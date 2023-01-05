MONIKA BLATTON.ГЛАЗ ДЕТСКИХ СВЕТ ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ..
Взгляните в детские глаза!
Когда тоска и груз забот…
Там сказки свет и чудеса,
Там вся вселенная живёт.
Взгляните в детские глаза!
Лишь только время подвернётся.
Улыбка ваша иль слеза
В глазах ребёнка отзовётся.
Взгляните в детские глаза,
Когда хотите ощутить,
Всё, что словами не сказать,
Всё, для чего есть смысл жить.
Взгляните в детские глаза!
Пусть ваше сердце громче бьётся!
Глаз детских свет забыть нельзя,
Тот свет, пусть с вами остаётся.
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post497244512/
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