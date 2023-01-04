Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Лучшие стрит-фото крупного конкурса, где фотограф поймал редкий кадр

Eduard Korniyenko, Россия

И снова мы откопали для вас очередную подборку лучших работ престижного конкурса, где даже есть российские призеры! А все почему? До 2022 года в фотографии практически не было политики. Мы надеемся, что искусство и дальше сохранит статус нейтрально-политической силы, а мы продолжим вас радовать лучшими работами со всего мира. Итак, номинация "Стрит-фотография".

1 место — Хорал

Hakim Boulouiz, Швейцария

Hakim Boulouiz, Швейцария

Некоторые улицы похожи на хорал. Несколько маленьких историй страсти, энергии, провокации, вибраций, ожидания и любви переплетаются внутри одной истории…

2 место — Без названия

MIKHAIL POTAPOV, Россия

MIKHAIL POTAPOV, Россия

3 место — Без названия

Stefano Lista, Италия

Stefano Lista, Италия

Призеры

Ça bouge

Alexandros Moridis, Бельгия

Alexandros Moridis, Бельгия

Ça bouge по-французски означает: он движется, он качается, он великолепен — что-то в этом роде. Франкоязычные граждане Брюсселя используют его, чтобы выразить свою радость по поводу чего-то, что им нравится — вечеринки, события, фестиваля.

Узнавать, что происходит в Брюсселе каждое лето, было для меня большим сюрпризом! Каждое лето город превращается в одну большую вечеринку с множеством сцен и разной музыкой! Лично я предпочитаю те, что с Хаусом, Электро!

Рестлинг

Neil Durham

Neil Durham

Двое мужчин устраивают рестлинг под испанскую серенаду.

Покраска

Antoine Buttafoghi, Франция

Antoine Buttafoghi, Франция

Эта фотография была сделана в конце дня в маленьком городке Асьен (Франция). На съемку ушло всего несколько секунд.

День Святого Валентина

Eduard Korniyenko, Россия

Eduard Korniyenko, Россия

Пары целуются во время флешмоба, организованного местным телеканалом накануне Дня святого Валентина в Ставрополе.

Назад, домой

Erberto Zani, Италия

Erberto Zani, Италия

На закате пара фермеров на мосту Ришикеша возвращаются домой со своими коровами. Мост словно висит в небе.

Человек-переработчик пластика

Gangfeng Wang, Китай

Gangfeng Wang, Китай

Этот человек загружал пластиковые бутылки из трех разных мест и доставлял их на конечную станцию сбора пластика. Он мог совершать три захода в день и зарабатывал около 30 юаней за раз. Это считалось неплохим доходом.

Переписка

Georg Worecki, Германия

Georg Worecki, Германия

Не делай фото

Georg Worecki, Германия

Georg Worecki, Германия

Бананомания

Hakim Boulouiz, Швейцария

Hakim Boulouiz, Швейцария

Природа и культура остаются главными проблемами города сегодня.

Сладкая вата

Hakim Boulouiz, Щвейцария

Hakim Boulouiz, Щвейцария

Поколение…

Amir lavon, Израиль

Amir lavon, Израиль

В настоящее время подростки сильно изменились по сравнению с подростками прошлого. Это «технологическое» поколение. Для подростков в современном мире очень важны мобильные телефоны, интернет, музыка, фильмы, телевидение и видеоигры. Большинство из них предпочитают смотреть телевизор и играть в компьютерные игры, нежели читать книги.

О премии

Chromatic Awards — международный конкурс цветной фотографии, открытый как для профессионалов, так и для любителей. К участию приглашается любой желающий фотограф со всего мира, а жюри конкурса состоит и редакторов журналов, кураторов галерей, профессиональных агентов и другие специалистов отрасли.

Источник: https://dzen.ru/a/Y7RDnnpbCS6_6eUa

04.01.2023 - Posted by | Креатив...

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