Какие куклы были в СССР, и как они менялись на протяжении времени

Советские куклы были особенными. Их сложно сравнивать с дорогими импортными экземплярами, одетыми в изысканные наряды, с роскошными волосами и красивыми глазами. И тем не менее, миллионы советских детей с удовольствием играли с любимыми Машами и Татьянами, отдавая им частичку своей души. Читайте в материале, какими были куклы времен Советского союза, как они менялись и почему уступили импортной Барби.

Послевоенные куклы с именами на ценниках, у которых не закрывались глаза и не расчесывались волосы

Советские куклы были скромными и очень простыми. /Фото: img-fotki.yandex.ru

В СССР практически все игрушки были отечественными. Они уступали импортным по внешнему виду, зато делались из безопасных материалов, а к красителям и наполнителям предъявлялись очень строгие требования. Порой игрушки имели немалый вес, были грубоваты, но зато служили долго и не боялись ни физических воздействий, ни сырости, ни перепадов температур.

Акцент делался на цвет и форму, а мелкие детали во внимание не принимались. По сути советские игрушки пришли из прежней, дореволюционной эпохи, просто потеряли разнообразие и стали более тусклыми. Просто не было нужного количества материалов и красителей. Но даже и это не главное: дело в том, что власти не питали особого интереса к такого рода промыслам. Особое внимание уделялось валовому продукту, количеству.

Игрушки изготавливали на специализированных фабриках, а также ими занимались мастера-надомники и работники артелей. Потому среди советских экземпляров можно было найти как неинтересные, некрасивые варианты, так и уникальные авторские работы. А цена на все это была примерно одинаковой и невысокой.

Советским куклам была свойственна скромность. Для ручек и головы использовали пластмассу, туловище — пластиковое или мягкое. Многие куколки продавались с длинными волосами, и чаще всего они были блондинками. Расчесать такие локоны не представлялось возможным, слишком спутанными и жесткими они были.

Одевали кукол всегда в летнюю одежду (пальто и шубки увеличили бы цену). В продаже были одеяла из ситца, коляски, кукольная посуда, кроватки. Каждая куколка имела свое собственное имя, которое указывалось на ценнике.

До конца пятидесятых годов куклы не умели моргать: их глаза не закрывались Первые экземпляры, которые умели это делать, приехали в СССР из ГДР. О такой кукольной дочке мечтали все советские девчонки.

Бесполые и безликие, но очень любимые детьми куклы-пупсы

Пупсики были бесполыми и обычно имели небольшие размеры.

Очень популярны и обожаемы детьми были небольшие куколки-пупсики. Карманные куклы, которых хозяева везде брали с собой, а также без проблем делали для них одежду, советские дети обожали. После того как закончилась Великая Отечественная война, в Ленинграде, на одном из химических предприятий стали производить таких маленьких, розовых, голеньких куколок, которые в народе получили прозвище «пупс».

Эти игрушки были снабжены подвижными руками и ногами на резиночках, у них были нарисованные волосы и обязательно большие наивные глаза. Пластиковые и резиновые пупсы набирали популярность с бешеной скоростью. И дело было не только в дешевизне и в размерах. Пупсики не имели пола и почти все походили друг на друга, словно близнецы. И эти качества расширяли возможности: ребенок мог выбрать, кем будет его любимый пупсик, мальчиком или же девочкой. И уже исходя из этого строились игры, отношение к кукле. Для нее шили одежду, мужскую или женскую, ей давали имя, ее воспитывали, мыли, водили гулять, укачивали, кормили и ругали. В общем, настоящий тренажер для будущих матерей.

Вместе с пупсами обычно покупали кроватку, кукольную посуду, пластиковую ванночку, иногда даже кукольный домик. Очень часто у девочек был свой уголок в квартире, где жили куклы и остальные игрушки. Иногда даже мамы играли вместе с детьми, а уж про изготовление кукольной одежды и говорить не стоит: этим занимались все родители.

Популярные куклы из бумаги с целым гардеробом одежды и появление Барби, которая вытеснила кукол из ГДР

Бумажная игра «Одень куклу». /Фото: i.pinimg.com

Не только пластиковые и резиновые игрушки нравились детям. Девочки очень любили кукол из бумаги, вернее, из картона. Они были практически у любой девчонки из СССР. Продавались такие куколки чаще всего с бумажной одеждой, которую надо было вырезать. При помощи креплений одежду можно было надеть на куклу. Мода на бумажный гардероб была очень велика. Дети вырезали кукол из картона и делали им самую разную бумажную одежду, которую раскрашивали фломастерами или акварельными красками. Очень, кстати, творческое занятие.

В продаже можно было найти альбомы, которые так и назывались «Одень куклу». В том случае и героиня, и ее вещи были нарисованы на бумаге, а детям нужно было аккуратно все это вырезать.

В конце восьмидесятых в СССР произошел настоящий кукольный «взрыв»: в продаже появилась знаменитая Барби. Она уверенно и очень быстро оттеснила в тень вожделенных кукол из ГДР. Детище американки Рут Хендлер, Барби выглядела совсем не как советский пупс. Это была настоящая девушка, выполненная анатомически точно. Ее белокурые волосы и изящная фигура, а также красивые наряды просто завораживали девочек.

Но играли с этой принцессой уже не советские дети, так как СССР перестал существовать. Но Барби до сих пор популярна и считается неплохим подарком для девочки. Она постоянно меняет свой облик, и это еще интересней. А вот Аленки, Тани и Маши советского производства пылятся на дачных чердаках. Заинтересовать сегодня они способны только коллекционеров или же поклонников советской промышленности. К счастью, детей, как советских, так и современных, редко волнует, где произведена кукла, какого цвета у нее волосы, какого фасона на ней платье или пальто. Игрушка может быть любимой независимо от ее стоимости и качества. И это хорошо!

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/030123/55137/?fbclid=IwAR0VQGSk-TAodp0KjVorJNLmTC_aUe9-Vaw4mrb-pzgfHGMaoZmedZEa4TA