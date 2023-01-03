Художник-гиперреалист рисует живые портреты
В мире есть много замечательных художников, но требуется особый талант, чтобы изображать людей так же реалистично, как это делает Мэйор Оладжиде. Нигерийский художник известен своими гиперреалистичными рисунками, которые он создает исключительно простыми карандашами.
Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/klassicheskaya-zhivopis/35917-hudozhnik-giperrealist-risuet-zhivye-portrety-28foto.html
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