Зимняя буря в Калифорнии: 50000 домов без электричества.

Фото: Associated Press

50000 домов остались без электричества в американском штате Калифорния в результате мощной зимней бури, приведшей к наводнениям и селевым потокам.

В Сан-Франциско за 31 декабря выпало почти 14 сантиметров осадков, этот день стал самым дождливым за последние 28 лет. Западное побережье США готовится к новому удару стихии, пик бури придется на 3-4 января.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/3jan2023/winter_storm.html