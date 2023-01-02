Новый год–2023…. \ Мир встретил новый, 2023 год.
Рио-де-Жанейро
Фото: AP/ТАСС
Цюрих
Фото: EPA/Vostock-photo
Сидней
Фото: EPA/Vostock-photo
Нью-Йорк
Фото: Alexi Rosenfeld/ Getty Images
Инсбрук, Австрия
Фото: AP/ТАСС
Париж
Фото: AP/ТАСС
Лондон
Фото: AP/ТАСС
Афины
Фото: Milos Bicanski/Getty Images
Москва
Фото: EPA/Vostock-photo
Дубай
Фото: EPA/Vostock-photo
Мадрид
Фото: EPA/Vostock-photo
Гонконг
Фото: AP/ТАСС
Источник: https://www.interfax.ru/photo/6106/63209
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Мир встретил новый, 2023 год.
Париж (Франция)
Фото: Associated Press, Flash90
Фейерверками, лазерными шоу, шампанским, тостами и молитвами в разных странах мира, от восточной Азии до Европы и Америки, встретили наступление нового, 2023-го года.
Нью-Йорк (США)
В прошлый, 2022-й год мир входил с оптимизмом – считалось, что почти удалось преодолеть пандемию коронавируса, главную проблему последних лет.
Сантус (Бразилия)
Киев (Украина)
Санкт-Петербург (Россия)
Тель-Авив (Израиль)
Газа
Нью-Йорк (США)
Пхеньян (КНДР)
Нью-Йорк (США)
Пхеньян (КНДР)
Сантус (Бразилия)
Рио-де-Жанейро (Бразилия)
Лиссабон (Португалия)
Берлин (Германия)
Пхеньян (КНДР)
Лондон (Великобритания)
Стамбул (Турция)
Афины (Греция)
Бангкок (Таиланд)
Гонконг
Бангкок (Таиланд)
Источник: https://www.newsru.co.il/photo/1jan2023/ny2023_111.html
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