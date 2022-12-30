Что скрывают пряничные дома и другие шедевры древнего арабского мира: Путешествие по столице Йемена

Несмотря на то, что на Ближнем Востоке немало восхитительных мечетей и просто интересных построек, считается, что именно в Йемене можно увидеть самые ценные архитектурные шедевры древнего арабского мира. И, кстати, некоторым таким строениям более тысячи! В этой восточной стране немало удивительных домов – например, яркие вертикальные дома с плоскими крышами, похожие на пряники, которых особенно много в столице Йемена Сане.

Возможно, архитектурное разнообразие в этих краях связано с тем, что, находясь на пути из Европы в Азию и являясь привлекательным местном для завоевателей, Йемен впитал в себя черты разных культур и религий. Вынужденные защищаться от чужаков, местные жители строили свои дома похожими на оборонительные сооружения. В Сане некоторые такие здания имеют высоту современного шести-семиэтажного дома. Однако ничего общего с унылыми башнями или крепостями эти постройки не имеют.

Город с уникальной архитектурой. /Фото:fototelegraf.ru

Кажется, что они покрыты глазурью

Пряничный вид зданиям столицы придает не столько ровная форма (как и европейские здания-небоскребы, дома Саны по форме прямоугольны), сколько необычное оформление фасадов. Их окна (также прямоугольные) украшены ставнями с люкарнами и арочными фрамугами и, словно сладкой глазурью, окаймлены выкрашенными в белый цвет полосками. Такие же белые полосы нанесены между этажами домов, что и делает их похожими на пряники и даже придает их виду что-то европейское.

Дома в этом городе похожи на пряники. /Фото:thetravelcamel.com/

Особенно богато украшен в Йемене поистине «пряничный» дом имама Дар-аль-Хаджар. Уникальность этому дворцу придает ещё и то, что он возведен на скале и словно парит в небесах, отчего кажется, что ты видишь мираж.

Дворец Дар-аль-Хаджар вечером. /Фото:trover.com

Кажется, что это мираж. /Фото:wikiway.com

Впрочем, и другие дома довольно нарядны, что в целом образует невероятно красивый городской пейзаж.

Как жили в домах-пряниках

Интересно, что нижнюю часть такого здания обычно возводили из гранита или базальта, при этом на первом этаже обычно держали скот или использовали его как склад. На верхних (жилых) этажах, которые строили из кирпича, жили хозяева.

Нижние этажи — для слуг, гарема и скота. /Фото:fototelegraf.ru

Дома Саны. /Фото:depositphotos.com

Как и положено на востоке, мужчины и женщины располагались отдельно (каждый жил на своей половине), но также были и общие помещения, в которых, например, хозяева принимали гостей. Слуг, а также гарем хозяина, обычно селили в подвальных помещениях дома.

Сана выглядит невероятно красиво. /Фото:fototelegraf.ru

Кстати, внутри ярких и украшенных затейливыми узорами домов вовсе не так нарядно, как снаружи: в отличие от жителей других аравийских государств, местное население не имеет привычки к нарядным интерьерам и, если говорить современным языком, с давних времен йеменцы привыкли жить в обстановке практичного минимализма в интерьере: гладкие ровные стены, узкие коридоры.

«Небоскребы» Шибама

Ещё одно место с ярко выраженной самобытной архитектурой – Шибам, расположенный в провинции Йемена Хадрамут. Этот город – фактически мегаполис, которому 2000 лет.

Некоторые здания Шибама достигают высоты в 11 этажей, причем, построены они из глины, смешанной с соломой (правда, на каменном фундаменте).

Здания города Шибама./Фото:etotam.com

Дома очень близко расположены друг к другу, что визуально делает Шибам еще больше похожим на современный европейский мегаполис. В то же время архитектура этого города по-восточному уникальна и узнаваема – у домов непараллельные стены, а при ближайшем рассмотрении можно восхититься интересной резьбой на окнах, дверях и дверных проемах.

Уникальная резьба. /Фото:tourweek.ru

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/291219/45049/?fbclid=IwAR2rU9_286WrMEYKAFXHbvlXskprB8yOR_PLJDPiAoSby5t2SBowPnxdkZs