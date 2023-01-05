Чем прославилось великое католическое государство Африки: Малоизвестные факты о Королевстве Конго

Более пятисот лет Королевство Конго доминировало на атлантическом побережье западной и Центральной Африки. И было бы неразумно преуменьшать его влияние на мировую историю. В конце концов, именно из этого региона наибольшее количество порабощённых африканцев было отправлено к американским берегам. Религиозная история королевства не менее важна. В Конго сложился уникальный сплав традиций коренных народов и римского католицизма. Этот синкретизм повлиял на многие вещи от представлений о королевской власти до искусства.

Предыстория

Европейская карта Королевства Конго, около 1630 года. \ Фото: greatestadventurers.com.

Когда исследователи говорят об Африке к югу от Сахары, они обычно комментируют отсутствие письменных свидетельств на большей части континента. Это правда, что доколониальные африканские общества имели тенденцию передавать информацию и истории устно, а не письменно. Однако Королевство Конго оспаривает обобщение о том, что вся Африка была тёмной, неучтённой исторической пустошью.

Большинство сохранившихся документов были составлены сторонними наблюдателями, особенно миссионерами из Португалии и Италии. Они записали историю королевства (как рассказывали информаторы), генеалогии их правителей, а также культурные и религиозные обычаи и практики. Несмотря на то, что эти записи неизбежно испорчены европейскими предубеждениями того времени, они по-прежнему критически важны для историков, стремящихся как следует изучить Королевство Конго.

Королевство Конго в 1711 году. \ Фото: bkimg.cdn.bcebos.com.

К сожалению, сохранилось не так много документов, написанных жителями Конго. То, что сохранилось, очень важно. Один из величайших правителей королевства, Афонсу I (правил ок. 1509-1543), написал около двух десятков писем своим коллегам в Португалии. Воспитанный португальскими миссионерами, Афонсу записывал события от гражданских войн и споров о престолонаследии до религиозных событий. В некоторых письмах он выражал свой гнев по поводу растущего спроса португальцев на рабов из его владений. В конечном счёте, Афонсу так и не положил конец работорговле на своих землях.

Конго и Европа

Фрагменты акварели монаха-капуцина Бернардино дАсти с изображением христианской свадебной церимонии в королевстве Конго, около 1750 года.

Контакты европейцев с Королевством Конго фактически предшествовали прибытию Христофора Колумба в Карибское море почти на десять лет. Португальский мореплаватель Диого (Диогу) Као достиг устья реки Конго около 1483 года для того, чтобы наладить торговые отношения. Вскоре после этого католические миссионеры прибыли в Центральную Африку. К 1491 году ряд местных правителей Конго приняли крещение. Король того времени, Нзинга а Нкуву, был среди них. Но несмотря на то, что он принял имя Жуан I (в честь своего португальского коллеги), он не особо охотно следовал новой религии.

Это изменилось при короле Афонсу I. Афонсу и более поздние правители приложили огромные усилия для установления католицизма среди народа Конго. Для европейских наблюдателей Королевство Конго было бастионом католической веры среди моря язычества.

Отношения между Конго и Португалией часто были напряжёнными. Португальцы с их расширяющейся по всему миру империей хотели получить конголезские земли и ресурсы. Два королевства вели ряд войн за региональное господство, особенно в семнадцатом веке. Международная работорговля оказалась особым предметом спора между Конго и Португалией. Миллионы жителей Центральной Африки стали жертвами работорговцев за всю историю королевства.

Религия в Королевстве Конго

Миссионер-капуцин, крестящий народ Конго, 1740-е годы,

До прихода португальцев жители Королевства Конго придерживались религиозных традиций, которые якобы сильно отличались от католицизма. Резные деревянные фигурки, известные как нкиси (или нкиши) использовались духовными практиками для удержания и направления духов умерших предков. Европейские наблюдатели вплоть до двадцатого века часто уничижительно называли нкиси «идолами» или «фетишами», но эти термины не отражают истинную их сущность.

Подобно католическому христианству, конголезская религия включала в себя единого верховного Бога. Однако это божество, Нзамби а Мпунгу, отличалось от христианского бога несколькими способами.

Несмотря на то, что оба существа создали свои соответствующие космологии, Нзамби а Мпунгу был более безличным божеством. После конголезского сотворения он удалился и оставил дела вселенной в движении. Более важными для народа Конго были меньшие боги и семейные предки. Считалось, что нганга может напрямую общаться с этими существами, которые могут быть как добрыми, так и злыми. Религия в докатолическом Конго больше фокусировалась на благах в земном царстве, хотя загробная жизнь также оставалась важной.

Миссионер-капуцин, ведущий мессу в Согно, 1740-е годы,

Принятию католицизма королями Конго способствовал перевод. Португальские и итальянские миссионеры изложили ключевые христианские концепции в терминах, знакомых конголезцам. Например, Нзамби а Мпунгу использовалось для обозначения христианского бога, несмотря на ключевые концептуальные различия. Миссионеры также перевели нкиси как «святой». Перевод, каким бы косвенным или даже неправильным он ни был, способствовал распространению католической веры среди народа Конго.

И всё же Королевство Конго никогда полностью не отказывалось от своих первоначальных анимистических верований. Особенно ярко сохранилась вера в предков и силу нкиси. Это вызвало трения между обычными конголезскими верующими и священниками-капуцинами, которые миссионерствовали в период с конца семнадцатого по восемнадцатый века. Некоторые священники бурно отреагировали на продолжающееся соблюдение традиций коренных народов, как это изображено на произведениях искусства того времени.

Искусство Конго

Слева направо: Крест со святым Антонием Падуанским, XVI-XVIII века (подвеска) и XIX век (крест). \ Распятие Конго, XVIII или XIX век.

Как и искусство других современных африканских культур, искусство в Королевстве Конго чаще всего выполняло религиозную функцию. После периодов постоянных контактов с португальцами местные художники Конго переняли многие европейские ремесленные техники и традиции. Они включали использование камня для строительства зданий и христианское распятие.

Тем не менее, распятия Конго, в частности, кажется, органично сочетают в себе коренные конголезские и европейские стили. На изображении выше, на более позднем распятии восемнадцатого или девятнадцатого веков, Иисус Христос изображён висящим на кресте обычным образом. Однако выделяются несколько ключевых отличий от европейских изображений распятия. Формы ног и туловища Христа, а также выражение его лица более типичны для центрально-африканского стиля.

Фигурка нкиси, ХХ век, Демократическая Республика Конго. \ Фото: images.metmuseum.org.

Молящиеся фигуры на вершине креста объяснить сложнее. Учёные до сих пор не уверены, кого они должны изображать. Музей искусств Метрополитен в Нью-Йорке предполагает, что эти фигуры, возможно, являются плакальщиками или даже предками. Неоднозначный характер этих фигур может указывать на слияние конголезских традиций почитания предков с католической верой в святых.

Атлантическая работорговля

Вид на Мбанза-Конго/Сан-Сальвадор, Томас Эшли, около 1745 года.

По данным научного журнала Cell, европейские работорговцы переправили более двенадцати миллионов африканцев через Атлантический океан в период с 1515 по 1865 год. Судя по сохранившимся записям с невольничьих судов, большинство (более сорока пяти процентов) этих пленников родом из региона, окружающего Королевство Конго. Учёные даже продемонстрировали сохранение генетического наследия этих порабощенных конголезцев с помощью живых американских и карибских геномов.

Местная работорговля существовала до прибытия португальцев на реку Конго в 1483 году. Однако, как свидетельствуют письма короля Афонсу, она увеличилась, начиная с шестнадцатого века, из-за иностранного вмешательства. Работорговля стала прибыльным бизнесом для всех вовлеченных сторон, включая европейцев и региональных соседей Конго. Спрос на военнопленных как подпитывался, так и был подпитан работорговлей. Гражданские войны в Конго, которые возникли как спор о престолонаследии между конкурирующими династиями, бушевали с 1665 по 1709 год и обеспечили местных работорговцев и португальцев миллионами новых пленников.

Король Конго Альваро II, гравюра Теодора де Бри, 1598 гогд. \ Фото: i.pinimg.com.

Международная работорговля стала главной причиной Антонианского восстания в начале восемнадцатого века. Когда бушевала гражданская война, молодая женщина по имени Беатрис Кимпа Вита заявила о пророческом знании. Она утверждала, что может направлять дух святого Антония Падуанского, и предсказала наступление эры Конго, свободной от португальского вмешательства. Самое главное, она переосмыслила христианство в отчётливо конголезских терминах, поместив Королевство Конго в центр раннехристианского мира. Для Беатрис Иисус и первые члены Церкви на самом деле были выходцами из Конго, а не из римской Палестины.

Начиная с 1704 года, движение Беатрис собрало тысячи последователей и даже ненадолго оккупировало разрушенную конголезскую столицу Мбанза Конго. Однако, к несчастью для них, король Педру IV пользовался поддержкой португальцев. В 1706 году королевские войска захватили Беатрис в плен и приговорили её к смертной казни за ересь. Её движение переживёт её на два года, но в конце концов Педро восстановит королевскую власть в Конго

Визит к Папе Римскому

Слева направо: Король Нзинга а Нкуву (Жуан I). \ Посмертное изображение Антонио Эмануэле Не Вунды, 1608 год.

Из-за их раннего принятия католической веры кажется естественным, что короли Конго в конечном итоге направят своего представителя в Ватикан. Это именно то, что произошло в начале семнадцатого века. В 1604 году король Конго Альваро II послал делегата по имени Эмануэле Не Вунда на встречу с папой Павлом V. В течение следующих четырёх лет Эмануэле Не Вунда путешествовал по Атлантическому океану, посещая Бразилию, Португалию и Испанию. Король Альваро надеялся, что посольство укрепит конголезскую католическую легитимность, и Папа Римский, похоже, положительно воспринял визит Не Вунды. К сожалению, Не Вунда был очень болен к тому времени, когда он добрался до Рима в 1608 году. Через три дня после своего прибытия в город он умер.

Конец Королевства Конго

Солдаты Восточной Африки во время Первой мировой войны. \ Фото: bing.com.

Удивительно, но по мере того, как гражданские войны опустошали регион, а Португалия продолжала расширять контроль над своей колонией в Анголе, Королевство Конго сохранялось. Оно определённо была намного слабее, чем в период своего расцвета; его правители в конце девятнадцатого века сильно зависели от португальской мощи и влияния. Тем не менее, Конго сохраняло видимость независимого королевства. Всё это изменилось в 1914 году, с началом Первой мировой войны. После неудавшегося восстания народа Конго Португалия решила официально аннексировать королевство. Последний король, Мануэл III, потерял свой трон, и его земли были поглощены португальской Анголой. Королевства Конго больше не было.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/030123/55118/