КОЛЛЕКЦИОННЫЕ МОНЕТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ БЕРКУТУ, ВЫПУСТИЛ В ОБРАЩЕНИЕ НАЦБАНК КАЗАХСТАНА

Монеты номиналами 5 000 и 500 тенге сделаны из серебра, а 200 и 100 тенге — из мельхиора.

Источник: https://www.liveinternet.ru/users/4325490/post497296124/