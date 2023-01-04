Странная история о Каменной голове Гватемалы

Несколько десятков лет назад глубоко в джунглях Гватемалы была обнаружена гигантская каменная голова. Лицо имело тонкие черты, тонкие губы и большой нос, а взгляд был устремлен в небо. Необычно то, что лицо было похоже на лицо европейца и не соответствовало внешне ни одной из коренных рас Америки. Таинственная находка быстро привлекла к себе внимание, но так же быстро и исчезла со страниц газет.

Впервые о ней стало известно, когда Оскар Рафаэль Падилья Лара, доктор философии, адвокат и нотариус, получил в 1987 году фотографию головы вместе с описанием того, что фотография была сделана в 1950-х годах владельцем земли, где была найдена голова, и что она находится “где-то в джунглях Гватемалы”.

Фотография и история были напечатаны в небольшой статье в бюллетене “Древнее небо”, которую прочитал известный исследователь и автор Дэвид Хэтчер Чайлдресс. Заинтересовавшись, он попытался узнать больше о загадочной каменной голове. Дэвид разыскал доктора Падилья, который сообщил, что нашел владельцев участка, семью Бинер, где был найден монолит. Как выяснилось, участок находился в 10 километрах от небольшой деревни Ла Демокрасия на юге Гватемалы.

Однако Падилья сказал, что когда он добрался до места, то обнаружил, что всё было уничтожено:

“Голова была разрушена революционерами около десяти лет назад. Мы обнаружили статую слишком поздно. Антиправительственные повстанцы использовали ее в качестве мишени. Это полностью изуродовало ее, примерно так же, как Сфинкс, которому в Египте турки отстрелили нос, только еще хуже. Глаза, нос и рот полностью исчезли”.

Падилья лишь смог примерно определить, что высота статуи составляет от 4 до 6 метров, а голова покоится на шее. Но новых изображений, пусть даже уже разрушенного памятника, он не предоставил. Падилья больше не возвращался на это место из-за вооруженных столкновений между правительственными войсками и повстанческими силами в этом районе.

Уничтожение головы привело к тому, что история быстро забылась, пока о ней в 2012 году не вспомнили кинематографисты, создавшие фильм “Откровения майя 2012 и далее”, которые использовали эту единственную фотографию, чтобы заявить, что инопланетяне контактировали с древними земными цивилизациями. Продюсер опубликовал документ, написанный гватемальским археологом Гектором Э. Маджиа, который заявлял:

“Я подтверждаю, что этот памятник не имеет никаких признаков цивилизации майя, науатль, ольмеков или любой другой доиспанской цивилизации. Он был создан необыкновенной и превосходной цивилизацией, обладающей потрясающими знаниями, о существовании которых нет никаких записей на этой планете.”

Однако фильм не только не помог в расследовании загадки монолита, но привел к противоположному эффекту – скептически настроенная аудитория расценила это как рекламный трюк. Даже подлинность письма гватемальского археолога было поставлено под сомнение и многие не поверили, что оно настоящее.

До сих пор неизвестно, существовала ли действительно эта таинственная голова или нет. Убедительных доказательств нет. С другой стороны, нет никаких доказательств того, что это подделка, а рассказ доктора Падилья – выдумка.

Итак, если предположить, что она была настоящей, то остаются вопросы: Откуда она взялась? Кто ее сделал? И почему?

Регион, где, как сообщается, была найдена каменная голова, Ла Демокрасия, на самом деле уже известен каменными головами, которые, как и исчезнувшая, также обращены к небу. Известно, что они были созданы цивилизацией ольмеков, которая процветала между 1400 и 400 годами до нашей эры. Сердцем ольмеков была территория в низменности Мексиканского залива, однако артефакты, конструкции, памятники и иконография в ольмекском стиле были найдены в местах, расположенных за сотни километров от центра ольмеков, включая Ла-Демокрасия.

Но есть одно отличие – каменная голова, изображенная на единственной фотографии 1950-х годов, не имеет общих черт или стиля с традиционными ольмекскими головами. Однажды, покойный Филипп Коппенс, бельгийский автор, радиоведущий и телекомментатор по вопросам альтернативной истории, пытался поднять вопрос о том, является ли эта каменная голова Гватемалы “аномалией ольмекского периода, или она принадлежит к другой – неизвестной – культуре, которая предшествовала ольмекам, и единственным артефактом которой, является голова, найденная доктором Падилья”.

Но, к сожалению, ответы так и не были найдены, а сама история единственной фотографии Каменной головы Гватемалы опять успешно забылась.

Остается надеяться, что какой-нибудь какой-нибудь амбициозный исследователь снова возьмет эту историю в руки и продолжит расследование, чтобы докопаться до истины.

Источник: https://etm-club.site/strannaya-istoriya-o-kamennoj-golove-gvatemaly/?fbclid=IwAR3pLT3dpCFd2PSx4hhRv3Prk0GJ4ed67dNgyvsUmJGXb19Q4rMhF2IlI9Q