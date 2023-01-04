Лучшие стрит-фото крупного конкурса, где фотограф поймал редкий кадр

И снова мы откопали для вас очередную подборку лучших работ престижного конкурса, где даже есть российские призеры! А все почему? До 2022 года в фотографии практически не было политики. Мы надеемся, что искусство и дальше сохранит статус нейтрально-политической силы, а мы продолжим вас радовать лучшими работами со всего мира. Итак, номинация "Стрит-фотография".

1 место — Хорал

Hakim Boulouiz, Швейцария

Некоторые улицы похожи на хорал. Несколько маленьких историй страсти, энергии, провокации, вибраций, ожидания и любви переплетаются внутри одной истории…

2 место — Без названия

MIKHAIL POTAPOV, Россия

3 место — Без названия

Stefano Lista, Италия

Призеры

Ça bouge

Alexandros Moridis, Бельгия

Ça bouge по-французски означает: он движется, он качается, он великолепен — что-то в этом роде. Франкоязычные граждане Брюсселя используют его, чтобы выразить свою радость по поводу чего-то, что им нравится — вечеринки, события, фестиваля.

Узнавать, что происходит в Брюсселе каждое лето, было для меня большим сюрпризом! Каждое лето город превращается в одну большую вечеринку с множеством сцен и разной музыкой! Лично я предпочитаю те, что с Хаусом, Электро!

Рестлинг

Neil Durham

Двое мужчин устраивают рестлинг под испанскую серенаду.

Покраска

Antoine Buttafoghi, Франция

Эта фотография была сделана в конце дня в маленьком городке Асьен (Франция). На съемку ушло всего несколько секунд.

День Святого Валентина

Eduard Korniyenko, Россия

Пары целуются во время флешмоба, организованного местным телеканалом накануне Дня святого Валентина в Ставрополе.

Назад, домой

Erberto Zani, Италия

На закате пара фермеров на мосту Ришикеша возвращаются домой со своими коровами. Мост словно висит в небе.

Человек-переработчик пластика

Gangfeng Wang, Китай

Этот человек загружал пластиковые бутылки из трех разных мест и доставлял их на конечную станцию сбора пластика. Он мог совершать три захода в день и зарабатывал около 30 юаней за раз. Это считалось неплохим доходом.

Переписка

Georg Worecki, Германия

Не делай фото

Georg Worecki, Германия

Бананомания

Hakim Boulouiz, Швейцария

Природа и культура остаются главными проблемами города сегодня.

Сладкая вата

Hakim Boulouiz, Щвейцария

Поколение…

Amir lavon, Израиль

В настоящее время подростки сильно изменились по сравнению с подростками прошлого. Это «технологическое» поколение. Для подростков в современном мире очень важны мобильные телефоны, интернет, музыка, фильмы, телевидение и видеоигры. Большинство из них предпочитают смотреть телевизор и играть в компьютерные игры, нежели читать книги.

О премии

Chromatic Awards — международный конкурс цветной фотографии, открытый как для профессионалов, так и для любителей. К участию приглашается любой желающий фотограф со всего мира, а жюри конкурса состоит и редакторов журналов, кураторов галерей, профессиональных агентов и другие специалистов отрасли.

Источник: https://dzen.ru/a/Y7RDnnpbCS6_6eUa