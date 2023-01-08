Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Соединяя креатив и женское тело — фото без пошлости, но с намеком

Manfred Karner

Сегодня мы предлагаем вам отбросить все ненужные мысли в сторону, и насладиться женской красотой в компании фотопремии Creative Photo Awards и трех номинаций "Фэшн", "Бюти" и даже "Ню". Организаторы премии заявляют, что занимаются поиском фотографий, рожденных страстью и глубоким чутьем автора.

«Мы ищем художников, которые дышат и живут творчеством. Creative Photo Awards стремится стать идеальным инструментом, позволяющим человеку общаться с миром и делиться своим видением».

Чужой

Daniele Passoni

Daniele Passoni

Как инопланетянин, материализовавшийся с лучом света. Нейлон скрывает детали, контуры. Свет раскрывает формы и профили.

Танцовщица

Fang Liu

Fang Liu

В этом большом шумном мире каждый одинок. На фотографии я надеюсь выразить ту надежду, которая есть у каждого, сердце танцовщицы, которая могла бы жить своей собственной жизнью в поисках лучшей жизни.

Амадей

Peyman Naderi

Peyman Naderi

Мой основной интерес — музыка, особенно классическая. Впервые, когда я целыми днями слушал Моцарта, я думал о том, как человек в раннем возрасте мог создать такое произведение. Поэтому, я решил сделать фото в честь Моцарта, чтобы оживить произведения этого бессмертного художника. Я также назвал фото в честь Моцарта, Амадея, чтобы оно никогда не было забыто.

Кружевной танец

Manfred Karner

Manfred Karner

Фотография показывает нам элегантность, красоту, но также и силу этой балерины. На снимке также отражены грациозные движения этого удивительного Художника. Мне было очень приятно работать с потрясающей моделью и танцовщицей Екатериной.

Тело

Serjio Lobourenko

Serjio Lobourenko

Исследование человеческого тела путем деконструкции его до формы арт-объекта. Формы все еще узнаваемы, а композиция в целом создает ощущение сюрреалистической картины.

Пейзаж

Fuzzi Feinkorn

Fuzzi Feinkorn

Фотография тела в высоком ключе, заставляющая задуматься о перспективе, свете и тенях — в целом формируя изображение в мягких тонах.

У моей любви самые красивые лепестки роз

Kristian Piccoli

Kristian Piccoli

Обилие лепестков роз на этом изображении говорит мне о нежности и красоте.

Газеты

Giò Tarantini

Giò Tarantini

Персональный проект, платье и головной убор полностью из газет. Мы настолько во власти СМИ, новостей, фейковых новостей, что «они шьют нам костюм на заказ».

Пикассо

Andersen Iani

Andersen Iani

На эту фотографию меня вдохновил Пикассо с его неповторимым стилем и настойчивостью. Его искусство также известно как «кубизм». Я хочу создать его с моей собственной точки зрения фотографии.

Смерть Марата

Du Yi

Du Yi

Безымянный мужчина по имени Марат контрастирует с Маратом Жака-Луи Давида, лежащим лицом на боку в ванне.

Работа с углами

Ivan Duran

Ivan Duran

Эта фотография — результат долгого творческого пути. В конце концов, меня вдохновила фигура Катрины — мексиканского олицетворения смерти. Мне понравилось, что ла Катрина была одновременно очень угловатой (буквально скелет), а также преувеличенно женственной (фигура песочных часов, цветы, шляпа), поэтому я поэкспериментировала с созданием драматических ракурсов в фотошопе.

Источник: https://dzen.ru/a/Y61kDqLWeDZa1JbO

08.01.2023 - Posted by | Креатив...

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