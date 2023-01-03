Памяти великого Пеле: Как футболист заставил бразильцев учиться грамоте и какую награду считал самой важной в своей жизни

29 декабря 2022 года покинул этот мир великий Пеле. Он был настоящей легендой и культовой личностью не только для бразильского, но и для мирового футбола. На него хотели быть похожими миллионы мальчишек во всём мире. Даже оставив свою футбольную карьеру, Пеле продолжал заниматься развитием этого вида спорта, возведя его в ранг национальной идеи. Лучший футболист XX века завоевал множество титулов, он трижды становился чемпионом мира, но всё же самой важной в своей жизни он считал награду, которая не была связана с футболом.

Несбывшаяся мечта

Пеле в детстве.

Эдсон Арантис ду Насименту (настоящие имя и фамилия) был старшим сыном в семье, где, кроме него, росли ещё трое детей. Отец в прошлом занимался футболом, но не смог сделать карьеру в спорте из-за полученной травмы, поэтому служил в больнице санитаром, мама же занималась домом и семьёй. А Эдсон в детстве даже не думал о футболе, он хотел стать лётчиком, поднимать ввысь большие самолёты и смотреть сверху на мир. Тем более что мама отчаянно не желала видеть сына футболистом, слишком близко к сердцу она восприняла травму мужа, а впоследствии, когда Эдсон всё же занялся спортом, она не смотрела ни единого матча с его участием, ни в детских турнирах, ни в большом футболе.

Пеле в детстве.

Уже в начальной школе мальчик начал играть, да к тому же так мастерски, что очень быстро снискал славу лучшего футболиста. Ровесники с удивлением наблюдали за тем, какие трюки мог проделывать этот шустрый мальчишка с мячом, как стремительно он передвигался по полю и красиво вкатывал мячи в ворота соперников. Тогда за ним и закрепилось прозвище Пеле, под которым и прославился футболист. Впоследствии он напишет в своей автобиографии о том, что никто не знает, почему его назвали именно Пеле, ведь в португальском языке нет такого слова. Зато много лет спустя футболист узнает о том, что на иврите его псевдоним означает «чудо».

Пеле.

Семья Пеле была очень бедной, поэтому мальчик уже с ранних лет знал цену деньгам. Он чистил обувь прохожим на улицах, подрабатывал официантом, а в свободное время брал уроки футбола у отца, используя вместо мяча набитый и перевязанный нитками носок или даже большой грейпфрут. А в школе, когда в его руки попал футбольный мяч, он показывал настоящие чудеса. Тренер Валдемар де Брито просто не мог не обратить внимание на талантливого мальчишку, тем более что в прошлом он сам играл за сборную Бразилии. Именно он и привёл за руку своего воспитанника в клуб «Сантос», уверенно заявив руководству о том, что этот мальчик станет лучшим футболистом мира и прославит Бразилию. С парнем после просмотра заключили долгосрочный контракт, и он с тех пор стал главным кормильцем семьи.

Пеле.

За месяц до своего 16-летия Пеле впервые вышел на поле в составе команды и забил свой первый гол в официальном матче. Ему ещё не исполнилось 17, когда его впервые включили в состав сборной страны, и вскоре он отправился на чемпионат мира по футболу. Всего их будет в его жизни четыре, и он трижды станет чемпионом. Мечта Пеле о небе не сбылась, зато исполнилась другая: он смог вытащить из нищеты всю семью, а гордилась знаменитым футболистом вся страна

Легенда футбола

Пеле.

Уже во время первого своего мундиаля Пеле покорил своей игрой весь мир. Сборная страны в тот год в первый раз выиграла золотой кубок, а о юном талантливом футболисте заговорил весь мир. Юноша вполне мог зазнаться, «сбавить обороты» и почивать на лаврах, ведь в подобном возрасте далеко не каждый спортсмен добивался такого успеха. Но Пеле был сделан из другого теста. Он точно знал, что удача сопутствует тем, кто не останавливается на достигнутом, а продолжает упорно трудиться.

Пеле.

Пеле постоянно оттачивал свою технику, никогда не позволял себе тренироваться вполсилы. Он занимался упорно и настойчиво, словно от каждой тренировки зависела его жизнь. На поле же он был стремителен и точен, не пытался перетягивать одеяло на себя, он был командным игроком и не уставал повторять: победа в каждом матче – это результат коллективных усилий, а не одного талантливого спортсмена.

Пеле.

Во время следующего мундиаля в 1962 году сборная Бразилии подтвердила свой чемпионский титул, а Пеле после этого страстно желали заполучить «Реал», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Но правительство Бразилии не оставило зарубежным командам ни единого шанса на приобретение талантливого игрока. Пеле официально объявили национальным достоянием ради того, чтобы он не уехал за границу. Следующий ЧМ для сборной Бразилии оказался неудачным, а Пеле не смог в полной мере проявить себя из-за полученных травм. Но в 1970-м он снова вышел на поле в хорошей форме, и команда в третий раз стала чемпионом мира, получив право оставить золотой кубок у себя навсегда. Несомненно, большая заслуга в этом была лично Пеле.

Самая главная награда

Пеле.

До сих пор никто не смог превзойти его: Пеле сыграл за сборную страны 92 матча и забил 77 голов. К тому же он играл ещё и за родной «Сантос», становившийся не раз чемпионом Бразилии и Южной Америки. Пеле собирался проститься с футболом, но из-за финансовых проблем вынужден был вернуться в спорт. Он заключил контракт с американским клубом «Космос», став самым высокооплачиваемым футболистом мира. Благодаря его игре в этом клубе популярность европейского футбола в США многократно возросла. В 1977 году легендарный футболист всё же завершил свою спортивную карьеру. И сделал он это также красиво, как играл: он вышел на поле в матче между «Сантосом» и «Космосом», но в одном тайме Пеле был в форме родной бразильской команды, а в другом – американской.

Пеле.

Перестав играть, он не сидел без дела. Наконец, он получил аттестат о среднем образовании, ведь в юности он, начав играть, так и не смог завершить учёбу в школе. После этого он поступил в университет и окончил его с дипломом экономиста. Он снимался в кино, занимался популяризацией футбола, был послом ООН по вопросам экологии, вошёл в список «100 самых влиятельных людей мира», был министром спорта Бразилии. Легендарный футболист обладал множеством титулов и наград, но самая главная из них, которую он особенно ценил, не была прямо связана с футболом.

Пеле.

В 1965 году футболист выпустил автобиографическую книгу «Я – Пеле». Она не залёживалась на прилавках, в Бразилии её раскупали, как горячие пирожки. Но главным были вовсе не высокие продажи автобиографии спортсмена. Миллионы бразильцев, которые не умели читать и писать, стали учиться грамоте, чтобы не упустить ни малейшей детали автобиографии своего кумира. Министерство просвещения Бразилии вручило Пеле за вклад в дело повышения грамотности золотую медаль. Именно этой наградой гордился Пеле больше всего и считал её самой важной своей победой в жизни.

Шаг в вечность

Пеле.

Имя Пеле золотыми буквами вписано в историю мирового футбола, он навсегда останется в сердцах миллионов людей. К сожалению, последний год своей жизни спортсмен очень болел. Осенью 2021 года у него диагностировали онкологическое заболевание кишечника. Успешно проведённая операция и последовавшая за ней химиотерапия давали неплохой шанс на выздоровление, но уже в начала 2022 года потребовался очередной курс лечения. В стадию устойчивой ремиссии болезнь вывести не удалось, а организм Пеле перестал реагировать на лекарства и процедуры.

Пеле.

В конце ноября он снова попал в больницу, однако врачи уже мало чем могли ему помочь, поэтому они лишь поддерживали его и старались не допускать сильных болей. Надежды на выздоровление не было уже никакой, а незадолго до ухода великого Пеле у его кровати в госпитале собрались все близкие, чтобы проститься с дорогим человеком. 29 декабря 2022 года легендарный футболист покинул этот мир. В Бразилии по этому поводу был объявлен трёхдневный национальный траур.

Пеле.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/301222/55120/