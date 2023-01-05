Этот кот официально самый длинный в мире. Его хобби: кататься в детской коляске и дивить прохожих

Имя: Баривель.

Год рождения: 2016.

Страна: Италия.

Порода: Мейн-кун.

Статус: Самый длинный домашний кот планеты Земля!

Длина: 120 сантиметров (3 фута и 11,2 дюйма).

Оставив этого красавчика дома можно не закрывать дверь на замок и не бояться грабителей. Так как на вид это не кот, а живая тумба с ушами и хвостом.

Знакомьтесь, это Баривель! Мейн-кун из итальянского города Виджевано

22 мая 2018 года он был официально помещён в Книгу рекордов Гиннеса как самый длинный домашний кот

Длина этого бочонка — 120 сантиметров!

Даже среди здоровяков мейн-кунов он выглядит переростком

Хозяева Баривеля, Чинзия Тиннирелло и Эдгар Скандурра, предполагали, что из этого котёнка вырастет гигант

Но вряд ли они думали, что малыш их прославит

Сам Баривель не слишком восторжен таким вниманием к своей персоне. Он тот ещё скромник

Его больше интересуют стандартные кошачьи дела: помечтать о высоком

Поваляться в раковине (можно и с товарищем)

Повыпрашивать еду. И это у него получается весьма неплохо — с такими-то размерами!

Мешать хозяевам работать, даже лёжа перекрывая весь экран ноутбука

Залезть на какую-нибудь полку и всё оттуда столкнуть

…И чувствовать себя королём. По словам владельцев, Баривель строит из себя очень важную особу

А ещё Баривель любит кататься в детской коляске. Да, он довольно-таки ленивый котик

Этим он удивляет всех прохожих!

«Эй, человек! Печенье, курица, рыба есть?»

Кличка кота, по словам хозяйки, означает «клоун» или «шутник». И она идеально ему подходит

«Шеф, трогай! Я еду на стрелку с десятью доберманами. Мелкий рядом постоит»

А это видео, посвящённое Баривелю — самому длинному домашнему коту в мире

Кстати, Баривелю всего три года, а мейн-куны растут до четырёх

Так что скоро он ещё вымахает, и вместо детской коляски ему понадобится собственный автомобиль. Лучше всего его величеству подойдёт лимузин.

Источник: voobsheogon.ru

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