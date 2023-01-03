«Хижины-ракушки» – уникальный образец самобытного зодчества африканского племени

Даже из глины и мусора можно создать уникальные жилища, о чем свидетельствуют традиционные дома, которые издревле строят африканские племена, живущие на севере Камеруна. Конусообразные строения, которые называют Case Obus, а местные жители толеками (они же «Хижина-ракушка»), постепенно изживают себя, но те, что остались, превратились в колоритную туристическую достопримечательность и не перестают очаровывать любителей путешествий своей самобытностью и рациональностью.

1. Истоки самобытного искусства строительства домов из глины

«Хижины-ракушки» – уникальный образец самобытного зодчества африканского племени мусгум (Maga, Камерун). | Фото: maison-monde.com.

Всем, кому довелось побывать в пригороде Мага (Maga), расположенном на севере Камеруна, не могли не заметить удивительные сооружения, достигающие 20 метровой высоты. Эти конической формы хижины, возведенные из того, что в буквальном смысле валяется под ногами (включая навоз), не перестают удивлять даже самых искушенных путешествующих, которые подобных архитектурных шедевров не могли видеть ни в одной стране мира.

«Хижины-ракушки» конической формы можно увидеть только западной части Камеруна (Maga, Африка). | Фото: bigpicture.ru.

К сожалению, самобытные объекты, являющиеся ярким примером традиционного зодчества представителей племени Mousgoum (мусгум), оказались на грани исчезновения, ведь глина и мусор не самый надежный строительный материал, который может противостоять невзгодам. Жилища, получившие название Case Obus, местные жители их называют Teleuk, что в переводе означает «Хижина-ракушка», являются частью архитектурного и культурного богатства Камеруна.

Многие традиционные дома племени мусгум превратились в руины, ведь глина не самый крепкий строительный материал (Case Obus, Камерун). | Фото: bigpicture.ru.

Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что своим названием эти великолепные сооружения обязаны конической форме, испещренной многочисленными канавками, которые при строительстве служат и подмостками, и контрфорсами, и водосточной системой. При этом для возведения подобного чуда архитектуры не требовались создание мощного фундамента или опалубки, что упрощало и удешевляло процесс строительства, а вот сроки зависели от высоты объекта (могут варьироваться от 3 до 20 метров). Учитывая доступность строительных материалов все жители племени могли позволить иметь собственное жилище, включая, обустройство подворья, где хозяйственные постройки и даже ограждения сделаны по той же технологии, что и дом.

Представители племени мусгум, осевшие между Чадом и Камеруном, выработали собственную технологию строительства жилищ и хозяйственных построек (Case Obus, Maga).

Народ мусгум в поймах рек, расположенных между Чадом и Камеруном (в Центральной Африке) поселился более 300 лет назад. Отсутствие древесины и природного камня вынудило разработать особенную технологию строительства целых усадебных комплексов. Поскольку мужчинам разрешалось иметь несколько жен, подворье мусгумов состояло из пяти хижин. Одна – являлась жилищем для главы семьи, две – для женщин, еще по одной – выступали в качестве кухни и сарая для скота, также было предусмотрено место для строительства дополнительных жилых единиц (для любой новой жены, подросших сыновей и невесток). Все избы соединялись глиняной стеной с дверью, закрывавшейся на ночь, замыкая двор. В центре круглого подворья всегда находился амбар, где хранились продукты.

2. Технология строительства «Хижин-ракушек»

Для строительства телеук не понадобятся ни инструменты, ни редкие строительные материалы (Maga, Камерун). | Фото: traditions-afripedia.fandom.com.

Без фундамента, без строительных лесов, без арматуры, без циркуля и других измерительных инструментов, архитектура племени мусгум удивляет своей простотой конструкции. Тем не менее, этот уникальный шедевр местной инженерии, возможен только благодаря строгим процессам строительства и точным пропорциям материалов, входящих в раствор. Телеук, который может достигать 20 м в высоту и иметь наземную окружность диаметром более 7 м, строится путем накладывания последовательных слоев раствора, представляющего собой смесь земли, соломы/водорослей или сена, воды и органического клея (экскрементов животных, рыбьего жира и т. д.), обеспечивающего надежное сцепление и водонепроницаемость.

Хижина Case Obus сужается к вершине строения, в которой создают «дымовое отверстие» (Maga, Камерун).

Как правило, толщина стен у основания достигает 50 см, но чем выше поднимается строение, тем тоньше она становится и даже может доходить критической толщины – 5 см. Стены сходятся, образуя купол, на вершине которого оставлено отверстие (около 40 см). Именно через него выходит дым от огня, на котором готовят пищу или обогреваются, также обеспечивается вентиляция и освещение внутреннего пространства. Это отверстие во время дождей закрывают плитой или котелком, чтобы вода не попадала в дом.

Дверные проемы имеют форму замочной скважины (Case Obus, Камерун). | Фото: gueratraveltchad.org.

В процессе выкладывания слоев глинистого раствора, которому дают высыхать при достижении 30 см (не более), создается и оригинальная дверь, имеющая форму замочной скважины (узкая на уровне коленей и, расширяющаяся в области плеч). Учитывая время, за которое высыхает каждый слой глины, строительство хижины занимает не менее 6 месяцев, и то, если высота хижины не превышает стандартные 7-8 метров.

Натуральные материалы, правильная форма и нужная толщина стен способствуют высокой энергоэффективности хижин (Case Obus, Камерун). | Фото: traditions-afripedia.fandom.com.

Архитектурный комплекс Case Obus в сезон дождей преображается, хотя и рискует потерять несколько объектов (Maga, Камерун).

Также стоит отметить, что обманчиво низкотехнологичная методика строительства, предусматривает высокую энергоэффективность. Хижины спроектированы так, чтобы максимизировать тепловые преимущества строительных материалов, позволяя сохранять естественную прохладу даже в самые жаркие дни. При этом хижины телеук — это замечательное, экологически устойчивое сооружение, построенное только из натуральных материалов, которые на 100% пригодны для повторного использования и полностью биоразлагаемы.

Интересный факт: После смерти главы семейства мусгум его хоронят в собственной хижине. Двери заколачивают, а купол жилища закрывают особым образом, чтобы никто не мог поселиться в этом доме.

3. Декорирование и обустройство телеук

Фактура строений может отличаться друг от друга формой и направлением выпуклых деталей и канавок, которые выступают в роли водосточных желобов и ступеней для подъема к вершине (Case Obus, Камерун).

Впечатляющему внешнему виду каждого строения стоит уделить особое внимание. Текстурирование фасадов купольных домов несет не столько эстетическую миссию, сколько практическую. Фактурные элементы, в виде канавок и выпуклых деталей выступают в роли водосточных желобов, обеспечивающих максимально быстрый сток воды, которая не успевает повредить натуральное покрытие. Плюс ко всему, они могут служить надежными ступенями, позволяющими добраться до вершины строения или до поврежденной части оболочки, чтобы ее отремонтировать или попросту покрыть новым слоем глины стены, если возникает такая необходимость.

Некоторые подворья украшены красочными рисунками и геометрическими узорами (Case Obus, Камерун). | Фото: gueratraveltchad.org.

Оригинальные хижины могут быть украшены яркими рисунками или геометрическими узорами. В этом деле реализовывают свой творческий потенциал женщины, которые оттачивают мастерство, создавая уникальные фасады. «Настенное искусство», чаще всего, отражает род деятельность большого семейства мусгумов (охоту, рыбалку, ремесло и т. д.) и еще они служили оберегом усадьбы.

Все строения Case Obus располагались строго с иерархией общинного уклада (Maga, Камерун). | Фото: bigpicture.ru.

Планировка внутреннего пространства каждой хижины соответствовала ее предназначению. Лучший дом занимал глава семьи, самое большое строение предназначалось для скота, а центральное – для хранения урожая/продуктов. Нехитрое зонирование внутри помещений также определялось функционалом и принадлежностью дома. В кухне, например, главенствующее место занимал очаг, где готовили пищу, в женских же хижинах помимо спальных мест и уголков рукоделия, для детей отводились игровые зоны.

https://www.youtube.com/watch?v=KzRmcxAPiPI

4. «Хижины-ракушки» под угрозой исчезновения

«Хижины-ракушки» стали популярной туристической достопримечательностью (Maga, Камерун).

Самобытные шедевры зодчества африканских племен несмотря на аутентичность и абсолютную уникальность находятся на грани полного исчезновения. Единственное место в Африке, где частично сохранилось поселение мусгум является пригород Мага в департаменте Майо-Данай. Эти строения никак нельзя назвать древними, хоть и созданы по забытой технологии. Некоторые Case Obus появились на месте разрушенных объектов в 70-х годах прошлого века, хотя и они чуть было не исчезли с лица земли еще в 1930-х. Негативное воздействие природы в сочетании с оттоком молодежи из подобных селений, а также отсутствие финансирования в период, когда постройки уже стали туристической достопримечательностью не лучшим образом сказались на сохранности памятников древнеафриканского народного зодчества.

Несколько древних поселений отстроили заново и превратили в аутентичный археологический памятник (Case Obus, Камерун).

Стоит отметить, что благодаря стараниям USAID – высшему федеральному органу государственного управления США в области оказания помощи за рубежом, в 1996-1997 годах прошла масштабная реконструкция остатков глиняных хижин (большинство были построены заново) и удалось остановить процесс разрушения. Эту инициативу поддержали на местном уровне, организовав мастерскую-школу, которую курирует неправительственная организация «Наследие без границ». Несмотря на то, что секрет древней технологии не сохранился современные мастера, справляются с задачей строительства «Хижин-ракушек» не хуже, популяризируя забытую методику устойчивого строительства. На данный момент по образу и подобию селений племени мусгум созданы аутентичные архитектурные комплексы в коммуне Мурле, Бангулап и в Пуссе, соответствующие традиционному планированию и методу строительства. Эти памятники народных традиций включены во многие туристические маршруты Камеруна.

Источник: https://novate.ru/blogs/020123/65144/?fbclid=IwAR23RsKyVhT3ihsMM4TO6vQlSwrP-QHtuiLn9XsRu09PU39iDZkIxHItMlI