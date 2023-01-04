16 пород собак, которые являются самыми настоящими геркулесами-тяжеловесами

Большие собаки способны дарить много любви. Что же тогда говорить о пёсиках-гигантах, которые явно больше среднестатистического лабрадора или хаски? Хотите верьте, хотите нет, но эти питомцы полностью состоят из ласки и нежности, которых хватит, чтобы размягчить сердца большей части жителей планеты (конечно, для начала с ними нужно хорошенько подружиться). Предлагаем вам ознакомиться с топом самых больших собак в мире, чтобы знать, какая именно из них подходит для украшения вашей жизни, если вы вдруг решитесь завести четвероногого друга.

Шотландский дирхаунд (35-50 килограммов)

DeerhoundRhodry

Дирхаунд относится к борзым собакам. Раньше порода использовалась исключительно для загонной охоты. Сегодня питомцев заводят в качестве компаньонов. Несмотря на высокий рост, дирхаунды имеют достаточно скромный вес за счёт худощавого телосложения.

Кувас (40-52 килограмма)

SufficientAtmosphere

Кувас — древняя венгерская порода собак, использовавшаяся для охраны овец на пастбищах. Достаточно своевольна, может не проявлять интереса к играм и дрессировкам. Обожает наблюдать за окружающим миром со стороны. Ей нужен хозяин с опытом содержания охранных собак.

Сенбернар (38-55 килограммов)

ismellbull

Сенбернары — ласковые и добрые собаки, обожающие детей. Родина породы — Швейцарские Альпы. Ещё в одиннадцатом веке этих животных разводили при храме святого Бернара, благодаря чему они и получили такое название.

Комондор (40-60 килограммов)

reetesh88

Комондор имеет необычный шерстяной покров, за счёт чего его часто называют «собакой с дредами». Это отличный сторожевой пёс с выраженными охранными качествами. Комондор является потомком собак, которые прибыли вместе с кочевыми народами Венгрии и помогали им, охраняя их жилища и скот.

Ирландский волкодав (50-55 килограммов)

mac_is_crack

Элегантный красавец отличается спокойным и добрым нравом. Первые упоминания об этой собаке встречаются у одного из римских консулов в 391 году.

Ньюфаундленд (54-68 килограммов)

thedogist

Ньюфаундленд — это крупная порода, обожающая общение с человеком и другими животными. Первоначально использовалась в Канаде в качестве рабочей собаки. Однако со временем люди осознали, что она больше подходит на роль домашнего любимца, так как обладает крайне ласковым и дружелюбным характером. Несмотря на это, ньюфаундленд остаётся собакой, способной выдерживать серьёзные физические нагрузки. На лапах пёсика имеются перепонки, позволяющие ему отлично плавать.

Леонбергер (41-77 килограммов)

Best of Reddit / T-Daddy’s Drive Thru

Удивительно элегатная собака появилась в далёком 1846 году в Германии. Порода получила название в честь города, в котором была выведена. Её создатель скрестил ландсиров с сенбернарами, а затем добавил к получившемуся результату кровь большой пиренейской собаки. Благодаря этому, мир получил породу собак, напоминающую лохматого, отважного льва.

Неаполитанский мастиф (50-70 килограммов)

4themayor / JemimaHarrison

Неаполитанский мастиф — мощная собака, которая ранее принимала участие в сражениях на аренах Древнего Рима.

Кавказская овчарка (50-70 килограммов)

Enklave / deleted

Если вам нужен надежный охранник и персональный секьюрити, то кавказская овчарка — это питомец, который вам необходим. Этот вид собак отличается абсолютным бесстрашием. Считается одной из древнейших пород, которая ведёт своё происхождение от пастушьих собак.

Среднеазиатская овчарка (40-80 килограммов)

Alabay by “Beliy Ararat” Club / Legendary central asian shepherd CAO

Среднеазиатская овчарка или алабай — одна из немногих пород, которая не является продуктом селекции, а сформировалась самостоятельно. Родиной собаки — Средняя Азия. По подсчётам исследователей возраст породы составляет более 4000 лет.

Немецкий дог (63-79 килограммов)

YeAreaSaysYay

Немецкие доги — собаки, которые являются настоящими рекордсменами по росту и весу. Рост питомца нередко достигает 84-90 сантиметров при среднем весе в 70 килограммов. Владельцам стоит помнить, что доги никогда не осознают своих крупных габаритов, поэтому во время игры легко могут повалить человека на землю. Не стоит рассматривать этот жест в качестве агрессии. Доги крайне воспитанные и добродушные собаки.

Тоса-ину (40-90 килограммов)

Tosa-Inu

Тоса-ину или японский мастиф — преданная и очень умная собака, которая была выведена в конце 19 века в японской провинции Тоса для собачьих боёв. Сегодня это надёжный друг и охранник, имеющий достаточно упрямый характер. Поэтому владельцу нужно уделить должно внимание воспитанию собаки.

Тибетский мастиф (48-82 килограммов)

Kephrii

Тибетский мастиф — легендарная собака, обладающая удивительным умом и отменными охранными качествами. Раньше эта собака предано служила тибетским монахам и кочевникам. Первые сведения о представителях этой породы появились ещё в начале античных времён. Их качествами восхищался даже Аристотель.

Испанский мастиф (50-85 килограммов)

cassious64

Сложно найти более умную и работоспособную собаку, чем испанский мастиф. Пёсик был выведен от древних пастушьих и сторожевых пород, что позволило ему обзавестись отличными охранными качествами и выносливостью.

Бурбуль (60-90 килограммов)

emzoticofficial

Бурбуль — прирождённый атлет и охранник, который выводился специально для защиты человеческого имущества в виде скота и земель. В двадцатом веке порода находилась на грани исчезновения. Однако группе энтузиастов удалось восстановить популяцию бурбулей и убрать из характера породы природную злобность

Английский мастиф (60-115 килограммов)

tap1069 / squidsleuth

Английский мастиф — старинная английская порода собак, отличающаяся массивностью и атлетическим телосложением. Считается одной из самых крупнейших в мире. Несмотря на грозный вид, мастифы имеют очень дружелюбный и мягкий характер. Вес добрых великанов может достигать 100 килограммов. Особо крупные особи способны побить рекорд и добраться до отметки в 130 килограммов.

Источник: https://twizz.ru/16-porod-sobak-kotorye-yavlyayutsya-samymi-696390/?fbclid=IwAR1nzAKJ8pM9vd38y-bWfPo1iL7SNN7AePEX7NBDLJ0cb24q9EjVxNfQ31M