Как еврей из Сибири 100 лет назад открыл богатства Мертвого моря и превратил его в туристический бренд

Еврей-промышленник из Сибири, он первым увидел потенциал Мёртвого моря, а потом через Шанхай и Харбин дошагал до Израиля, чтобы открыть заводы, на которых евреи и арабы работали вместе. Моисей Новомейский не только добывал бром и калий – он превратил Мёртвое море в туристический бренд. Родился в Сибири, жил в Израиле, умер в Париже, похоронен на Святой Земле. Три жизни за одну!

Впервые об использовании минеральных богатств Мёртвого моря Моисей Новомейский задумался в 1911 году, когда в первые побывал в Эрец-Исраэль. Горный инженер, который к тому времени построил фабрику по добыче и очистке глауберовой соли в Забайкалье понимал большие перспективы этого направления. Но во время той поездки он так и не нашёл себе бизнес-партнёра среди местных, а после возвращения в России погрузился в предреволюционную суету. «Палестинскую поташную компанию» (поташом называют соли калия) он развернёт на Мёртвом море только когда сбежит из Советской России.

Позже в своей книге «От Байкала до Мертвого моря» Новомейский напишет: «В 1920 году Мертвое море посещали лишь единичные путешественники и паломники. Согласно общепринятому тогда мнению, считалось, что люди белой расы не в состоянии жить в этом пустынном месте с его тяжким климатом. Но уже к 1947 году Мертвое море стало кладовой химического сырья. А еще – местом отдыха для жителей страны и туристов со всего света. И когда я думаю о его истории, о ядовитых болотах, превращенных в испарительные бассейны, мне на ум невольно приходят слова пророка Иехезкеля: «И сказал мне: вода эта потечет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море; и воды его сделаются здоровыми… Болота его и лужи его… будут оставлены для соли».

Как еврей попал в Сибирь

Моисей Новомейский стал сибиряком в третьем поколении. Его деда Хаима Хайкелья Новомейского сослали в Сибирь за помощь польским повстанцам, организовавшим восстание в 1830 году. Ссыльный Хаим шёл до Байкала 4 год и осел на его восточном берегу – в Баргузине. Первым его бизнес-проектом стало устройство подпола в доме ссыльного декабриста Михаила Кюхельбекера. Вскоре Хаим наладил торговлю рыбой и выкупил этот дом. В 1873 году в этом доме и родился его внук Моисей.

Семья Абрама и Хаи Новомейских. (Моисей – в форме студента училища). 1893 год

Отец Моисея занимался доставкой рыбы к рудникам, открывающимся по всей Сибири, а позже занялся золото искательством. Но этом и разбогател. Денег на образование сына никогда не жалел. Сначала он отец отправил Моисея познавать азы горного дела в Иркутское техническое училище, а затем и в Германию, в Рудную академию в Клаустеле. В 1898 году Моисей вернулся в Сибирь с дипломом инженера. Первый его проект – строительство фабрики для добычи и очистки глауберовой соли в деревне Алга. В скором времени Моисей привёз из Англии драгу для добычи золота на реках, что стало настоящей инновацией для Восточной Сибири.

Революционные идеи и еврейский вопрос

Моисей Новомейский не только стал успешным промышленником, он был приверженцем революционных идей. И вы этом нет ничего удивительного – все его детство прошло в окружении «политических», которых в Баргузине было более, чем достаточно. Эти прекрасно образованные люди сыграли свою значимую роль в подготовке Моисея к школе, а позже к училищу и институту.

Моисей Новомейский. / Фото Jewage.org

Современники Новомейского вспоминали, что он много говорил о любви к Сибири, о заинтересованности в процветании России и участии в революционной деятельности, мечтая превратить Россию в демократическое государство. За революционные взгляды он даже провёл 7 месяцев в царской тюрьме.

Среди хороших знакомцев Моисея Новомейского числились марксист Георгий Плеханов, географ и революционер Петр Кропоткин, «бабушка русской революции» Екатерина Брешковская и Льв Троцкий. Но была одна серьёзная проблема – Новомейскому не нравилось пренебрежение, с который теоретики социализма относились к еврейскому вопросу, к судьбе и будущему еврейского народа. А после статьи Троцкого, в которой он издевался над национальными устремлениями Герцеля, Новомейский задумался о сущности сионизма и стал приверженцем этой идеи.

Первая мировая и первый завод в Эрец-Исраэле

Когда началась Первая мировая и грянула революция, Новомейский был председателем национального совета евреев Сибири и главой Сибирского сионистского центра. Но как только стало ясно, что границы России будут закрыты, Моисей с двумя сестрами и матерью отправился в Эрец-Исраэль. Его не остановило даже то, что большинство активов пришлось оставить в России.

Та самая, легендарная драга из Англии.

Как только Новомейский прибыл в Эрец-Исраэль, он вспомнил о своей давней идее – о разработке природных богатств Мертвого моря. Но когда он захотел построить завод, оказалось, что правительство Великобритании не заинтересовано в развитии экономики подмандатной территории. 8 лет Новомейский боролся с властями, антисемитски настроенными кругами Лондона и международными промышленными корпорациями, которые отстаивали свои интересы, связанные с разработками поташа и брома из Мертвого моря.

И только когда в 1929 году Новомейский сделал одним из учредителей Палестинской поташной компании» англичанина, он смог заключить договор на добычу минералов в водах Мертвого моря. И в этом же году Новомейский открыл свой первый завод.

Развитие бизнеса и арабско-еврейские отношения

С открытием первого завода у Новомейского возникла и серьёзная проблема – производство оказалось весьма затруднительным из-за большой глубины, которая порой достигала до 180 метров. Но разработки в южной части Мертвого моря оказались более удачными – там глубина составляла всего 2 места. Но для добычи была необходима пресная вода, которой в регионе не было. Тогда Новомейский договорился о поставке пресной воды с иорданским эмиром Абдаллой, а в ответ обязался принимать на работу не только евреев, но и арабов. Так в 1934-м на юге Мертвого моря, в Сдоме, был основан второй завод компании.

Современное предприятие по производству удобрений и магния на Мертвом море.

В своих воспоминаниях Новомейский писал: «Я рад случаю отметить, что за 18 лет работы “Поташной компании” (1930–1948) между работавшими в ней евреями и арабами всегда сохранялись мирные и дружественные отношения. Я не помню ни единого случая вражды между евреями и арабами. И в то же время случалось, что евреи заступались за арабов, обделенных администрацией или несправедливо уволенных, а арабы, в свою очередь, за евреев. Арабские рабочие были преданы интересам предприятия. Они не помогали бандам, действовавшим в стране в 1936–1938 годах, и не участвовали в волнениях, возобновившихся в 1947 году. Даже в 1948 году, во время арабского вторжения, они не поддерживали нападений на евреев».

Когда в 1948 году началась Война за независимость, северный завод «Палестинской поташной компании» был занят трансиорданским Арабским легионом и полностью разрушен. Южному заводу требовались значительные капиталовложения, но Новомейскому найти деньги не удалось. Как только было провозглашено Государство Израиль, на базе южного завода была основана новая компания – «Предприятия Мёртвого моря», которая перешла в ведение правительства.

Чем Новомейский помог Израилю

Курорты Мертвого моря сегодня популярны во всём мире.

Но и в Израиле Новомейский не был забыт или обделён: он принимал самое активное участие в разработке проектов по расширению производства и рентабельности заводов Мертвого моря. Именно его стараниями Израиль занял лидирующие позиции по экспорту поташа и брома. И именно благодаря этим предприятиям в стране возникли новые города – Арад, Иерохам, Димона, где и сегодня живут и работают тысячи людей. А ещё разработки Новомейского превратили Мертвое море в популярную и развитую туристическую зону.

Могила Моисея Новомейского в Тель-Авиве.

Скончался Моисей Новомейский в Париже в 1961 году. Его теле доставили на Святую землю. Похоронен он в Тель-Авиве.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/050123/55172/