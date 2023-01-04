Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Зимняя буря в Калифорнии: 50000 домов без электричества.

Фото: Associated Press

50000 домов остались без электричества в американском штате Калифорния в результате мощной зимней бури, приведшей к наводнениям и селевым потокам.

В Сан-Франциско за 31 декабря выпало почти 14 сантиметров осадков, этот день стал самым дождливым за последние 28 лет. Западное побережье США готовится к новому удару стихии, пик бури придется на 3-4 января.

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/3jan2023/winter_storm.html

04.01.2023 - Posted by | Природа... |

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