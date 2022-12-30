Николлетто

Всемирный подниматель настроения))))))

Художник нарисовал известные места Стамбула на стаканчиках для кофе

27-летний художник по имени Берк Арман (Berk Armaan) путешествует по разным странам, и помимо этого, у него есть интересное хобби — рисовать достопримечательности городов на бумажных стаканчиках для кофе. Он занимается креативными рисунками с 2016 года, и за это время продал сотни стаканчиков со своими рисунками. На этот раз он показал работы из Стамбула.

По словам самого художника, у него нет образования в сфере искусства — он самоучка. Берк путешествует и делает креативные рисунки с 2016 года. За это время он посетил 25 стран и более 60 городов, продав сотни стаканчиков с рисунками достопримечательностей.
Ретро-трамвайчик Таксим

Монумент "Республика" на площади Таксим

Башня в аэропорту Стамбула

Фонтан Топхане

Собор Святой Софии

Часовая башня дворца Долмабахче

Церковь Святого Антония Падуанского


Голова Медузы* Горгоны в цистерне Базилика

Галатская башня

Мечеть Ортакёй

Шиле Фенери, исторический маяк

Ворота дворца Бейлербейи

Ворота дворца Топкапы

Ворота Баб-и Али

Картина Османа Хамди-Бея "Дрессировщик черепах", созданная в 1906 году

Башня Беязит

Девичья башня

Статуя бога Беса, Археологический Музей Стамбула

Дом в районе Балат

Статуя быка в районе Кадикёй

Источник: https://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/35877-hudozhnik-narisoval-izvestnye-mesta-stambula-na-stakanchikah-dlya-kofe-22foto.html

30.12.2022 - Posted by | Креатив...

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