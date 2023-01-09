Как и что видят молодые фотографы (до 20 лет): снимки из разных стран

Знаете, почему мы любим наблюдать за творчеством молодых фотографов? Многие из них еще не успели сформировать свой стиль, выбрать какой-то конкретный жанр, они не используют банальные штампы, но главное – их взгляд чист и не замылен. Именно поэтому, иногда им можно даже простить небольшие огрехи в технике и исполнении съемки. Представляем вам лучшие работы молодых фотографов (номинация «До 20 лет») конкурса Siena Photo Awards.

Битва орлов

Tommi Kurkela

Два орлана-белохвоста дерутся в своей арктической среде в Соданкюле, Финляндия.

Большая серая неясыть в темном лесу

Lasse Kurkela

Фотографировать больших серых сов в зимний день в Финляндии очень сложно, поскольку их численность невелика, а сами птицы не задерживаются надолго на одном участке. Эта фотография молчаливой большой совы, прилетающей из темного леса, создает волшебную атмосферу.

Деревня Химба

Eugenia Cipriani Sansonetti

Небольшая деревня племени химба на границе с Анголой.

Схватка

Danielle Waldman

Два больших бурых медведя яростно дерутся, несмотря на отсутствие какого-либо материального приза.

Представить

Boris Bogdanov

Образ, через который я пытался пробудить наши мечты, наши фантазии и передать силу искусства, в надежде, что каждый найдет что-то свое.

Веселый учитель

Mohit Khetrapal

В Варанаси местный мальчик ныряет в воды реки Ганг, показывая своему младшему брату, как надо прыгать в воду.

Жизнь из Дакки

Rahat Karim

В Дакке полиция ловит случайных людей и сажает их в тюрьму, как этого молодого человека.

Порядок в плотности

Анонимный фотограф

Этот аэрофотоснимок района Шеунг Ван ставит под сомнение стереотипы о клаустрофобии Гонконга, демонстрируя существование геометрического порядка в этом хаотичном городе.

Рыбак на озере Инле

Mu Lin

Эта фотография была сделана на озере Инле в Мьянме. Поскольку озеро покрыто камышом и плавающими растениями, на нем трудно грести сидя. В результате рыбаки выработали свой собственный необычный стиль гребли. Удивительно, как люди в каждом уголке мира находят способы приспособиться к природе, вдохновляемые самой природой.

Andra Ioana Zlotu

С древних времен медведь всегда представлял собой священное животное. Ежегодно в канун Нового года, Комэнешть наполняется румынскими традициями, где дети носят медвежьи шкуры и шумят, чтобы прогнать злых духов и начать год с чистого листа.

Формы жизни

Corcode Alexandra-iulia

Этот снимок я сделал в доме моей бабушки в Румынии. После смерти дедушки она пыталась заменить его существование вещами, которые напоминали ей о времени, когда они были вместе, украшая дом тканями, одеждой, коврами, сделанными ею. В этот момент она была одета в свою традиционную свадебную одежду, держась за руки со свадебной одеждой своего дорогого мужа. Во время съемки, глядя на его одежду, разложенную на кровати, бабушка сказала мне: «Я чувствую, что он живой, что он с нами». Мой дедушка не умер для нее, он просто принял другие формы, чтобы присутствовать повсюду.

Источник: https://dzen.ru/a/Y7LnK4I8AQfqGavR