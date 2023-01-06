Самые странные рождественские традиции со всего мира: От солений на дереве до живого карпа в ванне

Близится праздник Рождества Христова для тех, кто отмечает его согласно Юлианскому календарю — 7 января. Это Россия, Израиль, Сербия, Грузия, Албания, Беларусь, Молдавия и Украина. Это один из самых важных и любимых праздников в мире. В этот день вместе собирается вся семья, даже те, кто живёт друг от друга слишком далеко. В каждой стране есть свои традиции подготовки и встречи этого праздника. Всегда в этот день готовят нечто совершенно особенное, что принято есть только на Рождество. Иногда рождественские блюда бывают весьма странными. Самые удивительные из них — далее в обзоре.

Вкусная еда и особенная атмосфера помогают настроиться на позитивный лад

На Рождество царит всегда совершенно особенная атмосфера.

В какой бы стране мира ни праздновали Рождество, в меню всегда есть какое-то особенное блюдо. В Нидерландах, например, детям принято дарить начальные буквы их имени, сделанные из шоколада. В Португалии всегда дарят некое сладкое подобие кровососущего паразита, похожего на угря.

У разных стран разные традиции встречи Рождества.

У православных Рождеству предшествует 40-дневный пост, во время которого верующие отказываются от мясных, молочных продуктов и яиц. В Сочельник 6 января, вечером, семья отправляется в церковь на праздничное богослужение и святит кутью – традиционное главное рождественское блюдо у славян. Настоящая рождественская кутья готовится из пшеницы, мака, грецких орехов, изюма и мёда. В старину считали, чем вкуснее она будет, тем богаче будет год! Потом вся семья собирается за столом, на который подают обязательно 12 различных блюд.

Издавна на Руси было принято подавать на рождественский стол именно 12 блюд.

Сегодня, когда люди много путешествуют по миру, да и интернет доступен в любой самой глухой деревне, некоторые обычаи и традиции покинули свои первоначальные границы. Японцы с удовольствием уплетают жареного цыплёнка из KFC — теперь это здесь считают практически традицией. На Рождество приходится треть годовых доходов этой американской франшизы в Японии. Ну, а немецкий рождественский штоллен украшает столы во многих славянских (и не только) странах. Некоторые же гастрономические традиции остаются неизменными, как славянская кутья, например. Иногда такие блюда кажутся иностранцам весьма странными.

«KFC на Рождество» в Токио.

Традиционный жареный цыплёнок.

Рисовый пудинг для эльфов в Дании

Подобно американской традиции оставлять молоко и печенье для весёлого Санта Клауса, у датских детей тоже есть свой обычай, связанный со сказочными существами. Согласно легенде, озорные эльфы, называемые ниссе, живут в амбарах и выходят из них глубокой ночью. Если их не задобрить хорошенько, то они могут изрядно навредить своими шалостями. Традиционно для них в Дании принято готовить рисенгрод или рисовый пудинг. Есть даже песня под названием «The Nisse in the Barn», в которой описывается, как маленькие эльфы любят этот сладкий десерт. Блюдо на самом деле великолепно, особенно в холодном виде. Украшать его принято тягучим вишнёвым соусом, миндалём и взбитыми сливками.

Рисенгрод для эльфов.

Соленья на ёлке в Германии

Возможно, самое загадочное в традиционной немецкой традиции под названием Weihnachtsgurke, или «рождественском маринаде», заключается в том, что это может быть вовсе и не немецкая традиция. Делается это так: на ёлку вместе с игрушками и мишурой водружают солёный огурец. Тот, кто обнаружит его, получает либо денежный приз, либо дополнительный подарок.

О том, откуда пришла эта странная традиция, есть разные версии. Некоторые утверждают, что жители Шпревальда, района за пределами Берлина, известного своими соленьями, вешали их на ёлку вместо украшений. Другие говорят, что один баварский солдат, участвовавший в Гражданской войне в США, на смертном одре попросил солёный огурец, а когда съел его, то выздоровел чудесным образом. Есть и более странная версия: о том, как Святой Николай в Средние века спас двух мальчиков от того, чтобы их замариновал злой трактирщик.

Традиционный немецкий рождественский огурец… или нет?

Любопытно то, что по опросу 2016 года 91% жителей Германии понятия не имеют об этой своей традиции! А вот немцы, которые живут в Америке добросовестно развешивают на ёлках солёные огурцы!

Живой карп в ванной

В ряде культур Центральной и Восточной Европы в канун Рождества в ванной должен появиться живой карп. Многие семьи в Чехии, Польше и Словакии поселяют за несколько дней до Рождества в своей ванне эту рыбину. Причин для этого сразу несколько: во-первых, рыба будет гарантированно свежей, а во-вторых, повара говорят, что если дать ей пару дней, она очистит свой пищеварительный тракт и будет потом гораздо вкуснее. Из речного жителя готовят либо заливное, либо суп, либо просто жарят на сковороде.

Рождественский карп.

Единственная проблема с этой традицией заключается в том, что к временному домашнему питомцу можно успеть привязаться. В 1972 году даже вышла детская книга о том, как в одной семье дети пытаются спасти рыбу от участи стать фаршированной и украсить собой рождественский стол.

Сыр и сладкие кексы в Англии

Сочетание пикантных сыров со сладкой выпечкой — одна из тех идей, которая имеет весьма глубокий гастрономический смысл. Недаром в английском графстве Йоркшир, Рождество прямо означает — Рождественский кекс. Выпечка представляет собой плотную смесь орехов и сухофруктов, которую там незатейливо называют просто кексом. Подают его обычно с сыром. Как зародилась эта традиция никто точно не знает. Некоторые знатоки говорят, что она восходит к викторианской эпохе. Город Уэнслидейл, Йоркшир, является родиной особенно острого, солоноватого сыра, который созревает прямо к праздникам. В настоящее время традиция распространилась далеко за пределы Йоркшира. Просто потому что это очень вкусно.

Кекс+сыр — брак заключённый на небесах.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/060123/55167/