Лучшие снимки животных — 2022
Лошади на конном заводе в немецком Верхайме
Фото: AP/ТАСС
Лебедь в парке Анкары, Турция
Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images
Черношейные журавли в Национальном природном заповеднике в Китае
Фото: Zuma/ТАСС
Голуби на площади в колумбийской Боготе
Фото: AP/ТАСС
Львы в Национальном парке Найроби
Фото: Zuma/ТАСС
Калифорнийский суслик лакомится клубникой на юго-западе штата Орегон
Фото: Zuma/ТАСС
Кокер-пудель во время шторма в Хичаме, Великобритания
Фото: imago/ТАСС
Стадо овец в заснеженном поле в турецком Ване
Фото: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images
Парад такс в Санкт-Петербурге
Фото: EPA/Vostock-photo
Пеликан на озере Дойран в Северной Македонии
Фото: EPA/Vostock-photo
Медузы в аквариуме Токио
Фото: David Mareuil/Anadolu Agency via Getty Images
Центр изучения и разведения гигантской панды в провинции Сычуань, Китай
Фото: Xu Jun/VCG via Getty Images
Ежегодный фестиваль Las Luminarias в испанской деревне Сан-Бартоломе
Фото: AP/ТАСС
Фестиваль редких пород денди-динмонт-терьеров в Шотландии
Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images
Серый гусенок на болотах английского Глостершира
Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images
Чернохвостая луговая собачка в Магдебургском зоопарке в Германии
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images
Жираф в заповеднике Масаи-Мара на юге Кении
Фото: Steffen Trumpf/picture alliance via Getty Images
Битва белок за кормушку. Штат Мэн, США
Фото: AP/ТАСС
Покрытая пыльцой пчела во Франкфуртском ботаническом саду
Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images
Лемур с замороженными фруктами в сафари-парке Блэр Драммонд в Шотландии
Фото: AP/ТАСС
Ярмарка ослов в Мексике
Фото: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images
Золотой тамарин в парке бабочек немецкого Лютерштадт-Виттенберга
Фото: Waltraud Grubitzsch/picture alliance via Getty Images
Чайки в Гамбурге
Фото: DPA/ТАСС
Национальная выставка собак в Оуксе, штат Пенсильвания
Фото: Mark Makela/Getty Images
Птица в снегу. Дацин, Китай
Фото: VCG via Getty Images
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6102/63155
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