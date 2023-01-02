Новый год–2023…. \ Мир встретил новый, 2023 год.

Рио-де-Жанейро

Фото: AP/ТАСС

Цюрих

Фото: EPA/Vostock-photo

Сидней

Фото: EPA/Vostock-photo

Нью-Йорк

Фото: Alexi Rosenfeld/ Getty Images

Инсбрук, Австрия

Фото: AP/ТАСС

Париж

Фото: AP/ТАСС

Лондон

Фото: AP/ТАСС

Афины

Фото: Milos Bicanski/Getty Images

Москва

Фото: EPA/Vostock-photo

Дубай

Фото: EPA/Vostock-photo

Мадрид

Фото: EPA/Vostock-photo

Гонконг

Фото: AP/ТАСС

Источник: https://www.interfax.ru/photo/6106/63209

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Мир встретил новый, 2023 год.

Париж (Франция)

Фото: Associated Press, Flash90

Фейерверками, лазерными шоу, шампанским, тостами и молитвами в разных странах мира, от восточной Азии до Европы и Америки, встретили наступление нового, 2023-го года.

Нью-Йорк (США)

В прошлый, 2022-й год мир входил с оптимизмом – считалось, что почти удалось преодолеть пандемию коронавируса, главную проблему последних лет.

Сантус (Бразилия)

Киев (Украина)

Санкт-Петербург (Россия)

Тель-Авив (Израиль)

Газа

Нью-Йорк (США)

Пхеньян (КНДР)

Нью-Йорк (США)

Пхеньян (КНДР)

Сантус (Бразилия)

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

Лиссабон (Португалия)

Берлин (Германия)

Пхеньян (КНДР)

Лондон (Великобритания)

Стамбул (Турция)

Афины (Греция)

Бангкок (Таиланд)

Гонконг

Бангкок (Таиланд)

Источник: https://www.newsru.co.il/photo/1jan2023/ny2023_111.html