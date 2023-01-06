Рождественские вертепы в разных уголках мира: Как оживает старинное предание
Каждый год в преддверии Рождества у христианских храмов происходит маленькое чудо – благодаря творчеству и умению людей оживает история рождения Иисуса Христа. С любовью и огромной выдумкой изготавливаются фигуры Марии, Иосифа, младенца в яслях, волхвов и пастухов. Они становятся действующими лицами сцены по известному евангельскому сюжету. Так возникает рождественский вертеп, и события двухтысячелетней давности как будто приближаются к нам.
В других странах эти маленькие сценки называют по-разному. По-английски — «Nativity scene» («Рождественская сцена»), по-немецки «Weihnachtskrippen» или «Christschau» («Рождественские ясли»), в Польше – «Шопка» (от слов «хлев» или «сарай»), «Батлейка» в Белоруссии, «Бетлегем» в странах Закарпатья и «Белен» в Италии (от трансформированного «Вифлеем») или «презепе», «презепио», то есть «кроватка». Русское название «Вертеп» происходит от старославянского термина, означавшего пещеру или потайное место. Именно с этим связано второе значение слова. В нашем языке вертепом еще называют убежище разбойников или притон.
Рождественский вертеп у Казанского собора в Санкт-Петербурге
Ледяной вертеп в Царском Селе
Рождественский вертеп в Храме Успения Пресвятой Богородицы на Успенском Вражке"
Предание связывает возникновение традиции вертепов со святым Франциском Ассизским. В 1223 году Франциск, вернувшийся из паломничества в Вифлеем, обустроил рождественскую сценку в итальянском городе Греччо. По легенде, таким образом святой хотел донести до неграмотных верующих евангельское сказание как можно нагляднее. Для этого он в небольшой пещере установил ясли, положил в них куклу, изображавшую младенца Христа, привел туда ослика и быка и отслужил в этих декорациях праздничную рождественскую мессу. Простому люду такой творческий подход очень понравился, и родилась новая традиция, быстро распространившаяся среди христиан.
Вертеп с ростовыми скульптурами
Рождественский вертеп в Испании
Самый известный в Италии Неаполитанский белен (вертеп) «Belen del Principe» XVIII века, демонстрируется в Королевском дворце в Мадриде
Вертеп «на злобу дня» в Неаполе в 2010 году с фигурками Берлускони и «блудницами»
Рождественский вертеп в Ватикане
В православной традиции принято строить вертеп в виде пещеры, а в католической чаще изображается хижина как жилище пастухов. Материал и способ изготовления фигурок в разных регионах зависит от местных традиций и иногда связан с национальными промыслами. Чаще всего их делают из глины и раскрашивают или одевают в одежду из ткани, но могут быть деревянные, бумажные или другие варианты – воск, пластмасса, металл. Существуют и механические вертепы. В них фигурки могут двигаться под действием скрытого механизма. Сейчас такие машины приводятся в действие электричеством.
Рождественский вертеп в технике оригами
Кроме того, существует разновидность вертепа, ставшего прообразом кукольного театра. Это вертепный театр – переносная конструкция в виде домика, в котором разворачивается представление. В этом случае кукольник управляет фигурками, просовывая руку в пространство под «сценой».
Белорусская батлейка – вертепный театр
Размеры вертепов могут сильно различаться. Так, самый большой механический находится в Польше и является детищем энтузиаста Томаша Кризы. По его имени он назван «Крызовы яслички». На гигантской конструкции длиной 12 метров и шириной 2 расположены около полутора тысяч фигурок, из которых около 130 движутся. Инженер-самоучка работал над этим вертепом всю жизнь, в течение 60 лет.
самые большие в мире самодельные механические рождественские ясли – вертеп Томаша Кризы в Чехии
А вот самый маленький был изготовлен недавно с помощью нано-принтера и располагается в игольном ушке. Размер каждой фигурки меньше человеческой клетки. Создала его команда ученых из Вильнюса. Микроскопическое чудо было преподнесено в декабре 2017 года Папе Римскому в качестве подарка от президента Литвы.
Самый миниатюрный вертеп в игольном ушке создан учеными из Вильнюса
Еще одна разновидность изображения евангельских сценок – живой вертеп. В качестве действующих лиц тут выступают люди, которые разыгрывают небольшие сюжеты на рождественскую тему. Обычно такие представления происходят под открытым небом, но могут быть и более интересные варианты, как, например, в Словении, где это развлечение традиционно является важной частью праздника.
Постановка библейских сцен в пещере Постойна в Словении
Живой вертеп в ледяных декорациях ущелья Млачца (Словения)
Вертепы являются частью рождественского праздника как в православной, так и в католической традиции. Однако некоторые особенности праздника различаются в этих двух христианских конфессиях. Так, например, существует расхождение в датах: Россия вот уже почти 100 лет отмечает Рождество Христово 7 января.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/050119/41863/?fbclid=IwAR1Bc2cjxcNUu8LDnaarawf2ZKX9O592OAGfmkiERjvlMc-g_YEs_NafxfA
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