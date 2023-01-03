Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Лучшие фотографии с конкурса дикой природы 2022

Лучшие фотографии с конкурса дикой природы 2022

Продолжаем подводить итоги уходящего года. Сегодня в объективе победители конкурса фотографий дикой природы 2022 (Wildlife photographer of the year 2022).

Смотрим потрясающие снимки.

Самку серого волка, бегущаю рысью вдоль береговой линии на западном побережье острова Ванкувер, Британская Колумбия, Канада. (Фото Bertie Gregory):

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Лисицы на северном побережье острова Принца Эдуарда в Канаде. (Фото Brittany Crossman):

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Фламинго в биосферном заповеднике Риа-Лагартос на полуострове Юкатан в Мексике. (Фото Claudio Contreras Koob):

03

Граффити на стене в городе Корелла на севере Испании. (Фото Eduardo Blanco Mendizabal):

04

Белый медведь на побережье Гудзонова залива в Канаде. (Фото Martin Gregus):

05

Две самки и самец золотистой курносой обезьяны жмутся друг к другу, чтобы согреться в сильные зимние холода. (Фото Minqiang Lu):

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Самец этого морского конька Баргибанта. (Фото Nicholas More):

Самец этого морского конька Баргибанта

Снежный барс на фоне впечатляющих гор Ладакх в северной Индии. (Фото Sascha Fonseca):

Снежный барс

Портрет льва из прайда Блэк-Рок в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении. (Фото Marina Cano):

Портрет льва из прайда Блэк-Рок в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении

Заяц в лесах Национального парка Роки-Маунтин, штат Колорадо, США. (Фото Deena Sveinsson):

Заяц в лесах Национального парка Роки-Маунтин, штат Колорадо, США

В национальном парке Крюгера в Южной Африке, недалеко от лагеря отдыха, Ричард обнаружил стаю хохлатых цесарок. (Фото Richard Flack):

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Африканская золотая кошка. (Фото Sebastian Kennerknecht):

Африканская золотая кошка

Стеклянная лягушка Миндо. (Фото Jaime Culebras):

Стеклянная лягушка Миндо

Кошка охотится в заброшенном сарае в Радолинеке, маленькой деревушке на западе Польши. (Фото Michał Michlewicz):

16

Разборки двух самок овцебыков. (Фото Miquel Angel Artús Illana):

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Возле порта Раусу, на японском острове Хоккайдо, несколько сотен бургомистров ждали возвращения рыбаков. (Фото Chloé Bès):

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Эта самка леопарда убила своего бабуина в национальном парке Южная Луангва в Замбии. Детеныш бабуина был еще жив и цеплялся за свою мать. (Фото Igor Altuna):

самка леопарда

Источник: https://loveopium.ru/zhivotnye-2/luchshie-fotografii-s-konkursa-dikoj-prirody-2022.html

03.01.2023 - Posted by | Животные, Креатив...

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