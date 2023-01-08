Соединяя креатив и женское тело — фото без пошлости, но с намеком
Сегодня мы предлагаем вам отбросить все ненужные мысли в сторону, и насладиться женской красотой в компании фотопремии Creative Photo Awards и трех номинаций "Фэшн", "Бюти" и даже "Ню". Организаторы премии заявляют, что занимаются поиском фотографий, рожденных страстью и глубоким чутьем автора.
«Мы ищем художников, которые дышат и живут творчеством. Creative Photo Awards стремится стать идеальным инструментом, позволяющим человеку общаться с миром и делиться своим видением».
Чужой
Daniele Passoni
Как инопланетянин, материализовавшийся с лучом света. Нейлон скрывает детали, контуры. Свет раскрывает формы и профили.
Танцовщица
Fang Liu
В этом большом шумном мире каждый одинок. На фотографии я надеюсь выразить ту надежду, которая есть у каждого, сердце танцовщицы, которая могла бы жить своей собственной жизнью в поисках лучшей жизни.
Амадей
Peyman Naderi
Мой основной интерес — музыка, особенно классическая. Впервые, когда я целыми днями слушал Моцарта, я думал о том, как человек в раннем возрасте мог создать такое произведение. Поэтому, я решил сделать фото в честь Моцарта, чтобы оживить произведения этого бессмертного художника. Я также назвал фото в честь Моцарта, Амадея, чтобы оно никогда не было забыто.
Кружевной танец
Manfred Karner
Фотография показывает нам элегантность, красоту, но также и силу этой балерины. На снимке также отражены грациозные движения этого удивительного Художника. Мне было очень приятно работать с потрясающей моделью и танцовщицей Екатериной.
Тело
Serjio Lobourenko
Исследование человеческого тела путем деконструкции его до формы арт-объекта. Формы все еще узнаваемы, а композиция в целом создает ощущение сюрреалистической картины.
Пейзаж
Fuzzi Feinkorn
Фотография тела в высоком ключе, заставляющая задуматься о перспективе, свете и тенях — в целом формируя изображение в мягких тонах.
У моей любви самые красивые лепестки роз
Kristian Piccoli
Обилие лепестков роз на этом изображении говорит мне о нежности и красоте.
Газеты
Giò Tarantini
Персональный проект, платье и головной убор полностью из газет. Мы настолько во власти СМИ, новостей, фейковых новостей, что «они шьют нам костюм на заказ».
Пикассо
Andersen Iani
На эту фотографию меня вдохновил Пикассо с его неповторимым стилем и настойчивостью. Его искусство также известно как «кубизм». Я хочу создать его с моей собственной точки зрения фотографии.
Смерть Марата
Du Yi
Безымянный мужчина по имени Марат контрастирует с Маратом Жака-Луи Давида, лежащим лицом на боку в ванне.
Работа с углами
Ivan Duran
Эта фотография — результат долгого творческого пути. В конце концов, меня вдохновила фигура Катрины — мексиканского олицетворения смерти. Мне понравилось, что ла Катрина была одновременно очень угловатой (буквально скелет), а также преувеличенно женственной (фигура песочных часов, цветы, шляпа), поэтому я поэкспериментировала с созданием драматических ракурсов в фотошопе.
Источник: https://dzen.ru/a/Y61kDqLWeDZa1JbO
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