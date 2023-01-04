Лучшие снимки животных — 2022

Лошади на конном заводе в немецком Верхайме

Фото: AP/ТАСС

Лебедь в парке Анкары, Турция

Фото: Evrim Aydin/Anadolu Agency via Getty Images

Черношейные журавли в Национальном природном заповеднике в Китае

Фото: Zuma/ТАСС

Голуби на площади в колумбийской Боготе

Фото: AP/ТАСС

Львы в Национальном парке Найроби

Фото: Zuma/ТАСС

Калифорнийский суслик лакомится клубникой на юго-западе штата Орегон

Фото: Zuma/ТАСС

Кокер-пудель во время шторма в Хичаме, Великобритания

Фото: imago/ТАСС

Стадо овец в заснеженном поле в турецком Ване

Фото: Ozkan Bilgin/Anadolu Agency via Getty Images

Парад такс в Санкт-Петербурге

Фото: EPA/Vostock-photo

Пеликан на озере Дойран в Северной Македонии

Фото: EPA/Vostock-photo

Медузы в аквариуме Токио

Фото: David Mareuil/Anadolu Agency via Getty Images

Центр изучения и разведения гигантской панды в провинции Сычуань, Китай

Фото: Xu Jun/VCG via Getty Images

Ежегодный фестиваль Las Luminarias в испанской деревне Сан-Бартоломе

Фото: AP/ТАСС

Фестиваль редких пород денди-динмонт-терьеров в Шотландии

Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Серый гусенок на болотах английского Глостершира

Фото: Ben Birchall/PA Images via Getty Images

Чернохвостая луговая собачка в Магдебургском зоопарке в Германии

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/picture alliance via Getty Images

Жираф в заповеднике Масаи-Мара на юге Кении

Фото: Steffen Trumpf/picture alliance via Getty Images

Битва белок за кормушку. Штат Мэн, США

Фото: AP/ТАСС

Покрытая пыльцой пчела во Франкфуртском ботаническом саду

Фото: Frank Rumpenhorst/picture alliance via Getty Images

Лемур с замороженными фруктами в сафари-парке Блэр Драммонд в Шотландии

Фото: AP/ТАСС

Ярмарка ослов в Мексике

Фото: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images

Золотой тамарин в парке бабочек немецкого Лютерштадт-Виттенберга

Фото: Waltraud Grubitzsch/picture alliance via Getty Images

Чайки в Гамбурге

Фото: DPA/ТАСС

Национальная выставка собак в Оуксе, штат Пенсильвания

Фото: Mark Makela/Getty Images

Птица в снегу. Дацин, Китай

Фото: VCG via Getty Images

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6102/63155