ХУДОЖНИК МАРТИНА КОППЕНС

Мартина Коппенс (1956 г.р., Бельгия) – художница, рисовальщик и офортист кошек. С раннего детства она наблюдала за кошками с любовью и восхищением. Коппенс не только рисует портреты кошек, но и рассказывает истории. Кошки, которых она изображает, сочетают человеческие и кошачьи выражения уникальным и, казалось бы, естественным образом. Юмор, улыбки и кошачьи проблемы — темы ее оригинальных, необычных картин. Она также подмигивает своей публике, изображая себя в укромных уголках своей работы, в отражении стекла, крадущейся за дверью или под прикрытием .

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post497427631/