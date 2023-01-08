Лучшие фотографии северных сияний 2022

Capture the Atlas опубликовала результаты своего ежегодного фотоконкурса северных сияний.

В этом году северное сияние было захватывающим и наблюдалось в местах, где его обычно не видно.

Полярное сияние — это свечение верхних слоёв атмосфер планет. Это красивое зрелище может продолжаться до нескольких суток. Уже само название «северное сияние» говорит о том, что оно чаще всего происходит на севере.

(Фото © Virgil Reglioni/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

Спектры полярных сияний зависят от состава атмосфер планет: так, например, если для Земли наиболее яркими являются линии излучения возбуждённых атомов кислорода и азота в видимом диапазоне, то для Юпитера — линии излучения водорода в ультрафиолете.

(Фото © David Erichsen/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

Высота появлений полярных сияний достаточно сильно зависит от параметров атмосферы планеты. Для Земли с её достаточно сложным составом атмосферы красное свечение кислорода наблюдается на высотах 200—400 км, а совместное свечение азота и кислорода — на высоте ~110 км. Кроме того, эти факторы обусловливают и форму полярных сияний — размытая верхняя и достаточно резкая нижняя границы.

(Фото © Asier Lopez/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

Считалось, что полярные сияния в северном и южном полушарии являются симметричными. Однако одновременное наблюдение полярного сияния в мае 2001 года из космоса со стороны северного и южного полюсов показало, что северное и южное сияния существенно отличаются друг от друга.

(Фото © Anastasia & Aleksey R./Northern Lights Photographer of the Year 2022):

Полярные сияния весной и осенью возникают заметно чаще, чем зимой и летом. Пик частотности приходится на периоды, ближайшие к весеннему и осеннему равноденствиям.

(Фото © Vincent Beudez/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

Во время полярного сияния за короткое время выделяется огромное количество энергии. Так, за одно из зарегистрированных в 2007 году возмущений выделилось 5⋅1014 джоулей, примерно столько же, сколько во время землетрясения магнитудой 5,5.

(Фото © Unai Larraya/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

При наблюдении с поверхности Земли полярное сияние проявляется в виде общего быстро меняющегося свечения неба или движущихся лучей, полос, корон, «занавесей». Длительность полярных сияний составляет от десятков минут до нескольких суток.

(Фото © Tor-Ivar Næss/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

Спектр полярных сияний меняется с высотой. В зависимости от преобладающих в спектре полярного сияния линий излучения полярные сияния делятся на два типа: высотные полярные сияния типа A с преобладанием атомарных линий и полярные сияния типа B на относительно небольших высотах (80—90 км) с преобладанием молекулярных линий в спектре вследствие столкновительного гашения атомарных возбуждённых состояний в сравнительно плотной атмосфере на этих высотах.

(Фото© Douglas Thorne/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

(Фото © Ruslan Merzlyakov/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

Хотя Венера и не имеет достаточно сильного магнитного поля, на ней наблюдаются явления, аналогичные полярным сияниям, которые появляются в виде светлых и диффузных пятен различной формы и интенсивности, иногда затрагивающие весь планетарный диск. Сияния на Венере образуются путём соударений электронов солнечного ветра и атмосферы планеты, и особенно хорошо видны на ночной стороне атмосферы.

(Фото © Rachel Jones Ross/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

Полярные сияния также были обнаружены и на Марсе 14 августа 2004 года. Общий размер излучающей области составлял около 30 км в поперечнике и примерно 8 км в высоту.

(Фото © Pierpaolo Salvatore/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

Магнитные поля планет-гигантов Солнечной системы значительно сильнее магнитного поля Земли, что обусловливает больший масштаб полярных сияний этих планет по сравнению с полярными сияниями Земли. Так, высочайшим в Солнечной системе (1200 км) является северное сияние Сатурна.

(Фото © Nico Rinaldi/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

Особенностью наблюдений с Земли (и вообще из внутренних областей Солнечной системы) планет-гигантов является то, что они обращены наблюдателю освещённой Солнцем стороной и в видимом диапазоне их полярные сияния теряются в отражённом солнечном свете.

(Фото © Mattia Frenguelli/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

На Уране и Нептуне также были отмечены полярные сияния.

(Фото © Marybeth Kiczenski/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

А еще изображение северного сияния нанесено на герб и флаг Мурманской области РФ.

(Фото © Kavan Chay/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

(Фото © Jose D. Riquelme/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

(Фото© Jannes Krause/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

(Фото © Itai Monnickendam/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

(Фото © Giulio Cobianchi/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

(Фото © Filip Hrebenda/Northern Lights Photographer of the Year 2022):

Источник: https://loveopium.ru/fotografiya-2/luchshie-fotografii-severnyx-siyanij-2022.html