Размер имеет значение. Гигантская метла, помада и кегли: как американский художник изменил взгляд людей на простые вещи

В июле 2022 года мировая культура потеряла американского художника шведского происхождения Класа Олденбурга. Знаменитый скульптор ушел из жизни в Нью-Йорке в возрасте 93 лет. Причиной внезапной смерти стали осложнения после падения. Олденбург навсегда вошел в историю скульптуры, добавив облику десятков городов по всему миру яркости и притягивающих взгляд элементов. Он работал вместе со своей женой Кузи ван Брюгген, которая ушла из жизни в 2009 году в возрасте 66 лет. За свою карьеру Олденбург в партнерстве с супругой украсил улицы громадными монументами в виде обычных бытовых предметов: от губной помады и бинокля до бельевой прищепки и рожка мороженого. Своими работами скульптор бросал вызов обыденному представлению людей о предметах и облике окружающей среды. Побег от банальности — в галерее «Ленты.ру».

Скульптура «Балансирующие инструменты» (Balancing Tools), май 1984 года

Фото: AP

Весной 1984 года Олденбург выполнил свой первый частный заказ — он создал скульптуру «Балансирующие инструменты» (Balancing Tools) недалеко от города Вайль-на-Рейне в Германии. Монумент в качестве подарка на 70-летие отца заказал владелец известной мебельной компании Vitra Рольф Фельбаум. Он попросил отразить в работе любовь именинника к практичности и функциональным вещам. Скульптура сделана в виде необычных ворот из отвертки и плоскогубцев, которые словно ненадежно закреплены наверху молотком. В основе концепции лежит образ танца или акробатического номера, при этом предметы находятся в равновесии, но на грани коллапса.

Здание «Бинокль» (Binoculars Building) в Лос-Анджелесе

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Над «биноклем» для здания рекламного агентства Chiat/Day в Лос-Анджелесе Олденбург и его супруга Кузи ван Брюгген работали в 1980-х годах. К тому моменту на участке в районе Венис американо-канадский архитектор Фрэнк Гери задумал построить один корпус в виде лодки и другой, украшенный наклонными колоннами из дерева. Во время раздумий о том, как соединить два корпуса, разработчик поместил на макет маленький бинокль, который идеально вписался в проект. Похожую скульптуру Олденбург задумывал еще в 1960-х годах, однако заказ реализовать не удалось. В итоге он принял предложение Гери поместить «бинокль» на месте входа в здание — линзы прибора опираются на дорогу, а внутренне пространство служит залами для конференций. Со временем часть здания арендовала корпорация Google.

Скульптура «Губная помада» (Lipstick) во Франкфурте-на-Майне, Германия

Фото: Kurt Strumpf / AP

За свою карьеру Олденбург несколько раз обращался к образу губной помады. Одна из скульптур, сделанная в виде этого косметического продукта, достигала в высоту шесть метров и в 1980-х годах находилась около входа в оперный театр во Франкфурте-на-Майне. Олденбург повторил скульптуру для Йельского университета в США.

Скульптура «Пядь Купидона» в Сан-Франциско

Фото: Rolf Schulten / Globallookpress.com

В 2002 году по проекту Олденбурга и Ван Брюгген в Сан-Франциско на портовой набережной Эмбаркадеро установили объект в виде огромного лука и стрелы Купидона. Супруги решили отказаться от традиционного представления этих предметов, когда их направляют в небо. В итоге скульпторы перевернули конструкцию и буквально закопали часть ее в землю. Таким образом они создали образ корабля и подвесного моста, смотря через который открывается вид на город или залив. В основе концепции также лежит миф о том, что Амур пускал стрелы в землю, чтобы сделать ее плодородной — для наглядности участок вокруг скульптуры превратили в газон с растениями.

Скульптура «Домашний мяч» (Houseball) на Бетлехемкирхплац в Берлине

Фото: Julie Woodhouse / Globallookpress.com

В Германии креативность Олденбурга и его супруги нашла выражение в скульптуре «Домашний мяч» (Houseball), созданной в 1990-х годах. Монумент округлой формы достиг в высоту более восьми метров. Концепция работы состоит в том, что любой человек может собрать все свои вещи в кусок ткани и перевязать их веревкой, создав шар, который будет катиться по разным местам. «Мяч» стали воспринимать как символ перемещений человека и испытаний, с которыми сталкивались беженцы. В 1993 году скульптуру хотели разместить недалеко от пограничного контрольно-пропускного пункта «Чарли», который был создан после строительства Берлинской стены. Однако участок решили вернуть семьям, оставшимся без недвижимости во время войны.

Скульптура «Прищепка» (Clothespin) в Филадельфии, США

Фото: Dan Loh / AP

Благодаря Олденбургу символ обрел американский город Филадельфия в Пенсильвании — в 1976 году по проекту скульптора рядом с небоскребом City Hall появился арт-объект в виде огромной прищепки для белья. Монументальная конструкция вызвала широкие обсуждения среди горожан, а искусствоведы подчеркивали ее парящий вид. Две части прищепки как будто сливаются в объятиях — в этом Олденбург видел отсылку к работе Константина Бранкузи «Поцелуй».

Скульптура «Летающие кегли» (Flying Pins) в городе Эйндховен, Нидерланды

Фото: Karl F. Schöfmann / Globallookpress.com

Арт-объект «Летающие кегли» (Flying Pins) появился в 2000 году в нидерландском городе Эйндховен — местные власти попросили скульпторов создать что-то, что бросалось бы в глаза жителям. Скульптуру установили рядом с оживленным перекрестком, около которого находятся офисное здание, банк и университетский городок, где всегда много людей. Олденбург и Ван Брюгген воплотили в работе идею движения и сравнили едущие по дороге машины с шаром для боулинга, который заставляет кегли разлетаться в разные стороны. Скульпторы выбрали желтый цвет, чтобы сделать объект ярким пятном на фоне часто мрачного пейзажа из-за погоды в стране.

Скульптура в виде инструмента кайло в городе Кассель, Германия

Фото: Swen Pförtner / picture alliance / Getty Images

Одна из самых старых работ Олденбурга находится на берегу реки Фульда в немецком Касселе. В 1980-х годах скульптор вместе с супругой придумали там к выставке современного искусства Documenta монумент в виде большого инструмента для работы по камню — кайло. Пара вдохновилась историей города — Олденбург и Ван Брюгген приехали в Кассель за несколько месяцев до выставки, чтобы почувствовать атмосферу места. Во время поездки они увидели кайло, которое было воткнуто в кучу песка на стройке. «Сегодня электрические дрели заменили кайло, но мы подумали, что этот инструмент повсеместно присутствовал в городе во время его реконструкции после Второй мировой войны», — объяснили супруги.

Скульптура «Бутылка посланий» (Bottle of Notes) в городе Мидлсбро, Англия

Фото: Simon Calgie / Mirrorpix / Getty Images

В 1993 году Олденбург и его жена работали в английском городе Мидлсбро графства Северный Йоркшир — супругов попросили создать арт-объект, тем самым оживив бывший центр производства стали. Олденбург вдохновился идеей отразить в работе морское наследие региона и его связь с путешественником-исследователем, капитаном Джеймсом Куком. Скульптура-бутылка выглядит так, будто ее недавно выбросили на берег, и она застряла в песке. Авторы проекта выбрали для каркаса стальные конструкции белого цвета в виде записи из дневника Кука, которую он сделал во время путешествия по Тихому океану в 1769 году: «У нас были все преимущества, какие мы могли только пожелать, наблюдая прохождение планеты Венеры по диску Солнца».

Арт-объект «Пила пилит» (Saw, Sawing) в Токио, Япония

Фото: Leon Neal / Getty Images

В середине 1990-х годов творчество Олденбурга добралось до Японии — его первым заказом в Токио стала скульптура в виде уходящей в землю пилы на территории Международного выставочного центра в районе Ариаке. Скульптор выбрал образ инструмента, который используют преимущественно в западных странах, таким образом объект должен был стать загадочным для японцев. Яркий монумент с красной рукояткой контрастирует с неброскими зданиями вокруг, но сочетается с постройками, сделанными в форме пирамид.

Скульптура «Большое подметание» (Big Sweep) в городе Денвер, США

Фото: Raymond Boyd / Getty Images

Еще одна работа Олденбурга в США находится около здания Денверского музея искусств в штате Колорадо. Скульптор вдохновился образом местных рабочих, которые сметали мусор в баки в рамках проекта по поддержке чистоты в городе. Он сделал монумент в виде большого синего совка, в который метлой собирают скомканную бумагу. Оттенки выбраны не случайно — синий относится к небу, а коричневый отражает типичные цвета пейзажа Денвера. В основе композиции также лежит метафора — совок выглядит как склон горного хребта, у подножия которого дует ветер в виде метлы.

Мост в виде ложки с черешней в городе Миннеаполис, США

Фото: David Joles / Star Tribune / Getty Images

Одна из самых известных работ Олденбурга находится в американском Миннеаполисе. Арт-объект в виде чайной ложки с черешней был установлен в 1988 году в местном парке скульптур. Ложка служит мостом через небольшое озеро, а яркая ягода на кончике — фонтаном. Вода вытекает из стебля и частично попадает на черешню, заставляя ее блестеть. Зимой из-за снега скульптура выглядит так, как будто ей ели мороженое. Со временем облик ложки и ягоды стал прочно ассоциироваться с Миннеаполисом, а скульптура превратилась в его неофициальный символ.

Скульптуры в виде воланов в городе Канзас-Сити, США

Фото: Carol M. Highsmith / Buyenlarge / Getty Images

В 1991 году Олденбург вместе с женой взялся за выполнение проекта по просьбе Художественного музея Нельсона-Аткинса в Канзас-Сити. В распоряжении пары оказалась просторная лужайка перед зданием музея, которая напомнила им теннисный корт. Олденбург и Ван Брюгген также вдохновились картинами художника Фредерика Ремингтона, который изображал представителей коренных народов США — они носили головные уборы, украшенные перьями. Совместив две идеи, супруги расположили на участке несколько огромных воланов высотой пять метров — три с одной стороны музея и четвертый с другой. Проект вызвал неоднозначную реакцию — в городе посчитали, что обыденные предметы не могут располагаться рядом со значимыми учреждениями. Однако музей не одобрил критику и разрешил установить воланы.

Скульптура «Иголка, нитка, узел» в Милане, Италия

Фото: Eddy Buttarelli / REDA&CO / Universal Images Group / Getty Images

Благодаря Олденбургу необычная скульптура в виде иголки, нити и узла в 2000 году появилась недалеко от железнодорожной станции на площади Пьяццале Кадорна в Милане. Скульптор и его супруга вложили в работу сразу две метафоры. С одной стороны, вдетая в иглу нить символизирует поезд, который въезжает в тоннель. С другой — текстильная тематика служит отсылкой к статусу Милана как одной из модных столиц мира.

Скульптура в виде офисного штампа с надписью FREE в Кливленде, США

Фото: Mark Duncan / AP

Олденбург и Ван Брюгген являются авторами самого большого офисного штампа в мире, над которым они работали почти 10 лет. В 1982 году компания Standard Oil из штата Огайо попросила супругов создать арт-объект перед их офисом в городе Кливленде. Скульпторы предложили масштабировать типичный для того времени предмет многих офисов — штамп — и написать на нем слово free, что на русский переводится как «свободный». Однако в процессе работы компанию переименовали в British Petroleum, и установку скульптуры хотели отменить. Но из-за протестов в городе местные власти продолжили проект — в итоге скульптуру установили в парке Willard. Олденбург отказался от прямой конструкции, создав ощущение, как будто штамп небрежно бросили, и он упал набок.

Скульптура «Потухшая спичка» (Extinguished Match Stick) в городе Дуйсбург, Германия

Фото: Karl-Heinz Kreifelts / AP

В своем творчестве Олденбург решил придать масштаб и обычной спичке. Он изобразил ее согнувшейся и почти полностью обугленной. Работу выставили в 1989 году в музее Вильгельма Лембрука в немецком городе Дуйсбург.

Скульптура «Перевернутый вафельный рожок» (Dropped Cone) в Кельне, Германия

Фото: H.-D. Falkenstein / Globallookpress.com

В 2001 году Олденбург украсил своей работой новый торговый центр на площади Ноймаркт в немецком Кельне — на углу фаса здания установили скульптуру в виде перевернутого вафельного рожка, из которого вытекает ванильное мороженое. Установленный под наклоном рожок высотой почти 10 метров выделяется на фоне заостренных церковных шпилей на горизонте города. По задумке, работа должна отображать рог изобилия потребительства и служить знаком быстротечности.

Источник: https://lenta.ru/articles/2022/07/21/claes_oldenburg/