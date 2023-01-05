Как армия крымского хана разрушила великую крепость Константинополя: Падение Феодосийских стен

Феодосийские стены Константинополя — одно из самых внушительных оборонительных сооружений древнего и средневекового мира. С момента своего строительства в начале пятого века нашей эры, во время правления императора Феодосия II, они защищали столицу Восточной Римской империи от вражеского вторжения. На протяжении веков стены служили непреодолимым препятствием для волн захватчиков, которые пытались завоевать город и, как следствие, Империю. Наконец, в 1453 году, более чем через тысячу лет после их строительства, Феодосийские стены пали под огнём османских пушек. Однако они пережили как Римскую, так и Османскую империи и до сих пор стоят в самом сердце современного Стамбула.

Строительство Феодосийских стен

Топографическая карта Константинополя византийского периода. \ Фото: en.wikipedia.org.

Феодосийские стены — не первые оборонительные сооружения Константинополя. После основания и последующего освящения города в мае 330 года император Константин Великий защитил свой город новой стеной. Однако крах Дунайской границы после битвы при Адрианополе в 378 году потребовал более мощных оборонительных сооружений для защиты столицы Восточной Римской империи.

Феодосийские стены Константинополя, IV-V века нашей эры.

Наконец, в начале пятого века император Феодосий II приказал возвести новые стены, известные как Феодосийские. Новый оборонительный периметр был завершён в самый последний момент, не позволив гунну Аттиле и его армии захватить город. Гунны Аттилы были лишь первыми из многих захватчиков, чьи мечты о завоевании Константинополя были остановлены внушительными Феодосийскими стенами.

Неприступный бастион

Схема Феодосийских стен. \ Фото: bing.com.

Феодосийские стены, когда они были окончательно достроены, имели длину около двенадцати километров и защищали подходы к Константинополю с суши. Стены состояли из трёх линий обороны. Будущий завоеватель должен был сначала пересечь широкий ров (наполненный водой), защищённый низкой стеной с высотой полтора метра. Затем захватчику пришлось бы пересечь открытую местность, прежде чем достичь внешней стены высотой восемь-девять метров. За ними следовало открытое пространство, ведущее к массивной внутренней стене высотой двенадцать метров и толщиной почти пять метров. Обе стены пересекались башнями, в которых размещались артиллерийские установки. Такая система обеспечивала защитнику идеальное поле для убийства. Неудивительно, что за тысячу лет ни одному захватчику не удалось захватить город.

Поперечный разрез, показывающий тройную защиту Феодосийских стен. \ Фото: cdn.historycollection.com.

Символ власти

Восстановленный участок Феодосийских стен у Селимбрийских ворот.

Помимо своего оборонительного назначения, Феодосийские стены представляли собой мощный и поразительный символ могущества империи для любого, кто приближался к Константинополю по суше. Представьте себе усталого путника, который через несколько дней, недель или даже месяцев добрался до столицы империи. В большинстве случаев он въезжал в город через внушительные Золотые ворота, первоначально построенные как триумфальная арка императора Феодосия I в 391 году.

Золотые ворота и замок с семью башнями в 1685 году. \ Фото: idsb.tmgrup.com.tr.

Этим маршрутом пользовались византийские императоры, отправляясь в поход или возвращаясь в город с триумфом. Это также была отправная точка для Мезе, главной аллеи, которая вела путешественника мимо нескольких форумов и триумфальных арок к сердцу Константинополя: величественному собору Святой Софии, Ипподрому и Большому дворцу. Помимо монументальных Золотых ворот, ещё девять, которыми пользовались гражданские лица и военные, были расположены как во внешней, так и во внутренней стене.

Все стены Константинополя

Слева направо: Реконструкция Константинополя в 1200 году. \ Участок Феодосийских стен, примыкающий к стенам Влахерны, с дворцом Порфирородных на заднем плане, как они выглядят сегодня в пригороде Стамбула.

Феодосийские стены были самой важной защитой Константинополя. Таким образом, сухопутные стены постоянно поддерживались в рабочем состоянии, модернизировались и расширялись. Наиболее значительное расширение произошло в одиннадцатом веке, во время правления императоров Комнинов, которые построили совершенно новую часть стены для защиты Влахернского дворца недалеко от Золотого Рога.

Восстановленные ворота Харисия или Адрианопольские ворота, через которые султан Мехмед II въехал в город. \ Фото: en.wikipedia.org.

Помимо сухопутных стен, морские стены защищали Константинополь от нападения с моря и обеспечивали дополнительную защиту кораблям в главной гавани города на Мраморном море. Наконец, стена Анастасия, также известная как Длинная стена Фракии, расположенная примерно в шестидесяти километрах от города, окружала полуостров, обеспечивая первую линию обороны. Однако протяжённость укрепления в пятьдесят шесть километров затрудняла его использование человеком, что значительно ограничивало его эффективность.

Осады

Слева направо: Ворота Топкапы, известные византийцам как ворота Святого Романа, где пушки Мехмеда II пробили Феодосийские стены в 1453 году. \ Фотография периболоса, пространства между внутренней и внешней стенами.

С момента своего строительства в пятом веке Феодосийские стены не давали многочисленным захватчикам захватить город Константин. Наиболее критическими осадами были осады персами и аварами в 626 году, арабами в 674 году и в 717-718 годах.Славяне и Русь также не смогли преодолеть это препятствие. Во всех случаях Феодосийские стены останавливали продвижение врага по суше, в то время как императорский флот (так называемые «деревянные стены») уничтожал вражеский.

Помимо армий вторжения, многочисленные землетрясения сильно повредили Феодосийские стены. Но из-за их исключительной важности стены были быстро отремонтированы. Даже армии Четвёртого крестового похода не смогли взять Феодосийские стены. В тот раз враг захватил город, взяв морские стены. Феодосийские же простояли неприступными почти тысячелетие, пока наступление новой эры войн наконец не сломило это непреодолимое препятствие.

Современная фотография Золотых ворот, на которой изображены две боковые башни. Видна также верхняя часть замурованной центральной арки. \ Фото: google.com.

В мае 1453 года самая большая пушка, когда-либо изготовленная, пробила самое слабое место на древних стенах, позволив османской армии Мехмеда II взять Константинополь. И всё же, более полувека спустя, Феодосийские стены всё ещё стоят, являясь ярким напоминанием о могуществе и славе исчезнувшей империи.

Источник: : https://kulturologia.ru/blogs/050123/55155/?fbclid=IwAR3u63EsrEdbYU-d-Jxo3U4jug2E6uZJVSyp0l73ZD8-7wPgES7HLh5c7VQ