Художник нарисовал известные места Стамбула на стаканчиках для кофе
27-летний художник по имени Берк Арман (Berk Armaan) путешествует по разным странам, и помимо этого, у него есть интересное хобби — рисовать достопримечательности городов на бумажных стаканчиках для кофе. Он занимается креативными рисунками с 2016 года, и за это время продал сотни стаканчиков со своими рисунками. На этот раз он показал работы из Стамбула.
По словам самого художника, у него нет образования в сфере искусства — он самоучка. Берк путешествует и делает креативные рисунки с 2016 года. За это время он посетил 25 стран и более 60 городов, продав сотни стаканчиков с рисунками достопримечательностей.
Ретро-трамвайчик Таксим
Монумент "Республика" на площади Таксим
Башня в аэропорту Стамбула
Фонтан Топхане
Собор Святой Софии
Часовая башня дворца Долмабахче
Церковь Святого Антония Падуанского
Голова Медузы* Горгоны в цистерне Базилика
Галатская башня
Мечеть Ортакёй
Шиле Фенери, исторический маяк
Ворота дворца Бейлербейи
Ворота дворца Топкапы
Ворота Баб-и Али
Картина Османа Хамди-Бея "Дрессировщик черепах", созданная в 1906 году
Башня Беязит
Девичья башня
Статуя бога Беса, Археологический Музей Стамбула
Дом в районе Балат
Статуя быка в районе Кадикёй
Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35877-hudozhnik-narisoval-izvestnye-mesta-stambula-na-stakanchikah-dlya-kofe-22foto.html
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