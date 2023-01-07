Похороны Папы Римского Бенедикта XVI. Фоторепортаж из Ватикана

Фото: Associated Press

В Ватикане состоялись похороны Папы Римского Бенедикта XVI – первого за 600 лет главы Католической церкви, добровольно покинувшего свой пост. После смерти 95-летнего понтифика был объявлен трехдневный траур, гроб с телом богослова, который считался одним из крупнейших теологов XX века, был выставлен в Соборе Святого Петра.

Заупокойную мессу по Бенедикту отслужил его преемник – Папа Римский Франциск. Несмотря на желание покойного провести скромные похороны, в них приняли участие тысячи человек, в том числе верующие из Баварии. Именно там в 1927 году родился Йозеф Алоиз Ратцингер, будущий Бенедикт XVI.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/5jan2023/benedict_funeral.html