Буйный Новый год по-казачьи: вареники с сюрпризом, застолья повитух и забитые дымоходы

В допетровскую эпоху на Дону, как и по всей Руси, Новый год отмечался 1 сентября. И встречали его казаки без особых торжеств. Когда в 1699-м появился указ Петра I о новом зимнем календаре, праздник автоматически вписался в череду Святок. Донские казаки проводили эти дни по-особенному, оставив региону интересные традиции и поверья. Новый год на Дону обязательно сопровождался варкой браги, братчиной, выборами атамана и варениками с сюрпризом. А так называемые бесчинства предполагали воровство утвари, лодки на крышах и перевернутые телеги.

Когда главным было Рождество

Казаки объединили в рождественских традициях язычество, христианство и военное дело. /Фото: cdn.culture.ru

Рождество испокон веков почиталось казаками, как время очищения, обновления и благословения. Этот праздник стал народным задолго до введённого Петром I Нового года в день 1 января. В 17 веке Новолетие отмечали 1 сентября, но особого внимания этому дню не уделялось. Привычные нам пышные новогодние празднества и карнавалы утвердились на Дону уже в 19 веке. А до того Святки в целом представляли собой переплетение языческих и христианских верований с военными казачьими традициями.

После праздничной церковной службы казаки наряжались в шкуры животных и ходили с шестиконечной звездой по хуторским дворам с песнями. Исполнителей щедровок и колядок угощали рождественским варевом — кутьей, щедро одаривая другими подношениями. Рождественский стол считался самым главным из зимних и состоял из гусей, индейки, барашка, кабана, холодца, колбасы, пирогов с разнообразными начинками, что должно было олицетворять достаток и дальнейшее благополучие.

Новогодние бесчинства

Новый год и весь святочный цикл отмечались шумно и весело. /Фото: ksovd.ru

Святочные традиции на Дону в казачьей культуре во многом сплетались с воинской службой – парады, состязания и даже панихиды. Цикл новогодних празднеств включал в себя также выборы атамана и все связанные с этим торжества. Почитали казаки и привычные рождественские традиции – колядование, посевание, кутья. По казачьим дворам ходили почетные граждане — старики во главе с атаманом. Принять такую статусную компанию в своем доме считалось за честь. Имели место и так называемые бесчинства, в которых участвовала молодежь. Несмотря на форму, этот обычай имел глубокий смысл. Новый год воспринимался символичным рубежом, концом старого мира и его новым рождением, восстановившимся из хаоса. Так вот бесчинства в виде шуточных театрализованных сценок инициировались ряженой молодежью, которая со стороны вела себя крайне разнузданно. Молодые люди крали домашнюю утварь, переворачивали телеги, перегораживая дороги, и даже могли затащить на крышу дома лодку или забить тряпкой трубу, чтобы дым пошел в хату.

Исследователи видят в этом отражение древних представлений, когда считалось, что в новолетие наступал хаос, разгуливалась нечистая сила, выходили из могил покойники. И все знали, что гнать и обижать их нельзя, а наоборот стоит утихомирить и угостить, чтобы вокруг скорее воцарилась гармония. Новогодних елок донские казаки не наряжали. Эта традиция хоть и пришла на Русь при Петре I, но долгое время считалась столичным дворянским удовольствием. До провинции нарядная елка добралась лишь перед самой революцией.

Вареники с сюрпризом и застолье с повитухами

Угощения и застолья носили обрядовый характер.

До сегодня из старинных традиций дошли щедрование, колядование и раздача кутьи из цельнозерновой пшеницы, заправленной узваром. Разница лишь в том, что раньше принесшего в дом кутью обязательно ждал щедрый хозяйский подарок. Утро Нового года ряженые начинали с колядок – «посевали»: «Сею-вею, посеваю, с Новым годом поздравляю». Причём колядовали исключительно мужчины, что мы и сегодня знаем, как залог удачи в будущем году. Веселились колядующие от души. Большие мужские компании обменивались пожеланиями счастья со случайными прохожими и могли себе позволить заходить в каждый дом. Примерно с середины прошлого столетия эта традиция стала умирать, по крайней мере в больших городах. В крупных поселениях, где не каждый знал собственного соседа, праздничная беспечность могла обернуться большими неприятностями, когда в дом попросту впускали преступников. И тем не менее, давняя добрая традиция и сегодня поддерживается народом в сельской местности.

Вообще, к Святкам, длившимся до Крещения, донские казаки готовились загодя. Девицы шили нарядные платья, мастерили для мужчин костюмы и маски. Праздничная неделя между Рождеством и Крещением Господним наполнялась поистине магическим смыслом. Казаки верили, что жизнь в эти дни замедляется, переписывая заново странички будущего. Отсюда и традиционные святочные гадания, и рождественские предсказания. Одной из такого рода забав на Дону были вареники с сюрпризами. Почитаемое казаками мучное блюдо, щедро умасленное сливками, готовилось с разными начинками. Кому попадался вареник с мукой, мог ждать в новом году богатой жизнь, но тяжёлой, вареник с солью обещал несладкую перспективу, пустой – напрасные старания, а с монетой – счастливое и долгое существование.

Отличал донской край и еще один обряд. В новогодние праздники принято было отдельно почитать баб-повитух. Эту традицию так и называли — Бабьи каши. Роженицы щедро благодарили своих помощниц-повитух, принося им в дом пироги и хмельные напитки. А девушки, испытывавшие проблемы с деторождением, угощались за одним столом с повитухами приготовленной их руками магической кашей из проса и гречихи. Все верили, что такая трапеза в волшебные дни обязательно поможет забеременеть и успешно родить в будущем году.

После революции и с введением нового календаря не только сдвинулись даты привычных зимних праздников, но и смешались традиции. Сегодня на Дону сложно хранить и нести через время старинные донские устои предков. Ведь Новый год теперь приходится на рождественский пост, и повторить все стародавние обряды светлого праздника – значит идти вразрез с церковными традициями. К слову, по этой причине у нас и появился дополнительный зимний праздник — старый Новый год.

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/311222/55123/