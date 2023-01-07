Какие библейские события подтвердили древние надписи, найденные недавно в Израиле

Есть ли доказательства тех событий, которые описаны в Библии? Скептики утверждают, что нет. Мол, всё, что изложено в Ветхом Завете, выдумки, плод воображения. Однако находка археологов, о которой рассказали израильские ученые, подтверждает события, касающиеся, по крайней мере, одного из упоминаемых в библии иудейских царей – Езекии. А помог в этом древний водопровод.

Это не просто рамка

Напомним, что Езекия, согласно Библии, был сыном Ахаза и 13-м царем из династии дома Давида. Он взошел на престол в 25-летнем возрасте и был правителем в Иерусалиме на протяжении почти 30 лет. Царствование Езекии историки считают очень успешным, также его называют правителем, прошедшим испытание на верность Богу, ведь он был противником язычества. Будучи очень набожным, он, вступив в свои права как царь, первым делом велел возобновить служение и разбить идолов, которым поклонялись язычники.

Езекия был ярым противником идолопоклонничества.

Надписи иудейского царя Езекии (VIII в. до нашей эры) – очень важная археологическая находка. Эксперт по Библии и древней истории, профессор Хайфского университета Гершон Галил назвал эту новость одним из самых значительных археологических открытий, случившихся за все время существования Израиля. Речь идет о пяти найденных новых царских надписях иудейского правителя, которые включают в общей сложности несколько десятков строк и несколько сотен букв. Все эти тексты теперь расшифрованы.

Экс-завкафедрой еврейской истории г-н Галил поясняет, что в найденных археологами надписях упоминается имя Езекии и кратко перечисляются результаты первых 17 лет его правления. В том числе в текстах упомянуты проект по водоснабжению (создание Силоамского тоннеля и бассейна), религиозная реформа, захват земель филистимлян и пополнение государственных запасов.

В текстах даже указана точная дата завершения проекта по водоснабжению, которая в переводе на современное летоисчисление означает 709 год до нашей эры.

Древние жители Иерусалима записывали деяния царей.

– Эти надписи – еще одно научное подтверждение того, что правители Израиля и Иудеи писали подобные послания, в которых указывались имя конкретного царя и государственные решения, которые он принимал за период своего правления, – рассказал Галил изданию The Jerusalem Post.

Напомним, что еще в 1880 году внутри тоннеля Езекии обнаружили оригинальную древнюю силоамскую надпись, повторяющую фрагмент из Библии. В ней рассказывается о строительстве тоннеля. Текст изложен на древнееврейском языке. Позже надпись была удалена, а затем перенесена в Стамбул османскими властями, контролировавшими в то время Святую землю.

Если же говорить о надписях, обнаруженных недавно, то одна из них была высечена на скале справа от входа в один из тоннелей – внутри круглого помещения ханаанского бассейна возле источника Гихон. По высоте она расположена на уровне глаз.

Интересно, что в 1909 году французским археологом, монахом Доминиканского ордена Луи-Хьюгом Винсентом была обнаружена рамка, однако ученый не заметил, что внутри есть текст: он решил, что рамка просто заготовлена под будущее послание потомкам. Однако теперь, 113 лет спустя, выяснилось, что там есть объемная и чрезвычайно важная надпись. Оказалось, что она была сокрыта под минеральными отложениями.

Под минеральными отложениями оказались буквы.

Один из ведущих и опытнейших экспертов по археологии Иерусалима Эли Шукрон, который работает в этом месте уже полтора десятка лет, первым предположил, что внутри обнаруженных археологами рамок могут быть тексты и что это вовсе не заготовки под будущие послания. Он связался с профессором Галилом и предложил ему всё перепроверить. Двое учёных вместе прошли весь путь внутри Силоамского тоннеля по колено в воде и ещё раз осмотрели поверхности внутри рамок. Результат их ошеломил.

Описаны только успехи

Несмотря на то, что буквы стерты временем, большую часть ученым все же удалось разобрать.

Вот что сказано в тексте (почти дословно): «Езекия, сын Ахаза, царя Иудейского, соорудил бассейн и канал на 17-й год, 2-й день, четвертый месяц своего правления. Царь пустил воду в город по тоннелю, провел воду в бассейн. Он разгромил филистимлян от Экрона до Газы и разместил там подразделение армии Иудеи. Он разбил изображения и разломал на куски Нехуштан. Он убрал высоты (холмы, на которых язычники устраивали капища для своих ритуалов – прим. Авт.) и срубил Ашеру. Царь Езекия накопил во всех своих сокровищницах и в доме Яхве много серебра и золота, благовоний и хорошей мази».

Деяния царя перечислены чётко, по пунктам, однако, как считает профессор, они изложены не в хронологическом порядке, а в литературном (так складнее читается).

При этом в данном послании присутствуют фрагменты, которые дословно либо с минимальными изменениями повторяют изложенное в Библии. Например, «Езекия, сын Ахаза, царь Иудейский», «Соорудил бассейн и канал», «пустил… воду в город», «разгромил филистимлян… до Газы», «разбил изображения и разломал на куски…» и так далее (см. 2 Царств 18:1,4 и 8; 20:13, 20).

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Стоит пояснить, что упоминаемый в наскальном тексте и в Библии Нехуштан – это установленный еще Моисеем медный змей, которому поклонялись израильтяне до воцарения Езекии. А Ашера – древняя богиня хананеев, которую язычники считали покровительницей родов и материнства и культ которой поддерживался в те времена на всем Ближнем Востоке.

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Галил отмечает что это самые ранние рукописи Библии. Они примерно на сто лет старше знаменитых серебряных амулетов и на сотни лет – свитков Мертвого моря. Это также может говорить о том, что священные писания в Книге Царств основаны на текстах, взятых из хроник и царских надписей, и что Библия отражает реальные исторические события.

Древние надписи отражают ту действительность, которая реально существовала.

Отметим, что в новой надписи, которую смог расшифровать Галил, не упоминаются отношения Иерусалима с Ассирией, халдеями, Египтом, королевствами Трансиордании, а также события в Самарии и война с кочевниками. Кроме того, там не сказано, что в 712 году до нашей эры завоевания Езекии в Филистии были утрачены. Иными словами, в текстах упоминаются только успехи царя, а не его неудачи как правителя. Но даже «положительная» хроника изложена очень кратко.

– В этих новых текстах есть ответы на многие вопросы, которые научное сообщество обсуждало годами, – тем не менее констатирует израильский профессор.

Надписи на древней монете. Ещё один артефакт.

Параллельно ученые пересмотрели в высоком разрешении фотографии оригинальной Силоамской надписи, хранящейся в Археологическом музее Стамбула. Там, а также в Силоамском тоннеле, были обнаружены важные исторические детали.

Исследователи обещают, что все расшифрованные надписи, относящиеся к жизни и правлению иудейского царя, скоро опубликуют на двух языках – иврите и английском (вместе с научными, в том числе историческими и лингвистическими пояснениями) в книге, составленной Галилом и Шукроном. Она так и называется: «Надписи Езекии, царя Иудейского». Сборник уже принят к публикации и выйдет в свет 2023 году.

Древние рукописи, будь то наскальные строки или книжные тексты, очень ценны для учёных, и обнаружение таких артефактов всегда вызывает большой шум в научном сообществе. А на израильской земле таких находок достаточно.

Текст: Анна Белова

Источник: : https://kulturologia.ru/blogs/010123/55126/