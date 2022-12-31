С Наступающим Новым Годом !!!! Владимир Иванович Зарубин,1925-1996 гг.Россия.
Дорогие друзья и постоянные читатели ,приходит чудесный и всеми любимый, волшебный праздник — Новый год!
Поздравляю вас и от души желаю, чтобы все мечты и искренние пожелания сбылись в этом году.
Пусть вас ожидают приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и процветание, здоровье и бодрость, счастье и любовь!
Пусть старый год уходя, заберет с собой все проблемы и нерешенные задачи, жизнь заиграет новыми, яркими красками.
Мира вам и душевной гармонии в Новом году!
С Новым годом Кролика, милые друзья!
Будем пить шампанское — без него нельзя,
Песнями и шутками будем отмечать,
Нашего любимого Кролика встречать.
Пусть вам милый Кролик радость принесет
И побольше денег, жизни без забот,
Чтобы счастьем ваши семьи наполнялись,
А желания ваши дружно исполнялись.
Кролик постучался в двери у порога.
Поздравляем от души всех с Новым годом!
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Владимир Иванович Зарубин родился в деревне Андрияновка Алексеевского сельского совета Покровского района Орловской области. Участвовал в Великой Отечественной войне. С 1949 года начал карьеру художника. Сначала работал художником в Министерстве угольной промышленности (до 1950 года), с 1950 по 1958 год был художником на заводе, где познакомился со своей будущей женой — чертёжницей из конструкторского бюро Надеждой Ульянкиной. В 1956 году поступил в Московскую вечернюю среднюю школу, которую окончил в 1958 году. Параллельно с учёбой занимался на курсах художников-мультипликаторов при киностудии «Союзмультфильм». С 1957 по 1982 год работал художником-мультипликатором в «Союзмультфильме», приняв участие в создании около сотни рисованых мультипликационных фильмов. В конце 1970-х годов был принят в Союз кинематографистов СССР. Умер 21 июня 1996 года.
Владимир Зарубин иллюстрировал книги, рисунки на конвертах, календарей и т. п.; наибольшую известность приобрёл как художник поздравительных открыток. Первая его открытка была выпущена в 1962 году, а общий тираж открыток вместе с конвертами и телеграммами составил 1 588 270 000 экземпляров! Его работы стали популярными и ценятся коллекционерами. Художественные новогодние открытки Зарубина копировали на витринах магазинов и стенгазетах. Коллекционирование открыток Зарубина является самостоятельной темой в филокартии. (WiKi)
Источник: https://www.liveinternet.ru/users/madam_irene/post497289953/
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