце

Самая ценная советкая монета. /Фото: monety.in.ua

Вопреки различным легендам и домыслам о том, какие монеты изготавливались из золота в эпоху Советского Союза, такая была одна-единственная. Речь идёт о червонце образца 1923 года, которая получила в обществе название «Сеятель». Это и неудивительно, ведь на данной монете был изображён крестьянин-сеятель, скопированный со знаменитой скульптуры Ивана Шадра. Интересно, что и вес, и проба золотого червонца полностью соответствовали монете номиналом в десять рублей времён Николая Второго. Это также было не просто так: таким образом, советское правительство стремилось подчеркнуть стабильность денежной системы молодого государства.

5. О самой мелкой советской монете

Оказывается, одна копейка была не самой маленькой монетой. /Фото: dobrayamoneta.ru

Сегодня отыскать в обороте на отечественных просторах монеты номиналом в одну копейку очень сложно. В первую очередь потому, что изготовление этих денег обходится значительно дороже достоинства их самих. А вот Советском Союзе было по-другому, тем более, что одна копейка в реальности не являлась самой мелкой монетой. Оказывается, на протяжении трёх лет, в 1925, 1927 и 1928 годах, были выпущены еще и монеты в номиналом полкопейки. Как и вышеупомянутые червонцы, размер полкопейки соответствовал аналогичной монете дореволюционной эпохи, однако на аверсе чеканился знаменитый лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Источник: https://novate.ru/blogs/090123/65208/