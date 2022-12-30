Художник нарисовал известные места Стамбула на стаканчиках для кофе

27-летний художник по имени Берк Арман (Berk Armaan) путешествует по разным странам, и помимо этого, у него есть интересное хобби — рисовать достопримечательности городов на бумажных стаканчиках для кофе. Он занимается креативными рисунками с 2016 года, и за это время продал сотни стаканчиков со своими рисунками. На этот раз он показал работы из Стамбула.

По словам самого художника, у него нет образования в сфере искусства — он самоучка. Берк путешествует и делает креативные рисунки с 2016 года. За это время он посетил 25 стран и более 60 городов, продав сотни стаканчиков с рисунками достопримечательностей.

Ретро-трамвайчик Таксим



Монумент "Республика" на площади Таксим



Башня в аэропорту Стамбула



Фонтан Топхане



Собор Святой Софии



Часовая башня дворца Долмабахче



Церковь Святого Антония Падуанского





Голова Медузы* Горгоны в цистерне Базилика



Галатская башня



Мечеть Ортакёй



Шиле Фенери, исторический маяк



Ворота дворца Бейлербейи



Ворота дворца Топкапы



Ворота Баб-и Али



Картина Османа Хамди-Бея "Дрессировщик черепах", созданная в 1906 году



Башня Беязит



Девичья башня



Статуя бога Беса, Археологический Музей Стамбула



Дом в районе Балат



Статуя быка в районе Кадикёй



Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35877-hudozhnik-narisoval-izvestnye-mesta-stambula-na-stakanchikah-dlya-kofe-22foto.html