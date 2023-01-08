Соединяя креатив и женское тело — фото без пошлости, но с намеком

Сегодня мы предлагаем вам отбросить все ненужные мысли в сторону, и насладиться женской красотой в компании фотопремии Creative Photo Awards и трех номинаций "Фэшн", "Бюти" и даже "Ню". Организаторы премии заявляют, что занимаются поиском фотографий, рожденных страстью и глубоким чутьем автора.

«Мы ищем художников, которые дышат и живут творчеством. Creative Photo Awards стремится стать идеальным инструментом, позволяющим человеку общаться с миром и делиться своим видением».

Чужой

Daniele Passoni

Как инопланетянин, материализовавшийся с лучом света. Нейлон скрывает детали, контуры. Свет раскрывает формы и профили.

Танцовщица

Fang Liu

В этом большом шумном мире каждый одинок. На фотографии я надеюсь выразить ту надежду, которая есть у каждого, сердце танцовщицы, которая могла бы жить своей собственной жизнью в поисках лучшей жизни.

Амадей

Peyman Naderi

Мой основной интерес — музыка, особенно классическая. Впервые, когда я целыми днями слушал Моцарта, я думал о том, как человек в раннем возрасте мог создать такое произведение. Поэтому, я решил сделать фото в честь Моцарта, чтобы оживить произведения этого бессмертного художника. Я также назвал фото в честь Моцарта, Амадея, чтобы оно никогда не было забыто.

Кружевной танец

Manfred Karner

Фотография показывает нам элегантность, красоту, но также и силу этой балерины. На снимке также отражены грациозные движения этого удивительного Художника. Мне было очень приятно работать с потрясающей моделью и танцовщицей Екатериной.

Тело

Serjio Lobourenko

Исследование человеческого тела путем деконструкции его до формы арт-объекта. Формы все еще узнаваемы, а композиция в целом создает ощущение сюрреалистической картины.

Пейзаж

Fuzzi Feinkorn

Фотография тела в высоком ключе, заставляющая задуматься о перспективе, свете и тенях — в целом формируя изображение в мягких тонах.

У моей любви самые красивые лепестки роз

Kristian Piccoli

Обилие лепестков роз на этом изображении говорит мне о нежности и красоте.

Газеты

Giò Tarantini

Персональный проект, платье и головной убор полностью из газет. Мы настолько во власти СМИ, новостей, фейковых новостей, что «они шьют нам костюм на заказ».

Пикассо

Andersen Iani

На эту фотографию меня вдохновил Пикассо с его неповторимым стилем и настойчивостью. Его искусство также известно как «кубизм». Я хочу создать его с моей собственной точки зрения фотографии.

Смерть Марата

Du Yi

Безымянный мужчина по имени Марат контрастирует с Маратом Жака-Луи Давида, лежащим лицом на боку в ванне.

Работа с углами

Ivan Duran

Эта фотография — результат долгого творческого пути. В конце концов, меня вдохновила фигура Катрины — мексиканского олицетворения смерти. Мне понравилось, что ла Катрина была одновременно очень угловатой (буквально скелет), а также преувеличенно женственной (фигура песочных часов, цветы, шляпа), поэтому я поэкспериментировала с созданием драматических ракурсов в фотошопе.

Источник: https://dzen.ru/a/Y61kDqLWeDZa1JbO