Лучшие стрит-фото крупного конкурса, где фотограф поймал редкий кадр
И снова мы откопали для вас очередную подборку лучших работ престижного конкурса, где даже есть российские призеры! А все почему? До 2022 года в фотографии практически не было политики. Мы надеемся, что искусство и дальше сохранит статус нейтрально-политической силы, а мы продолжим вас радовать лучшими работами со всего мира. Итак, номинация "Стрит-фотография".
1 место — Хорал
Hakim Boulouiz, Швейцария
Некоторые улицы похожи на хорал. Несколько маленьких историй страсти, энергии, провокации, вибраций, ожидания и любви переплетаются внутри одной истории…
2 место — Без названия
MIKHAIL POTAPOV, Россия
3 место — Без названия
Stefano Lista, Италия
Призеры
Ça bouge
Alexandros Moridis, Бельгия
Ça bouge по-французски означает: он движется, он качается, он великолепен — что-то в этом роде. Франкоязычные граждане Брюсселя используют его, чтобы выразить свою радость по поводу чего-то, что им нравится — вечеринки, события, фестиваля.
Узнавать, что происходит в Брюсселе каждое лето, было для меня большим сюрпризом! Каждое лето город превращается в одну большую вечеринку с множеством сцен и разной музыкой! Лично я предпочитаю те, что с Хаусом, Электро!
Рестлинг
Neil Durham
Двое мужчин устраивают рестлинг под испанскую серенаду.
Покраска
Antoine Buttafoghi, Франция
Эта фотография была сделана в конце дня в маленьком городке Асьен (Франция). На съемку ушло всего несколько секунд.
День Святого Валентина
Eduard Korniyenko, Россия
Пары целуются во время флешмоба, организованного местным телеканалом накануне Дня святого Валентина в Ставрополе.
Назад, домой
Erberto Zani, Италия
На закате пара фермеров на мосту Ришикеша возвращаются домой со своими коровами. Мост словно висит в небе.
Человек-переработчик пластика
Gangfeng Wang, Китай
Этот человек загружал пластиковые бутылки из трех разных мест и доставлял их на конечную станцию сбора пластика. Он мог совершать три захода в день и зарабатывал около 30 юаней за раз. Это считалось неплохим доходом.
Переписка
Georg Worecki, Германия
Не делай фото
Georg Worecki, Германия
Бананомания
Hakim Boulouiz, Швейцария
Природа и культура остаются главными проблемами города сегодня.
Сладкая вата
Hakim Boulouiz, Щвейцария
Поколение…
Amir lavon, Израиль
В настоящее время подростки сильно изменились по сравнению с подростками прошлого. Это «технологическое» поколение. Для подростков в современном мире очень важны мобильные телефоны, интернет, музыка, фильмы, телевидение и видеоигры. Большинство из них предпочитают смотреть телевизор и играть в компьютерные игры, нежели читать книги.
О премии
Chromatic Awards — международный конкурс цветной фотографии, открытый как для профессионалов, так и для любителей. К участию приглашается любой желающий фотограф со всего мира, а жюри конкурса состоит и редакторов журналов, кураторов галерей, профессиональных агентов и другие специалистов отрасли.
Источник: https://dzen.ru/a/Y7RDnnpbCS6_6eUa
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