Загадочная сумка богов – что это?

Почему на древних памятниках, расположенных в разных уголках планеты присутствует один и тот же элемент в виде странной сумки в руках богов? Ведь в те далекие времена не было глобального судоходства и уже тем более трансконтинентальных перелетов.

Вообще, в последние два десятилетия крепнет уверенность, что человечество – это род, страдающий обширной амнезией, не помнящий своего настоящего прошлого. Все больше открытий по всему миру заставляют нас усомниться в правильности наших представлений, касающихся происхождения человечества, древних культур и истории в целом.

Медленно, по крупицам, мы постепенно собираем в единое целое кусочки головоломки. И есть надежда, что скоро мы все-таки получим правильные ответы на загадки нашего прошлого. Которые официальная наука не может полностью разгадать до сих пор.

Как можно объяснить большое количество сходств между цивилизациями, населявшими Землю тысячи лет назад и разделенными десятками тысяч километров?

Почему почти все древние культуры на планете решили вдруг строить пирамиды? Ведь, согласно классической истории, они никак не были связаны друг с другом. Тогда почему так много пирамид странно схожи между собой? Как будто почти все древние цивилизации следовали одному плану. Получается, что тысячи лет назад древние культуры были как-то связаны между собой, находясь на разных континентах?

Одна из самых интересных и удивительных тайн восходит к древней Месопотамии, которую обычно называют колыбелью цивилизации. Именно здесь многое заставляет исследователей сомневаться в истории, которую мы учили с детства.

Так, древние шумеры изображали богов аннунаков с очень любопытными предметами. Но есть два наиболее интересных, обнаруженных у древних шумерских божеств. Это так называемые “наручные часы”, встречающиеся почти на всех изображениях. И загадочная “сумка богов”, с которой не расстается ни один из богов аннунаков.

Любопытно, что если мы пересечем тысячи километров вокруг земного шара от Месопотамии до Америки, то мы обнаружим, что древние майя, ацтеки и другие местные древние тоже изображали странную сумочку в руках своих божеств.

Почему древние цивилизации всего мира изображали “сумку богов” одинаково?

Почему древние цивилизации в Америке, Египте и древней Месопотамии изображали своих божеств с таинственным предметом в руке? Возможно ли, что все древние культуры в Америке, Египте и Месопотамии посещались одними и теми же богами?

Попробуйте задать этот вопрос историкам.

Еще интересный факт. Древние боги ануннаки почти всегда были представлены в виде гуманоидов, хотя многие характеристики из легенд показывают явные различия между аннунаками и обычными людьми. А лица древних богов всегда были хорошо скрыты большими бородами. Хотя, может тогда это было модно.

В любом случае возникает очевидный вопрос: почему? Почему древние культуры, на расстоянии тысяч километров друг от друга, изображали своих божеств почти идентично? И как могло случиться, что древние шумеры на одном конце и майя на другом конце света решили нарисовать сумки в руках у своих очень похожих богов?

Мезоамерика

На месте археологических раскопок местечка Ла-Вента, созданном загадочной цивилизацией ольмеков, мы находим каменную стелу, изображающую древнего мезоамериканского бога Кецалькоатля, который держит в руке ту же “сумку”, которую мы видим и на древних шумерских изображениях.

Но это не единственное место в Мексике, где был найден подобный рисунок. Можно проехаться в Тулу (нет, не нашу), важный региональный центр, достигший своего апогея как столица Империи тольтеков. И мы найдем там огромные статуи “Атлантов”, которые когда-то держали потолок храма толтеков. А если внимательно присмотреться, мы снова заметим присутствие непонятного предмета в их руках.

Гёбекли-Тепе

А это уже юг Турции – Гёбекли-Тепе. Один из древнейших (если не самый древний) мегалитических храмов на нашей планете. Здесь гордо возвышаются переплетенные массивные каменные столбы, образующие ряд колец, и рассказывают тысячелетнюю историю, когда на планете правили забытые сегодня цивилизации.

Загадочный храм, состоящий из трех огромных каменных кругов, был намеренно похоронен по неизвестной причине в далеком прошлом. После 13 лет раскопок археологам, исследовавшим древнее место, не удалось найти ни одного каменного или какого-нибудь другого орудия. Никто не может понять, как древнее человечество, которое в те времена должно было быть на уровне развития племен охотников-собирателей, сумело воздвигнуть одни из самых больших каменных построек на планете.

Указывает ли присутствие этой таинственной “сумки богов” на то, что все культуры были каким-то образом взаимосвязаны? Почему все они изображают своих богов с одинаковым предметом? И, в конце концов, что это такое?

Как вообще была возможна в те древние времена хоть какая-то связь между цивилизациями, расположенных в тысячах километрах друг от друга, и разделенных океанами?

А что, если ануннаки, изображенные древними шумерами, и боги, посещавшие индейцев майя, ацтеков, тольтеков и ольмеков, на самом деле одни и те же боги?

Источник: https://etm-club.site/zagadochnaya-sumka-bogov-chto-eto/