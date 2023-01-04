Как тяга человека к спиртному породила сельское хозяйство, и Кто придумал пиво

Большинство исторических источников говорит, что впервые пиво начали производить в Баварии в 1400-х годах. Варили его монахи, которые летом хранили его в ледяных альпийских пещерах. Новая находка археологов опровергает эту историческую истину. Исследователи обнаружили в Южной Америке керамические сосуды, на стенках которых есть следы дрожжей, используемых для приготовления пива. Кроме того, учёные заявляют, что именно производство алкоголя вынудило человека вести сельское хозяйство. Почему они сделали такой вывод и правда ли, что пиво придумали индейцы — далее в обзоре.

Пиво и цивилизация

Доисторические дрожжи, которые использовали для приготовления пива в Европе, были обнаружены в Ирландии. Археологи нашли их в образцах почвы, взятых в кампусе ирландского университета. Так когда же человечество начало вкушать «сок радости» и как это повлияло на религию и культуру общества?

Алкоголь издавна использовался не только на торжествах, но и при проведении различных религиозных церемоний.

Археологи находили свидетельства производства алкоголя и раньше. Ещё в 2014 году в одной из пещер, недалеко от Хайфы, на территории современного Израиля, обнаружили 13000-летние остатки спиртосодержащего продукта на основе пшеницы и ячменя. Тогда учёные и заявили, что «пиво подарило нам цивилизацию». Во многих именитых изданиях под этим названием была опубликована статья с соответствующими научными исследованиями. На основе полученных данных, некоторые исследователи полагают, что, возможно, стремление к употреблению алкогольных напитков привело к развитию сельского хозяйства и цивилизации в целом. То есть люди начали выращивать злаковые ради производства алкоголя.

Учёные сделали вывод, что ради производства алкоголя люди вынуждены были начать возделывать землю.

Бавария — официальная родина светлого пива

Химический анализ кувшинов, обнаруженных в неолитической деревне Цзяху в провинции Хэнань на севере Китая, показал, что ещё около 10 тысяч лет назад там производили и употребляли ферментированные напитки. Готовились они обычно из винограда, ягод боярышника, мёда и риса. Примерно в то же время на всём Ближнем Востоке начали производить виноградное вино и ячменное пиво.

Археологи проводят раскопки в пещере Ракефет, где были обнаружены следы самого древнего пива в мире, август 2018 год.

Официально отправной точкой пивоварения принято считать бенедиктинский монастырь аббатства Вайнштефан (Kloster Weihenstephan) в Баварии. Это самая южная из всех германских земель. Старейшая в мире пивоварня находится на территории этого монастыря и функционирует она с 1400 года. Летом монахи хранили пиво в прохладных альпийских пещерах. Утверждённый ещё 5 веков назад рецепт предписывает использовать для приготовления пенного напитка только ячмень, хмель и воду (дрожжи были добавлены туда позже).

Вид с воздуха на старейшую пивоварню в мире, Вайнштефан, Фрайзинг, Бавария, Германия.

Вид дрожжей, который традиционно используется при варении пива лагер в Баварии называется «Saccharomyces pastorianus». Это аллополиплоидные дрожжи, сегодня их используют для приготовления пива повсеместно. Мало кто знает, что эти дрожжи являются гибридом двух видов «Saccharomyces cerevisiaе» и «Saccharomyces eubayanus». Доктор Хосе Пауло Сампайо выявил, что наибольшая доля генетического разнообразия «Saccharomyces eubayanus» находится в Южной Америке. Штаммов этого вида дрожжей в Европе никогда обнаружено не было. Это был тот самый давно утерянный предок современных дрожжей, которые необходимы для производства пива. Остатки подобного продукта и были обнаружены в своё время в кампусе ирландского университета.

Прародитель европейских дрожжей был обнаружен на стенках керамических сосудов, найденных в Южной Америке.

Индейцы придумали пиво

Учёные всерьёз задались вопросом: откуда же дрожжи этого вида взялись в Европе? После целого ряда экспериментов и взятия образцов в различных местах, исследователи выяснили, что у этих видов общий предок, который появился здесь в Средние века. Археологи провели раскопки в Темуко, Чили, к северу от Патагонии. Остатки 1000-летней глиняной посуды показали, что в Южной Америке в древности варили пиво. Так что индейцы придумали пенное!

Национальный парк Толхуака, Темуко, Чили.

В Европу же пивные дрожжи «приехали» скорее всего на корабельных досках, бочках, сделанных из южноамериканских деревьев, или на животных. Возможно, также, что они попали туда по Шёлковому пути из Тибета. Как бы то ни было, эти грибки колонизировали весь мир! Ну, или, по-крайней мере, все его пивоварни.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/301222/55113/