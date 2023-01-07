Когда нет ничего лишнего — лучшие ч/б снимки 2022 г. Номинация люди
Мы заметили интересный факт – раньше материалы с черно-белыми работами практически не привлекали ваше внимание и часто оставались вообще без какой-либо реакции. Но шли годы, наша аудитория расширялась и теперь мы гордимся тем, что вы по достоинству цените отсутствие цвета. Кажется, что именно здесь рождается гармония композиции, контрастов и эмоций.
Сегодня мы хотим представить вам лучшие работы конкурса Monovision Black & White Photography Awards, номинация «Люди».
1 место — роды во время пандемии
Susanne Krauss (Германия)
Susanne Krauss (Германия)
Susanne Krauss (Германия)
Этот фотопроект рассказывает про семью, которая выбрала домашние роды во времена пандемии. На самом деле, в то время мамы в Германии порой даже не были уверены, в какой родильный дом им можно обратиться.
Эта семья смогла испытать на себе роскошь одновременной заботы двух акушерок во время родов. Действительно — экстраординарная ситуация для немецкой матери, но настоящее благословение для семьи, которая смогла спокойно и безопасно принять своего ребенка в семью. В Германии 98% детей обычно рождаются в больнице.
2 место — близость
Gonçalo Lobo Pinheiro (Макао)
Gonçalo Lobo Pinheiro (Макао)
Gonçalo Lobo Pinheiro (Макао)
Первоначальная идея заключалась в том, чтобы запечатлеть утренние развлечения с моими детьми, которые просыпаются каждый день между 6 и 7 утра свежими, готовыми к новому дню, полными энергии. Но позже я решила объединить все темы, связанные со сном малыша.
3 место — Мистери, Трапани
Willem Kuijpers (Голландия)
Willem Kuijpers (Голландия)
Willem Kuijpers (Голландия)
После обеда в пасхальную субботу в конце 24-часовой службы, процессия возвращается в церковь. Носильщики очень устают и переживают. Это одно из самых мощных и эмоциональных шествий на Сицилии.
Иль Кристо Морто ди Монтепрандоне
Alberto Cicchini (Италия)
Alberto Cicchini (Италия)
Ежегодно с 1500 года тысячи верующих посещают историческую процессию мертвого Христа в Монтепрандоне. Вечером Страстной пятницы все они оказываются в церкви Сан-Николо-ди-Бари. В стране насчитывается более 300 человек, которые исполняют роли исторических персонажей, составляющих процессию — от набожных женщин до прислужников.
Пустыня, море и модель
Radek von Hirschberg (Польша)
Radek von Hirschberg (Польша)
Это особенная сессия, организованная во время вручения премии Monovisions Photography Awards 2022 на Кипре в этом году (конец апреля / май). Мы решили совместить приятное с полезным, и сделали небольшой фотопроект.
Остроконечные капюшоны, факелы и парады
SONIA CORBO (Италия)
SONIA CORBO (Италия)
SONIA CORBO (Италия)
В Кастильоне-Фьорентино, Тоскана, Италия, шествия Страстной недели являются глубокой религиозной традицией.
В четырнадцатом веке в городе поселились отцы-августинцы, которые дали заметный импульс местной религиозной жизни, организовав шествия, в которых братства участвовали в своих капюшонах.
Глаза без лица
Elisa Miller (Великобритания)
Elisa Miller (Великобритания)
Elisa Miller (Великобритания)
Эта серия автопортретов исследует важность фотографии в современном обществе, и его прямое влияние на психическое здоровье. Визуальная метафора различных масок, которые мы носим в обществе.
Люди со всего мира
Limor Zadok (Израиль)
Limor Zadok (Израиль)
Limor Zadok (Израиль)
Воскресенье друзей
Alberto Cicchini (Италия)
Alberto Cicchini (Италия)
Медитация
Shirley Wung (Тайвань)
Медитация в тихом каменно-пещерном горном лесу, вдали от шума и суеты — максимальное очищение разума.
Источник: https://dzen.ru/a/Y68HC-vhsWkNlksN
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