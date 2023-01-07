Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Когда нет ничего лишнего — лучшие ч/б снимки 2022 г. Номинация люди

Susanne Krauss (Германия)

Мы заметили интересный факт – раньше материалы с черно-белыми работами практически не привлекали ваше внимание и часто оставались вообще без какой-либо реакции. Но шли годы, наша аудитория расширялась и теперь мы гордимся тем, что вы по достоинству цените отсутствие цвета. Кажется, что именно здесь рождается гармония композиции, контрастов и эмоций.

Сегодня мы хотим представить вам лучшие работы конкурса Monovision Black & White Photography Awards, номинация «Люди».

1 место — роды во время пандемии

Susanne Krauss (Германия)

Susanne Krauss (Германия)

Susanne Krauss (Германия)

Susanne Krauss (Германия)

Susanne Krauss (Германия)

Susanne Krauss (Германия)

Этот фотопроект рассказывает про семью, которая выбрала домашние роды во времена пандемии. На самом деле, в то время мамы в Германии порой даже не были уверены, в какой родильный дом им можно обратиться.

Эта семья смогла испытать на себе роскошь одновременной заботы двух акушерок во время родов. Действительно — экстраординарная ситуация для немецкой матери, но настоящее благословение для семьи, которая смогла спокойно и безопасно принять своего ребенка в семью. В Германии 98% детей обычно рождаются в больнице.

2 место — близость

Gonçalo Lobo Pinheiro (Макао)

Gonçalo Lobo Pinheiro (Макао)

Gonçalo Lobo Pinheiro (Макао)

Gonçalo Lobo Pinheiro (Макао)

Gonçalo Lobo Pinheiro (Макао)

Gonçalo Lobo Pinheiro (Макао)

Первоначальная идея заключалась в том, чтобы запечатлеть утренние развлечения с моими детьми, которые просыпаются каждый день между 6 и 7 утра свежими, готовыми к новому дню, полными энергии. Но позже я решила объединить все темы, связанные со сном малыша.

3 место — Мистери, Трапани

Willem Kuijpers (Голландия)

Willem Kuijpers (Голландия)

Willem Kuijpers (Голландия)

Willem Kuijpers (Голландия)

Willem Kuijpers (Голландия)

Willem Kuijpers (Голландия)

После обеда в пасхальную субботу в конце 24-часовой службы, процессия возвращается в церковь. Носильщики очень устают и переживают. Это одно из самых мощных и эмоциональных шествий на Сицилии.

Иль Кристо Морто ди Монтепрандоне

Alberto Cicchini (Италия)

Alberto Cicchini (Италия)

Alberto Cicchini (Италия)

Alberto Cicchini (Италия)

Ежегодно с 1500 года тысячи верующих посещают историческую процессию мертвого Христа в Монтепрандоне. Вечером Страстной пятницы все они оказываются в церкви Сан-Николо-ди-Бари. В стране насчитывается более 300 человек, которые исполняют роли исторических персонажей, составляющих процессию — от набожных женщин до прислужников.

Пустыня, море и модель

Radek von Hirschberg (Польша)

Radek von Hirschberg (Польша)

Radek von Hirschberg (Польша)

Radek von Hirschberg (Польша)

Это особенная сессия, организованная во время вручения премии Monovisions Photography Awards 2022 на Кипре в этом году (конец апреля / май). Мы решили совместить приятное с полезным, и сделали небольшой фотопроект.

Остроконечные капюшоны, факелы и парады

SONIA CORBO (Италия)

SONIA CORBO (Италия)

SONIA CORBO (Италия)

SONIA CORBO (Италия)

SONIA CORBO (Италия)

SONIA CORBO (Италия)

В Кастильоне-Фьорентино, Тоскана, Италия, шествия Страстной недели являются глубокой религиозной традицией.

В четырнадцатом веке в городе поселились отцы-августинцы, которые дали заметный импульс местной религиозной жизни, организовав шествия, в которых братства участвовали в своих капюшонах.

Глаза без лица

Elisa Miller (Великобритания)

Elisa Miller (Великобритания)

Elisa Miller (Великобритания)

Elisa Miller (Великобритания)

Elisa Miller (Великобритания)

Elisa Miller (Великобритания)

Эта серия автопортретов исследует важность фотографии в современном обществе, и его прямое влияние на психическое здоровье. Визуальная метафора различных масок, которые мы носим в обществе.

Люди со всего мира

Limor Zadok (Израиль)

Limor Zadok (Израиль)

Limor Zadok (Израиль)

Limor Zadok (Израиль)

Limor Zadok (Израиль)

Limor Zadok (Израиль)

Воскресенье друзей

Alberto Cicchini (Италия)

Alberto Cicchini (Италия)

Alberto Cicchini (Италия)

Alberto Cicchini (Италия)

Медитация

Shirley Wung (Тайвань)

Shirley Wung (Тайвань)

Медитация в тихом каменно-пещерном горном лесу, вдали от шума и суеты — максимальное очищение разума.

Источник: https://dzen.ru/a/Y68HC-vhsWkNlksN

07.01.2023 - Posted by | Креатив...

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