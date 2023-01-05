MONIKA BLATTON.ГЛАЗ ДЕТСКИХ СВЕТ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ..

Взгляните в детские глаза!

Когда тоска и груз забот…

Там сказки свет и чудеса,

Там вся вселенная живёт.

Взгляните в детские глаза!

Лишь только время подвернётся.

Улыбка ваша иль слеза

В глазах ребёнка отзовётся.

Взгляните в детские глаза,

Когда хотите ощутить,

Всё, что словами не сказать,

Всё, для чего есть смысл жить.

Взгляните в детские глаза!

Пусть ваше сердце громче бьётся!

Глаз детских свет забыть нельзя,

Тот свет, пусть с вами остаётся.





Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post497244512/