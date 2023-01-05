Репортажные фото, где фотограф сделал кадр: они вошли в историю

В очередной раз погрузившись в глубины интернета, мы откопали для вас уникальную подборку репортажных снимков, сделанных в нужном месте и в нужное время. Представленные работы стали лучшими на престижном международном конкурсе Siena International Photo Awards.

Жертва битвы

K Asad

На фото — Асмат Ара, которая бежала от насилия, произошедшего в Мьянме 6 сентября 2017 года. Предыдущей ночью она прибыла в лагерь беженцев Тенхали со своей семьей из Кумар-Хали, штат Мьянма. По данным ООН, в 2017 году более 646 000 беженцев-рохинджа бежали из Мьянмы в Бангладеш.

Лапша в большом горшке

Jianhui Liao

В уезде Шэсянь провинции Хэбэй празднование дня рождения Ню Ва Нианг проводится ежегодно в марте, которое посвящено династии Цин.

Маленький ненец Недко

Sergey Anisimov

Север — фантастический край, населенный неординарными людьми с самобытной культурой, полностью приспособленной к условиям Крайнего Севера. Несмотря на 21 век, жители Севера по-прежнему сохраняют свою традиционную культуру, отражающую проверенное временем, тесное взаимодействие человека и природы, демонстрируя искренне бережное отношение ко всему, что их окружает.

На страже

Riksa Dewantara

Взрывное извержение и громкий грохот вулкана горы Бромо напугали лошадь, заставив ее встать на дыбы.

Пересечение границы

M Yousuf Tushar

Семья пересекает границу с колючей проволокой, чтобы въехать в Бангладеш. Тысячи рохинджа пересекли границу между Мьянмой и Бангладеш после того, как бирманская армия начала свою военную операцию против рохинджа.

Редык

Bartlomiej Jurecki

Фото сделано на юге Польши, во время традиционного выпаса овец под названием «Редык», которое насчитывает более 1500 животных. Из Низких Бескидов пастухи привозят животных обратно в город, где хозяева будут заботиться о них зимой. Весной животные снова уйдут в горы.

Геррильери Приджоньери

Silvano Monchi

Уганда, Дистретто-ди-Мойо, Тюрьма Олия, без контроля над содержанием заключенных.

Рупа, Димпл и Соня

Silvia Alessi

Два выживших после кислотной атаки и девушка-альбинос на одном фото.

Контакт

Alla Sokolova

В конце 2017 года в Дубае открылся новый зоопарк Safari. Каждый день его посещает огромное количество гостей. Дети в восторге, глядя на диких животных, которых они никогда не видели. Животные тоже с интересом наблюдают за ними!

Человек-факел

Abdelkafi Zakaria

События 1 мая 2017 года в Париже. Традиционное профсоюзное мероприятие, во время перерыва между турами президентских выборов, приняло форму настоящих столкновений с полицией.

Человек

Анонимный автор

Эта фотография была сделана на железнодорожной станции Тонги в Бангладеш. На перрон входил поезд из деревни, и когда он прибыл, я вдруг обнаружил пару любопытных глаз, смотрящих на меня через окно. Запотевшее стекло и любопытные глаза создают мечтательную атмосферу, а черный зонт олицетворяет надежды на будущее.

Рай забытых сердец

Antonio Aragon Renuncio

Группа детей радостно играет в реке после проливных дождей недалеко от Мандури (Того, Западная Африка). Каждый год из-за некачественной воды и отсутствия элементарных санитарных условий, умирает не менее 1,6 миллиона детей в возрасте до пяти лет по всей планете.

Волна

Lorraine Turci

В проливе Дрейка, между мысом Горн и Антарктидой, 12-метровая волна огромными брызгами разлетается о борт лодки.

Традиционный прибрежный промысел трески

Audun Rikardsen

Старый норвежский рыбак ловит треску традиционным способом. Рыболовство всегда было основным традиционным занятием норвежцев, и до сих пор занимает центральное место в их домашнем хозяйстве и повседневной жизни.

Yibbum #1

Gregory Michenaud

Евреи-хасиды (в основном из США и Израиля) приезжают в город Лежайск на юго-востоке Польши в паломничестве к могиле одного из основателей хасидского движения, раввина Элимелеха Вайсблума.

Охотники за медом

Muhammad Mostafigur Rahman

Традиционные сборщики меда разбивают соты и улья в Сундарбане — объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, и заповеднике дикой природы в Бангладеш. Сбор меда может показаться обычным сельским занятием, но здесь это, пожалуй, самая опасная работа в мире. Передвигаясь в поисках ульев в дикой природе, сборщики меда рискуют столкнуться со смертельным врагом — королевским бенгальским тигром.

Источник: https://dzen.ru/a/Y7LYbb7X9ndYbZkR