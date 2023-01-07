Когда нет ничего лишнего — лучшие ч/б снимки 2022 г. Номинация люди

Мы заметили интересный факт – раньше материалы с черно-белыми работами практически не привлекали ваше внимание и часто оставались вообще без какой-либо реакции. Но шли годы, наша аудитория расширялась и теперь мы гордимся тем, что вы по достоинству цените отсутствие цвета. Кажется, что именно здесь рождается гармония композиции, контрастов и эмоций.

Сегодня мы хотим представить вам лучшие работы конкурса Monovision Black & White Photography Awards, номинация «Люди».

1 место — роды во время пандемии

Susanne Krauss (Германия)

Susanne Krauss (Германия)

Susanne Krauss (Германия)

Этот фотопроект рассказывает про семью, которая выбрала домашние роды во времена пандемии. На самом деле, в то время мамы в Германии порой даже не были уверены, в какой родильный дом им можно обратиться.

Эта семья смогла испытать на себе роскошь одновременной заботы двух акушерок во время родов. Действительно — экстраординарная ситуация для немецкой матери, но настоящее благословение для семьи, которая смогла спокойно и безопасно принять своего ребенка в семью. В Германии 98% детей обычно рождаются в больнице.

2 место — близость

Gonçalo Lobo Pinheiro (Макао)

Gonçalo Lobo Pinheiro (Макао)

Gonçalo Lobo Pinheiro (Макао)

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы запечатлеть утренние развлечения с моими детьми, которые просыпаются каждый день между 6 и 7 утра свежими, готовыми к новому дню, полными энергии. Но позже я решила объединить все темы, связанные со сном малыша.

3 место — Мистери, Трапани

Willem Kuijpers (Голландия)

Willem Kuijpers (Голландия)

Willem Kuijpers (Голландия)

После обеда в пасхальную субботу в конце 24-часовой службы, процессия возвращается в церковь. Носильщики очень устают и переживают. Это одно из самых мощных и эмоциональных шествий на Сицилии.

Иль Кристо Морто ди Монтепрандоне

Alberto Cicchini (Италия)

Alberto Cicchini (Италия)

Ежегодно с 1500 года тысячи верующих посещают историческую процессию мертвого Христа в Монтепрандоне. Вечером Страстной пятницы все они оказываются в церкви Сан-Николо-ди-Бари. В стране насчитывается более 300 человек, которые исполняют роли исторических персонажей, составляющих процессию — от набожных женщин до прислужников.

Пустыня, море и модель

Radek von Hirschberg (Польша)

Radek von Hirschberg (Польша)

Это особенная сессия, организованная во время вручения премии Monovisions Photography Awards 2022 на Кипре в этом году (конец апреля / май). Мы решили совместить приятное с полезным, и сделали небольшой фотопроект.

Остроконечные капюшоны, факелы и парады

SONIA CORBO (Италия)

SONIA CORBO (Италия)

SONIA CORBO (Италия)

В Кастильоне-Фьорентино, Тоскана, Италия, шествия Страстной недели являются глубокой религиозной традицией.

В четырнадцатом веке в городе поселились отцы-августинцы, которые дали заметный импульс местной религиозной жизни, организовав шествия, в которых братства участвовали в своих капюшонах.

Глаза без лица

Elisa Miller (Великобритания)

Elisa Miller (Великобритания)

Elisa Miller (Великобритания)

Эта серия автопортретов исследует важность фотографии в современном обществе, и его прямое влияние на психическое здоровье. Визуальная метафора различных масок, которые мы носим в обществе.

Люди со всего мира

Limor Zadok (Израиль)

Limor Zadok (Израиль)

Limor Zadok (Израиль)

Воскресенье друзей

Alberto Cicchini (Италия)

Alberto Cicchini (Италия)

Медитация

Shirley Wung (Тайвань)

Медитация в тихом каменно-пещерном горном лесу, вдали от шума и суеты — максимальное очищение разума.

Источник: https://dzen.ru/a/Y68HC-vhsWkNlksN