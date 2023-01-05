Прощание с легендой: в Бразилии прошли похороны Пеле – величайшего футболиста в истории.

Фото: Associated Press

В Бразилии простились с Пеле – величайшим футболистом в истории, который скончался 29 декабря от последствий онкологического заболевания. 250000 человек прошли мимо гроба короля футбола, который был выставлен на стадионе "Вила Белмиру" в Сантусе – именно в "Сантусе" провел Пеле большую часть своей клубной карьеры.

Траурный кортеж проехал по улицам города, в том числе – мимо дома футболиста, где сейчас живет его мать – 100-летняя Селесте Арантес. Почтить память легенды прибыли президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава FIFA Джанни Инфантино. Он призвал, чтобы в каждой стране мира появился стадион имени Пеле.

Спортивные достижения Пеле огромны – он трехкратный чемпион мира, забивший в официальных матчах 1281 мяч. Но его заслуги этим не ограничиваются. Как на протяжении карьеры, так и после ее окончания он был олицетворением самого футбола. Пеле умел найти общий язык с каждым, и миллионы людей научились читать, чтобы прочесть его книги о прекрасной игре – именно так он называл футбол.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/4jan2023/pele.html